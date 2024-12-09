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Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА - 09.12.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
Украинская армия продолжает наносить удары по населённым пунктам Белгородской области из артиллерии и с помощью БПЛА. Об этом 9 декабря заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
2024-12-09T09:26
2024-12-09T09:26
2024-12-09T09:26
новости
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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"Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.Он отметил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали 14 населённых пунктов Белгородской области. При этом с украинской стороны использовались артиллерия и беспилотники.По информации губернатора, сбито 15 из 20 украинских БПЛА. Человеческих жертв удалось избежать, а разрушений – не везде.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, пво, сво, кто, бпла
Новости, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, ПВО, СВО, КТО, БПЛА
Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
Украинская армия продолжает наносить удары по населённым пунктам Белгородской области из артиллерии и с помощью БПЛА. Об этом 9 декабря заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.
Он отметил, что за минувшие сутки ВСУ
атаковали 14 населённых пунктов Белгородской области. При этом с украинской стороны использовались артиллерия и беспилотники.
По информации губернатора, сбито 15 из 20 украинских БПЛА. Человеческих жертв удалось избежать, а разрушений – не везде.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).