https://ukraina.ru/20241209/1059500490.html

Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА

Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА - 09.12.2024 Украина.ру

Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА

Украинская армия продолжает наносить удары по населённым пунктам Белгородской области из артиллерии и с помощью БПЛА. Об этом 9 декабря заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

2024-12-09T09:26

2024-12-09T09:26

2024-12-09T09:26

новости

белгородская область

россия

вячеслав гладков

пво

сво

кто

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056472981_0:337:960:877_1920x0_80_0_0_df04c2e4df59b1286f25d69f9cceaedc.jpg

"Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.Он отметил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали 14 населённых пунктов Белгородской области. При этом с украинской стороны использовались артиллерия и беспилотники.По информации губернатора, сбито 15 из 20 украинских БПЛА. Человеческих жертв удалось избежать, а разрушений – не везде.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, пво, сво, кто, бпла