ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА - 08.12.2024 Украина.ру
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ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА - 08.12.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
В ночь на 8 декабря российскими дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-12-08T09:49
2024-12-08T09:49
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.В частности, 17 украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть – над территорией Воронежской области, семь – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области.Накануне Минобороны России сообщило об отражении атак украинских беспилотников самолётного типа. Также министерство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиций, личного состава и военной техники ВСУ.Сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.Потери украинских вооружённых формирований в оккупированных ими отдельных районах Курской области за минувшие сутки превысили 380 военнослужащих.Экспертное мнение на эту тему: Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев Ранее в новостях: Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
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новости, курская область, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, бпла, пво, ростовская область, воронежская область, сво, кто
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, ПВО, Ростовская область, Воронежская область, СВО, КТО

ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА

09:49 08.12.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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В ночь на 8 декабря российскими дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
В частности, 17 украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть – над территорией Воронежской области, семь – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области.
Накануне Минобороны России сообщило об отражении атак украинских беспилотников самолётного типа. Также министерство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиций, личного состава и военной техники ВСУ.
Сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике.
Потери украинских вооружённых формирований в оккупированных ими отдельных районах Курской области за минувшие сутки превысили 380 военнослужащих.
Экспертное мнение на эту тему: Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев
Ранее в новостях: Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
 
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