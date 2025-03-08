И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" Барских
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разыскивают минимум десять украинских артистов, которые получили разрешение на выезд за границу, но не вернулись, боясь быть мобилизованными. Имена некоторых из них 8 марта раскрыл телеграм-канал SHOT
По информации издания, в списке уклонистов оказались Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik, а также участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук.
"Звезды бежали от мобилизации и покидали Незалежную следующим образом: уверяли, что проведут за границей концерт в поддержку ВСУ, получали одобрение от Минкульта и улетали на Запад в сопровождении уполномоченных дядь, которых дурили или подкупали. Украинские власти спохватились только недавно, перекрыли известным певцам выезд, а в отношении чиновников Минкульта Украины, которые уже многих выпустили, возбудили уголовные дела", - уточняется в комментарии канала.
С 3 марта власти Украины официально запретили артистам даже временно покидать страну.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на концертах в поддержку Киева и в сопровождении "охраны" под страхом мобилизации: Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией.
13:42"Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткойПоражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА Новости высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев