https://ukraina.ru/20250308/1061643527.html

И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов

И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов - 08.03.2025 Украина.ру

И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разыскивают минимум десять украинских артистов, которые получили разрешение на выезд за границу, но не вернулись, боясь быть мобилизованными. Имена некоторых из них 8 марта раскрыл телеграм-канал SHOT

2025-03-08T17:58

2025-03-08T17:58

2025-03-08T17:58

новости

украина

запад

киев

андрей данилко

иван дорн

макс барских

вооруженные силы украины

министерство культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/79/1030107913_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_270af309910634c2ea9fb4e31c761659.jpg

По информации издания, в списке уклонистов оказались Иван Дорн, Макс Барских, Потап, Artik, а также участники отбора на Евровидение братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук. С 3 марта власти Украины официально запретили артистам даже временно покидать страну. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Офис Владимира Зеленского угрожает украинскому певцу Андрею Данилко, известному под творческим псевдонимом Верка Сердючка. Издание утверждает, что артисту разрешили выступать только на концертах в поддержку Киева и в сопровождении "охраны" под страхом мобилизации: Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией.

https://ukraina.ru/20250308/1061641133.html

украина

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, киев, андрей данилко, иван дорн, макс барских, вооруженные силы украины, министерство культуры