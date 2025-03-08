Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на Украине - 08.03.2025 Украина.ру
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Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на Украине
Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на Украине - 08.03.2025 Украина.ру
Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на Украине
Украинские военные и западные журналисты бьют тревогу: армия России продвигается в Курской области
2025-03-08T18:00
2025-03-08T18:01
эксклюзив
хроники
суджа
курская область
россия
юрий бутусов
александр коц
поддубный
вооруженные силы украины
вкс
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Утром 8 марта около сотни военнослужащих ВС РФ прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи, заявил украинский журналист Юрий Бутусов, а также источники украинских СМИ в ВСУ."Сегодня обнаружена пропитка вражеской пехоты в районе города Суджа - россияне использовали трубу газопровода для того чтобы опрокинуть незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки. Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен", — написал Бутусов в соцсетях.Он также заявил, что дальнейшая оккупация Курской области не оправдана с тактической и оперативной точки зрения."Политические мотивы всем понятны, но должна быть и чисто военная логика. Но успешная операция сейчас превратилась в сплошной героизм. Успех на войне – это достижение выгодного положения (тактического, оперативного, стратегического), и возможность наносить гораздо больше урон врагу, чем своим. Сейчас мы потеряли выгодное положение на Курщине – и тактическое, и оперативное. Нужны решения", — подчеркнул Бутусов.По его словам, украинским военным срочно нужно создать единый центр управления и организации боевых действий дронов и радиоэлектронной борьбы."И нужно немедленное создание единого центра управления и организации боевых действий БПЛА и РЭБ в ОТГ "Северск", которым должен командовать компетентный командир, командир одной из действующих боеспособных частей БПЛА, как это сделали в Покровске в ОТГ "Донецк"", — отметил Бутусов.Как сообщило издание "Украинская правда", неизвестно, что произошло с проникшими в тыл украинских оккупантов российскими военными. Также источник издания в ВСУ не уточнил, прошли ли бойцы ВС РФ до самой Суджи.На вопрос, почему украинские военные не взорвали эту трубу, собеседник отметил, что в условиях ограниченной логистики это было сделать невозможно."Скорее всего, речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра", — сообщило издание.Некоторые украинские блогеры, в частности — Мирослав Гай — заявили, что на самом деле прорыва не было и украинские десантники якобы уничтожили прорывавшихся по трубе бойцов ВС РФ.Однако ряд других украинских источников этом усомнился."На Курском направлении всё настолько плохо, что Банковая срочно через своих "ручных" военных ЛОМов вбросила "переможный" пост, что прорыв россиян остановлен, что все, всё знали, что ВС РФ попали в засаду", — писал 8 марта ближе к вечеру популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, в соцсети власти "нагнали ботов, которые отработали ура-лозунги"."Но, реальность в десятки раз хуже. Прорыв не остановлен. Идут бои, а россияне попёрли основной группировкой. Потери среди отрядов БПЛА масштабные. Россияне зашли в спину обороне и уничтожили около 200 военных. Заминировали подходы. Власть покрывает свой провал через посты "продажных" ЛОМов, которым надо бить морды и давать статью, за такую дезинформацию, которая спасает шкуры штабных крыс, которые виноваты в гибели сотен солдат", — отмечалось в публикации.Авторы "Легитимного" призвали украинцев запомнить всех, "кто сегодня будет врать и покрывать провал больших начальников".Минобороны России официально не подтверждает информацию о заходе в тыл к украинским военным в Судже. Днём российское оборонное ведомство сообщило о том, что в Курской области были освобождены Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Ивашковский, 1-й Княжий, Локня, Малая Локня, Махновка, Орловка, Рубанщина, Суджа и Черкасская Конопелька", — указывалось в дневной сводке министерства.Российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале выложил видео из Старой Сорочины."Мы находимся в Старой Сорочине, которая была освобождена в пятницу. Вот здесь были подняты флаги России и 22-го полка мотострелкового. Вон там за моей спиной Малая Локня. В ней ещё присутствует противник, но его там осталось не так много. Будем надеяться, что и Малая Локня скоро будет освобождена. Добро пожаловать в Старую Сорочину", — рассказывал Коц на видео.В другой записи в своём телеграм-канале он рассказал, как освобождение этого и других упомянутых в сводке МО РФ населённых пунктов повлияет на боевую обстановку."Эти три примыкающих друг к другу села расположены у реки Малая Локня на противоположном берегу от одноименного населённого пункта, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Теперь же засевшая там группировка рискует попасть в окружение. Для отступления у украинцев остается только одна дорога - на юг, на Суджу. После освобождения Малой Локни будет срезан значительный кусок на севере плацдарма ВСУ в Курской области. А подразделениям российской армии откроется путь на Суджу с севера", — отметил Коц.Ещё некоторое время спустя он опубликовал фото с места боёв."Работа авиации в Курской области. Запредельная активизация ВКС сегодня на Суджанском направлении. Самолеты заходят на атаку практически нон-стопом. Сбрасывают высокоточный чугуний и уходят на разворот, словно рисуя в праздничный день восьмёрку в небе", — подписал Коц фото.Его коллега — военкор Евгений Поддубный — ещё утром 8 марта написал о начавшемся наступлении на Суджу."Срочно! Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу. Судя по всему в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области", — сообщил он в 9:35 в своём телеграм-канале.Спустя час и 2 минуты он отметил, что Украина попытается переложить ответственность за происходящее на США."Сейчас пропаганда киевского режима будет отчаянно перекладывать ответственность за катастрофу ВСУ в Курской области на администрацию Трампа. Мол, если бы американцы не приостановили помощь войска не оказались бы в такой ситуации. Этот же посыл будет главным в сношениях Киева с европейскими глобалистами в рамках внутренних разборок запада", — заявил военкор.Также Поддубный отметил, для украинского руководства заканчивается тяжёлым и позорным поражением очередная его авантюра."На самом деле конечно же нет. В очередной раз авантюра, продиктованная политическими соображениями заканчивается для киевского режима тяжелым и позорным поражением (в процессе). И то, что сейчас несколько тысяч боевиков противника находятся под угрозой окружения вполне закономерное развитие событий, к которому американцы по-сути не имеют прямого отношения. Жертвовать тысячами ради картинки в Киеве умеют и без чьих-то советов", — написал Поддубный.Он снова заявил об активных боевых действиях по освобождению Суджи."Победы в этой операции я лично жду, как праздника. Дай Бог сил нашим бойцам", ы — подытожил военкор.В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".
https://ukraina.ru/20250308/1061640678.html
https://ukraina.ru/20250308/1061637736.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, суджа, курская область, россия, юрий бутусов, александр коц, поддубный, вооруженные силы украины, вкс
Эксклюзив, Хроники, Суджа, Курская область, Россия, Юрий Бутусов, Александр Коц, Поддубный, Вооруженные силы Украины, ВКС

Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на Украине

18:00 08.03.2025 (обновлено: 18:01 08.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Украинские военные и западные журналисты бьют тревогу: армия России продвигается в Курской области
Утром 8 марта около сотни военнослужащих ВС РФ прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи, заявил украинский журналист Юрий Бутусов, а также источники украинских СМИ в ВСУ.
"Сегодня обнаружена пропитка вражеской пехоты в районе города Суджа - россияне использовали трубу газопровода для того чтобы опрокинуть незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки. Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен", — написал Бутусов в соцсетях.
Он также заявил, что дальнейшая оккупация Курской области не оправдана с тактической и оперативной точки зрения.
"Политические мотивы всем понятны, но должна быть и чисто военная логика. Но успешная операция сейчас превратилась в сплошной героизм. Успех на войне – это достижение выгодного положения (тактического, оперативного, стратегического), и возможность наносить гораздо больше урон врагу, чем своим. Сейчас мы потеряли выгодное положение на Курщине – и тактическое, и оперативное. Нужны решения", — подчеркнул Бутусов.
По его словам, украинским военным срочно нужно создать единый центр управления и организации боевых действий дронов и радиоэлектронной борьбы.
"И нужно немедленное создание единого центра управления и организации боевых действий БПЛА и РЭБ в ОТГ "Северск", которым должен командовать компетентный командир, командир одной из действующих боеспособных частей БПЛА, как это сделали в Покровске в ОТГ "Донецк"", — отметил Бутусов.
Как сообщило издание "Украинская правда", неизвестно, что произошло с проникшими в тыл украинских оккупантов российскими военными. Также источник издания в ВСУ не уточнил, прошли ли бойцы ВС РФ до самой Суджи.
На вопрос, почему украинские военные не взорвали эту трубу, собеседник отметил, что в условиях ограниченной логистики это было сделать невозможно.
"Скорее всего, речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра", — сообщило издание.
спутник - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
13:03
Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 мартаЗападные специалисты, которые помогали Украине обрабатывать разведывательную информацию, покинули страну, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Некоторые украинские блогеры, в частности — Мирослав Гай — заявили, что на самом деле прорыва не было и украинские десантники якобы уничтожили прорывавшихся по трубе бойцов ВС РФ.
Однако ряд других украинских источников этом усомнился.
"На Курском направлении всё настолько плохо, что Банковая срочно через своих "ручных" военных ЛОМов вбросила "переможный" пост, что прорыв россиян остановлен, что все, всё знали, что ВС РФ попали в засаду", — писал 8 марта ближе к вечеру популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
По словам авторов канала, в соцсети власти "нагнали ботов, которые отработали ура-лозунги".
"Но, реальность в десятки раз хуже. Прорыв не остановлен. Идут бои, а россияне попёрли основной группировкой. Потери среди отрядов БПЛА масштабные. Россияне зашли в спину обороне и уничтожили около 200 военных. Заминировали подходы. Власть покрывает свой провал через посты "продажных" ЛОМов, которым надо бить морды и давать статью, за такую дезинформацию, которая спасает шкуры штабных крыс, которые виноваты в гибели сотен солдат", — отмечалось в публикации.
Авторы "Легитимного" призвали украинцев запомнить всех, "кто сегодня будет врать и покрывать провал больших начальников".
Минобороны России официально не подтверждает информацию о заходе в тыл к украинским военным в Судже. Днём российское оборонное ведомство сообщило о том, что в Курской области были освобождены Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Ивашковский, 1-й Княжий, Локня, Малая Локня, Махновка, Орловка, Рубанщина, Суджа и Черкасская Конопелька", — указывалось в дневной сводке министерства.
09:44
Пик интенсивности Зеленского, Трампу легче иметь дело с Россией. Главное на Украине на утро 8 мартаВладимир Зеленский заявил о пике интенсивности, достигнутом в работе с командой президента США Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что с Россией ему легче вести дела, чем с Украиной
Российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале выложил видео из Старой Сорочины.
"Мы находимся в Старой Сорочине, которая была освобождена в пятницу. Вот здесь были подняты флаги России и 22-го полка мотострелкового. Вон там за моей спиной Малая Локня. В ней ещё присутствует противник, но его там осталось не так много. Будем надеяться, что и Малая Локня скоро будет освобождена. Добро пожаловать в Старую Сорочину", — рассказывал Коц на видео.
В другой записи в своём телеграм-канале он рассказал, как освобождение этого и других упомянутых в сводке МО РФ населённых пунктов повлияет на боевую обстановку.
"Эти три примыкающих друг к другу села расположены у реки Малая Локня на противоположном берегу от одноименного населённого пункта, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Теперь же засевшая там группировка рискует попасть в окружение. Для отступления у украинцев остается только одна дорога - на юг, на Суджу. После освобождения Малой Локни будет срезан значительный кусок на севере плацдарма ВСУ в Курской области. А подразделениям российской армии откроется путь на Суджу с севера", — отметил Коц.
Ещё некоторое время спустя он опубликовал фото с места боёв.
"Работа авиации в Курской области. Запредельная активизация ВКС сегодня на Суджанском направлении. Самолеты заходят на атаку практически нон-стопом. Сбрасывают высокоточный чугуний и уходят на разворот, словно рисуя в праздничный день восьмёрку в небе", — подписал Коц фото.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Вчера, 18:18
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Его коллега — военкор Евгений Поддубный — ещё утром 8 марта написал о начавшемся наступлении на Суджу.
"Срочно! Части Армии России начали наступление непосредственно на Суджу. Судя по всему в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области", — сообщил он в 9:35 в своём телеграм-канале.
Спустя час и 2 минуты он отметил, что Украина попытается переложить ответственность за происходящее на США.
"Сейчас пропаганда киевского режима будет отчаянно перекладывать ответственность за катастрофу ВСУ в Курской области на администрацию Трампа. Мол, если бы американцы не приостановили помощь войска не оказались бы в такой ситуации. Этот же посыл будет главным в сношениях Киева с европейскими глобалистами в рамках внутренних разборок запада", — заявил военкор.
Также Поддубный отметил, для украинского руководства заканчивается тяжёлым и позорным поражением очередная его авантюра.
"На самом деле конечно же нет. В очередной раз авантюра, продиктованная политическими соображениями заканчивается для киевского режима тяжелым и позорным поражением (в процессе). И то, что сейчас несколько тысяч боевиков противника находятся под угрозой окружения вполне закономерное развитие событий, к которому американцы по-сути не имеют прямого отношения. Жертвовать тысячами ради картинки в Киеве умеют и без чьих-то советов", — написал Поддубный.
Он снова заявил об активных боевых действиях по освобождению Суджи.
"Победы в этой операции я лично жду, как праздника. Дай Бог сил нашим бойцам", ы — подытожил военкор.
В Курской области продолжаются ожесточённые бои.
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".
 
ЭксклюзивХроникиСуджаКурская областьРоссияЮрий БутусовАлександр КоцПоддубныйВооруженные силы УкраиныВКС
 
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