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ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА

ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА - 08.12.2024 Украина.ру

ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА

В ночь на 8 декабря российскими дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-12-08T09:49

2024-12-08T09:49

2024-12-08T09:49

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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.В частности, 17 украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть – над территорией Воронежской области, семь – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области.Накануне Минобороны России сообщило об отражении атак украинских беспилотников самолётного типа. Также министерство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиций, личного состава и военной техники ВСУ.Сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.Потери украинских вооружённых формирований в оккупированных ими отдельных районах Курской области за минувшие сутки превысили 380 военнослужащих.Экспертное мнение на эту тему: Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев Ранее в новостях: Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области

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