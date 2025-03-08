https://ukraina.ru/20250308/1061641541.html

Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва

Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва - 08.03.2025 Украина.ру

Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва

Глядя на то, как Трамп выкручивает руки Украине и Зеленскому, принуждая принять его вариант перехода к миру, нужно помнить, что и на Россию он будет давить с не меньшим энтузиазмом.

2025-03-08T16:29

2025-03-08T16:29

2025-03-08T17:34

интервью

украина

россия

курская область

переговоры

сша

дональд трамп

владимир зеленский

евгений ющук

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Встреча делегаций Украины и США в Эр-Рияде состоится на следующей неделе. Между тем, 7 марта в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп пригрозил России "масштабными" санкциями в случае нежелания Москвы прекращать боевые действия в Украине и вести переговоры с Киевом.— Евгений Леонидович, глядя на то, как Трамп выкручивает руки Украине, принуждая Зеленского принять его вариант перехода к миру, как он будет вести себя с Россией? Тоже с позиции силы?— Трамп будет говорить и с нами с позиции силы (в том числе, хотя и "пряник" тоже будет). Вообще все, что делает Трамп на данный момент, идет в рамках его большого плана, о котором он заявлял.Трамп говорил, что будет давить одновременно на Украину и на Россию для того, чтобы стороны прекратили боевые действия и подписали некий мирный договор. Начал он с давления на Украину. А поскольку Зеленский себя повел достаточно неадекватно, он дал возможность говорить, что Украина не хочет мира. И на Киев, соответственно, давят еще сильнее.России Трамп пока раздает реверансы. Он действительно (это не только наши СМИ пишут) говорит о том, что верит Путину. И намекает на шаги в сторону нормализации отношений, в том числе в вопросе санкций. И одновременно с этим заявляет, что, если Россия не пойдет на мирное соглашение, то будет вводить новые санкции, вооружать Украину и делать иные неприятные для России вещи.— У России тоже есть своя позиция. Например, военные эксперты считают, что чем дольше идет переговорный процесс, тем лучше для России. Мы тем временем освободим Курскую область и, возможно, продвинемся еще где-то по линии фронта.— В принципе, если смотреть на ситуацию объективно, понятно, что Курскую область надо очищать от Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что в противном случае это будет выглядеть плохо со всех точек зрения — не говоря уже про гуманитарную ситуацию на земле для наших граждан, которые не выехали оттуда. Смотрится абсурдно, когда на нашей территории находятся чужие войска.Но работать на этом направлении получается достаточно сложно и не быстро. Наша армия более полугода занимается этим и пока не очистила область от ВСУ полностью.В принципе, если смотреть на любые военные действия, то всегда необходимо изучать карту: есть там большие движения или нет. По карте видно, что ситуация достаточно давно пришла в состояние стратегического тупика (именно стратегического, тактически движение есть у обеих сторон, но они не меняют ситуацию кардинально).Во-первых, конечно, мы можем победить Украину полностью и разгромить ее в ноль. Проблема вся в том, что цена, которой мы этого достигнем, будет очень большой либо для экономики и людей, либо нам придется просто бомбить Украину ядерным оружием. И сложно сказать, как к нам тогда отнесутся окружающие страны и чем все это закончится для нас.Во-вторых, почему мы не можем просто взять и разгромить Украину любой ценой? Потому что наша проблема находится в Вашингтоне, а не в Киеве. Рядом стоит Польша с 40-миллионным населением и вооруженные силы европейских стран, с которыми нам придется столкнуться. Они полны сил, их армии не потрёпаны боями, и их политики готовы с нами разбираться. Соответственно, если решить побеждать Украину "любой ценой", то мы можем оказаться перед необходимостью бомбить ядерным оружием уже не Украину, а страны НАТО.— Но они не такие опытные, и все-таки не такие уж многочисленные… Например, совокупные вооружённые силы Британии сегодня не дотягивают до 70 тысяч человек. Это по разным меркам, военным или гражданским, 3-4 дивизии. По сути ничто, если произойдет большое, тем более континентальное, противостояние.— Тут дело в другом. По большому счету регулярными войсками мы достигли того, чего могли получить. Это видно по карте. Но мы не подо Львовом стоим — это надо отчетливо понимать. Поэтому опытные европейцы или нет, много их или мало — они существуют. Да, их вооруженные силы немногочисленные, но у них большой мобилизационный потенциал. А также авиация, и это не древние F-16. В Евросоюзе 500 миллионов населения, у нас 140. Вот, собственно, и вся арифметика.— США, кроме того, заявили о приостановке передачи разведданных Украине, собранных на основании информации спутников. Это ведь тоже может сыграть на руку нашей армии. И сейчас много говорят даже на Западе о том, что наши успехи, в том числе в Курской области, связаны с этим отключением Украины от разведданных.— Конечно, чем меньше высокотехнологичной помощи получает Украина, тем нам лучше. А если саму риторику западных СМИ обсуждать, то здесь есть два момента, на мой взгляд. Первый — Россия Курский плацдарм ВСУ все равно ликвидировала бы. Конечно, когда ВСУ не получают разведданных, это произойдет быстрее. Но напомню, что Россия перерезала логистику снабжения группировки ВСУ в Курской области до того, как США перестали давать разведданные.Второй момент: оппоненты Трампа много говорят об этом [об отключении разведданных], чтобы свалить на него неудачи ВСУ и обвинить в "предательстве Украины". То есть здесь есть два компонента: один реальный, а второй — это чисто пиар политический с точки зрения противников Трампа.Кроме того, Трамп ведь не ставит задачу, чтобы мы победили Украину. Он об этом ни слова не сказал. Он лишь говорит: заканчивайте как есть, давайте договариваться.То есть, если действительно Украину оставить без боеприпасов, оружия и разведданных, конечно, мы ее победим даже обычными вооружениями. У нее рухнет фронт, мы ее пройдем всю. Только кто ж нам даст это сделать? Пока я не видел, чтобы кто-либо на Западе (включая и Трампа) придерживался позиции, что надо дать России возможность полностью победить Украину, физически заняв всю ее территорию. Вот, "не дать победить" — такого сколько угодно, и реальные действия Запада на это направлены.— Хорошо, если мы все-таки не пойдем до конца, а будем договариваться с Трампом — на каких условиях и каким образом это может произойти?— Давайте смотреть на ситуацию реально. Далеко не все войны заканчиваются так, как закончилась Великая Отечественная война в 1945 году. Я бы сказал даже, что это было если не исключение, то одна из редких ситуаций. Военные конфликты, как правило, заканчивались иначе.Посмотрите на русско-персидские войны. Они длились долго, а закончились тем, что России отошла некоторая часть территории Персии по мирному договору. А потом Россия еще получила возможность ввести в Персию (то есть в Иран) войска в любой момент, когда сочтет это нужным, если решит, что с этой территории нам что-то угрожает.То есть закончились длинные войны не тем, что мы взяли Тегеран или заняли территорию Ирана. С этой страной у нас сегодня нормальные отношения.Давайте посмотрим, как закончилась история Польши как империи. Польша ведь даже Москву брала (если вспомнить историю с Мининым с Пожарским). Потом Польша проиграла несколько войн, но не была разгромлена полностью. Она потерпела условное поражение, то есть не смогла достигнуть победы и реализовать свои цели, однако сохранилась как государство. И уже впоследствии Речь Посполитая рухнула.Почему так случилось? Потому после пошел мирный процесс, когда местные жители стали предъявлять претензии своим властям и в итоге Речь Посполитую раздробили и растащили соседи. Вот так Польша прекратила свое существование как конкурент Российской империи.То же самое может быть и с Украиной. Да, конечно, если мы остановимся по линии фронта, скорее всего Украину будут вооружать в какой-то степени. Но мы-то тоже не будем сидеть сложа руки. Мы тоже будем вооружаться с учетом всех факторов, которые есть.Второй момент. Украина навоевалась сегодня. Она потеряла гигантское число людей, причем — множество мотивированных националистов. У них же нет сегодня тех нацбатов, которые оказывали решающее воздействие в 2014 году. Да, какие-то сохранились, но это совсем не то.Поэтому у Украины сегодня есть уставшее от военных действий население и сильно разрушенная экономика, которую будет очень сложно восстановить, просто скинувшись в какой-нибудь фонд, так как Украина по-прежнему большая страна, ее восстанавливать дорого. Поэтому, я считаю, Украина не будет такой, какой она была раньше.Ее части будут тащить к себе Венгрия и Польша, причем не военным путем, а будучи привлекательными для населения, которое этнически или исторически связано с этими странами. Украина вполне может распасться, даже если все остановить по текущей линии фронта. Тем более если США будут завязаны в противостояние с Европой и озабочены тем, как им рассорить Россию с Китаем, а не заниматься поддержкой Киева.Кроме того, сейчас идет гигантский передел границ, и когда Трамп говорит, что хочет иметь 51-м штатом, например, Канаду, а после присоединить и Гренландию, он сильно нам помогает. Уже и на Крым в международном сообществе будут смотреть органично: захотели люди присоединиться к России, и хорошо.В случае если продолжать вести боевые действия и идти до конца, мы с высокой вероятностью столкнемся с тем, что нам придется еще одну мобилизацию провести. А как общество, как экономика на это отреагирует? Я не уверен, что положительно.Я понимаю, здорово сидя на диване рассказывать, что надо бы взять Одессу. А как? Мы ее по сей день не можем взять — и не потому, что раньше не догадались, что это было бы полезно сделать. У нас войска под Николаевом остановились, потом Запад вмешался в ситуацию полномасштабно — и пришлось из Херсона выйти. Как физически брать Одессу в условиях, когда Запад поставляет Украине оружие, причем имеет возможности расширить номенклатуру поставляемых вооружений?Что касается непосредственно вопроса, на какие уступки мы можем пойти, то тут, конечно, решения за президентом России. Но, судя по тому, что я вижу в открытых источниках и в риторике Трампа, речь может идти о нескольких факторах. Во-первых, о том, что, кроме Китая Россия будет сотрудничать в экономике и с США (это, кстати, нам выгодно, полная зависимость от Китая опасна).Во-вторых, Россия не будет входить в военные блоки с Китаем (что тоже для нас скорее хорошо, чем плохо).В-третьих, возможно, наше руководство сможет решить, как ему совместить принцип соблюдения территориальной целостности России и тот факт, что Херсонская и Запорожская области (по крайней мере, в административных границах, которые им были ранее определены в СССР, а затем Украиной) находятся частично не под полным контролем нашей армии. Это юридический и политический вопрос, но он, в теории, может быть решен в рамках полномочий федеральных властей России так, чтобы это было полностью законно, и при этом устроило и наше руководство, и того же Трампа. А как на практике будет — увидим.В-четвертых, уже сейчас наше руководство приглашает США в нашу экономику на выгодных и для американцев условиях. Здесь есть немало перспектив, реально полезных и России, и США, причем это автоматически повлечет за собой и снятие многих санкций — иначе как сотрудничать?— Что ждет Зеленского в случае переговоров и подписания мирного соглашения России и США по Украине?— Зеленского не будет в будущем. А в каком виде его не будет, зависит от его поведения. Маск ему прямо сказал, чтобы он съезжал во Францию и отвязался уже от Украины.У него два варианта. Его или убьют, или он эмигрирует, и ему предоставят возможность жить на наворованные с демократами деньги. То есть либо эмиграция и красивая жизнь, или памятник и венок. Больше я не вижу вариантов для Зеленского.Что касается, кем его заменят — проведут выборы на Украине, Зеленский их проиграет, придет новый глава, легитимный, и подпишет соглашения. Учитывая, что Киевом длительное время руководит Кличко, у которого нет ни выдающегося ума, ни даже нормальной речи, выбрать нового президента для Украины не составит труда, даже если он никому неизвестен и не особо умён. США кого захотят — того и посадят туда, и он будет подписывать то, что скажут. То есть, повторюсь, это может быть вообще никому неизвестный человек. Зеленский ведь тоже был лишь актером, который сыграл в кино. Как и Рейган, кстати.Поэтому возьмут человека, который устраивает американцев, на которого либо есть компромат, либо он идейно за США, и поставят к нему охрану, которая будет выполнять функцию конвоя.— То есть решать, кто встанет во главе Украины, будут США? Без России?— Решать это в любом случае будут США, потому что именно они имеют для этого финансовые ресурсы, политическое влияние, "кран", регулирующий доступ на мировые рынки и непосредственный доступ к реальному руководству СБУ и ГУР Украины. Да, и со своими партнерами из Европы США вполне могут "порешать". Посмотрите, в канадских СМИ натуральная истерика, потому что им экономику тарифами под нож бросают. Это — "демо-версия" для Европы в том числе: если уж ближайшего соседа и лучшего друга США так нагибают, то европейцам в случае несговорчивости точно на поблажки не стоит рассчитывать.Поскольку Украина в данный момент рассматривается руководством Америки как актив, который можно обменять на выгоды для США на реально важных для них направлениях — они и произведут замену Зеленского на другого человека. Россия вряд ли сможет на это напрямую повлиять, потому что в нынешних реалиях это было бы возможно лишь при физическом нахождении танков на Банковой в Киеве. Политическое влияние России на данном историческом отрезке закончилось, когда Янукович решил сбежать. В будущем качели непременно качнутся в другую сторону, но сейчас руководителя в Киеве поставит не Россия, а США.Российская дипломатия тем временем ведёт титаническую, но незаметную работу. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экпертом Госдумы Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20250219/1061179610.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, курская область, переговоры, сша, дональд трамп, владимир зеленский, евгений ющук, вооруженные силы украины, нато, вооружения, разведданные, армия, запад