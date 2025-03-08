И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов - 08.03.2025 Украина.ру
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И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов
И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов - 08.03.2025 Украина.ру
И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разыскивают минимум десять украинских артистов, которые получили разрешение на выезд за границу, но не вернулись, боясь быть мобилизованными. Имена некоторых из них 8 марта раскрыл телеграм-канал SHOT
2025-03-08T17:58
2025-03-08T17:58
новости
украина
запад
киев
андрей данилко
иван дорн
макс барских
вооруженные силы украины
министерство культуры
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По информации издания, в списке уклонистов оказались Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik, а также участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук. С 3&nbsp;марта власти Украины официально запретили артистам даже временно покидать страну. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на концертах в поддержку Киева и в сопровождении "охраны" под страхом мобилизации: Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией.
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новости, украина, запад, киев, андрей данилко, иван дорн, макс барских, вооруженные силы украины, министерство культуры
Новости, Украина, Запад, Киев, Андрей Данилко, Иван Дорн, Макс Барских, Вооруженные силы Украины, Министерство культуры

И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов

17:58 08.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" Барских
Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон Барских - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разыскивают минимум десять украинских артистов, которые получили разрешение на выезд за границу, но не вернулись, боясь быть мобилизованными. Имена некоторых из них 8 марта раскрыл телеграм-канал SHOT
По информации издания, в списке уклонистов оказались Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik, а также участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук.

"Звезды бежали от мобилизации и покидали Незалежную следующим образом: уверяли, что проведут за границей концерт в поддержку ВСУ, получали одобрение от Минкульта и улетали на Запад в сопровождении уполномоченных дядь, которых дурили или подкупали. Украинские власти спохватились только недавно, перекрыли известным певцам выезд, а в отношении чиновников Минкульта Украины, которые уже многих выпустили, возбудили уголовные дела", - уточняется в комментарии канала.

С 3 марта власти Украины официально запретили артистам даже временно покидать страну.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на концертах в поддержку Киева и в сопровождении "охраны" под страхом мобилизации: Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией.
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НовостиУкраинаЗападКиевАндрей ДанилкоИван ДорнМакс БарскихВооруженные силы УкраиныМинистерство культуры
 
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