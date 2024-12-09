Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА - 09.12.2024 Украина.ру
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Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА - 09.12.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
Украинская армия продолжает наносить удары по населённым пунктам Белгородской области из артиллерии и с помощью БПЛА. Об этом 9 декабря заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
2024-12-09T09:26
2024-12-09T09:26
новости
белгородская область
россия
вячеслав гладков
пво
сво
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бпла
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"Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.Он отметил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали 14 населённых пунктов Белгородской области. При этом с украинской стороны использовались артиллерия и беспилотники.По информации губернатора, сбито 15 из 20 украинских БПЛА. Человеческих жертв удалось избежать, а разрушений – не везде.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Накануне в новостях: ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, пво, сво, кто, бпла
Новости, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, ПВО, СВО, КТО, БПЛА

Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА

09:26 09.12.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия обстрела Шебекино
последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Украинская армия продолжает наносить удары по населённым пунктам Белгородской области из артиллерии и с помощью БПЛА. Об этом 9 декабря заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом системой ПВО отражена атака воздушных целей. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил губернатор в своём телеграм-канале.
Он отметил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали 14 населённых пунктов Белгородской области. При этом с украинской стороны использовались артиллерия и беспилотники.
По информации губернатора, сбито 15 из 20 украинских БПЛА. Человеческих жертв удалось избежать, а разрушений – не везде.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне в новостях: ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
 
НовостиБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковПВОСВОКТОБПЛА
 
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