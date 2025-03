https://ukraina.ru/20250308/1033487509.html

Стопами дедушки. Христя Фриланд — на фронтах войны с Америкой и Россией

9 марта Канада будет определяться с новым премьером (или, терминологией Трампа, губернатором) вместо Джастина Тюрдо. Один из главных кандидатов – член той же Либеральной партии, бывшая вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд. Она пламенная русофобка, а сейчас ещё и борцунья против "американской агрессии". Однако никакого диссонанса тут нет

2025-03-08T16:00

Деду Фриланд уже приходилось противостоять России (тогда – СССР) м США, которые входили в состав антигитлеровской коалиции. Сама же Христя неоднократно публично благодарила своего дедушку Михаила Хомяка за то, что он в канадской эмиграции "тяжело боролся за возвращение свободы и демократии на Украину".Вот как политик и бывшая журналистка описывала историю своей семьи:"Мои бабушка и дедушка по материнской линии бежали с Западной Украины, после того как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году. Они считали себя политическими изгнанниками, ответственными за сохранение идеи независимой Украины".Поскольку эту фразу явно составляли её юристы, с формальной точки зрения к ней сложно выдвинуть претензии, однако дьявол, как говорится, в деталях.Итак, Михаил Хомяк родился в 1905 году в селе Стронятын под Львовом.Его семья была достаточно зажиточной, чтобы обеспечить образование сына сначала в филиале Академической гимназии во Львове (одной из немногих в Польше, где обучение велось на украинском языке), а позже на юридическом факультете Львовского университета. Получив диплом магистра права в 1931 году, Михаил стал заниматься адвокатской практикой в городке Санок (ныне Польша).Однако в этом и так небогатом городке его потенциальные клиенты — русины-лемки и украинцы (поляки к адвокату-украинцу принципиально не пошли бы) — не могли обеспечить достаточного уровня дохода.И тогда Михаил решил строить журналистскую карьеру. Поначалу он был колумнистом львовских газет "Мета" и "Рідна Школа", а в 1934-м вошёл в состав редколлегии газеты "Діло" — самой авторитетной среди украинской общины Польши.Газета "Діло", которая издавалась с 1880 года, была официальным органом Украинского национал-демократического объединения (УНДО), самой мощной украинской партии межвоенной Польши. В 1930-х эта партия фактически превратилась в легальное крыло Организации украинских националистов (ОУН*). К примеру, с 1937 года редактором политического отдела газеты "Діло" был Иван Кедрин-Рудницкий, отвечавший за поддержание связей между УНДО и ОУН*.ОУН* тесно сотрудничала с властями и спецслужбами Германии и до прихода к власти Гитлера, а после установления нацистского режима это сотрудничество лишь усилилось.Не удивительно, что с началом Второй мировой войны Михаил Хомяк, как и многие другие украинские националисты, переехали из Львова в Краков, где с первых дней начали сотрудничество с немецкими оккупационными властямиС позволения нацистского генерал-губернатора Ганса Франка руководитель тогда ещё единой ОУН* на оккупированных Третьим Рейхом польских землях Роман Сушко в ноябре 1939 года создал Украинское национальное объединение (УНО), позже преобразованное в Украинский центральный комитет (УЦК). Эта структура была инструментом оккупационной администрации по работе с местным украинским населением.В конце 1939 года нацисты передали этой структуре имущество (редакцию и типографию) бывшей еврейской газеты Nowy Dziennik, основанной в 1918 году раввином Озиасом Тоном, позже многолетним депутатом Сейма Польши. Тон до Второй мировой не дожил, а последний редактор газеты Мозес Кафнер был отправлен в концлагерь Белжец, где и принял мученическую смерть вместе с 600 тысячами других евреев.Но Михаила Хомяка и его коллег это не волновало, тем более, что все они искренне считали евреев врагами украинского народа. Созданное на базе газеты Nowy Dziennik издание "Краковские вести", главным редактором которого стал Хомяк, начало выходить с 7 января 1940 года дважды в неделю, с 1 мая — трижды, а спустя некоторое время — ежедневно. Непосредственно работой Хомяка руководил глава отдела печати Генерал-губернаторства Эмиль Гасснер.Во Львов редактор "Краковских вестей" так никогда и не вернулся, хотя в 1941 году Галичина была присоединена к Генерал-губернаторству пятым округом.Хомяк не оставался в долгу перед гитлеровской Германией, которая обеспечила ему высокое положение, деньги, дом и т.п. (кстати, в 1942 году он получил диплом доктора права в Краковском университете). Журналист и редактор старательно славил "наимощнейшую индивидуальность" Адольфа Гитлера — "Краковские вести" называли германского фюрера "исторической фигурой ХХ века", посвящая описанию его деятельности целые полосы.Славила газета и лично Ганса Франка, организатора Холокоста, которого в 1946 году повесили по приговору Нюрнбергского трибуна."Украинское население с великой радостью восприняло установление справедливой немецкой власти, носителем которой являетесь Вы, Пан Генеральный Губернатор. Эту радость высказал украинский народ не только цветами, которыми забросал немецких воинов, вступивших в край, но также жертвами крови, каковых требовала борьба с польскими узурпаторами" — такое обращение публиковали "Краковские вести" 1 ноября 1940 года.Хомяк убеждал нацистов, что украинцы готовы "к радостному сотрудничеству", рассыпая фюреру и его представителю пожелания "осуществить планы нового устройства Европы".Вместе с восторгами в адрес Гитлера и его назначенцев Хомяк публиковал сообщения о победах гитлеровцев на фронте. В том же номере "Краковских вестей" рассказывалось об "эскадрах тяжёлых немецких военных самолётов, снова сбрасывающих бомбы на Лондон, где началось много новых пожаров". "Хорошими были объёмы бомбардировок промышленных предприятий в Бирмингеме, Ковентри, в порту Ливерпуля…"Одновременно с восхвалением Третьего Рейха "Краковские вести" постоянно разжигали ненависть к еврейскому населению — как в заказных публикациях, так и в "житейских" рассказах. Редакционные подборки газеты Хомяка можно найти в музеях Холокоста по всему миру.К примеру, в номере "Краковских вестей" от 6 ноября 1941 года с упоением рассказывалось, как хорош стал Киев без евреев, которые "получили заслуженное наказание"."Сегодня в Киеве из них нет ни одного. А было при большевиках более 350 тысяч", — гордо заявляла газета. Газета восторгалась Киевом, из которого "исчезло" еврейское население: "Киев стоит распрекрасный, чудесный".Газета создавала атмосферу, способствующую массовым убийствам евреев, с июня по сентябрь 1943 года опубликовав серию статей "Жиды на Украине", написанных в крайне антисемитском и прогитлеровском духе. Евреи в них изображались преступниками, а украинцы — жертвами.Доставалось от газеты Хомяка и польским евреям. Рупор украинства в Кракове не уставал трубить о том, что Польша — убогая земля, "засеянная жидовской заразой" ("Краковские вести" от 11 января 1940 года).Кроме того, как фактический орган УЦК, "Краковские вести" освещали работу этой коллаборационистской структуры, и лично её главы Владимира Кубийовича, инициатора создания дивизии СС "Галичина". Естественно, газета стала одним из главных агитаторов за вступление галицких украинцев в это нацистское подразделение.Кстати, в этот период она критиковала деятельность бандеровского крыла ОУН* — ведь структуры УЦК были под контролем мельниковцев.Нацисты высоко оценили работу Михаила Хомяка: в 1944 году Эмиль Гасснер забрал его с собой в Вену, где "Краковские вести" издавались до конца марта 1945 года. Позже Хомяк ушёл с отступавшими частями гитлеровцев на Запад, сдался в Баварии американцам, после чего был размещён ими на спецобъекте военной разведки США в курортном городке Бад-Вёрисхофен (в 78 км от Мюнхена в предгорьях Альп).Именно на этом курорте и родилась мать Христи Фриланд, Галина Хомяк."Лагерь беженцев", о котором рассказывает в своей биографии миссис Фриланд, представлял собой блок альпийских гостиниц, где в числе других переселенцев жили 490 украинцев. Семья Хомяк получила жильё, расходы на проживание и медицинскую помощь — в Бад-Вёрисхофене находился и госпиталь армии США.В мае 1948 года Бад-Вёрисхофен был закрыт для переселенцев, и редактор "Краковских вестей" с помощью сестры, которая выехала в Канаду ещё в 1930-е, получил канадскую иммиграционную визу.Прибыв в Эдмонтон (провинция Алберта), Михаил Хомяк не проявлял особой публичной активности в рядах местных украинских организаций. Он работал клерком в горнодобывающей компании Sherritt Gordon Mines, а в свободное время занимался написанием статей на темы церковной истории, искусства, права, образования, был редактором книг об украинской общине Альберты.В 1978 году Владимир Кубийович, который к тому времени отвечал за издание "Энциклопедии украиноведения", пригласил его в качестве одного из редакторов этой энциклопедии. И лишь незадолго до смерти Михаил Хомяк вновь стал главным редактором — на этот раз газеты "Українські вісті" в Эдмонтоне, которой он руководил в 1981-1982 годах.Первым о коллаборационистском прошлом Михаила Хомяка заговорил его зять, канадский историк Джон-Пол Химка, который является резким критиком украинского национализма.Но публикация в нишевом Journal of Ukrainian Studies в 1996 году не вызвала особого интереса канадской публики, ведь в то время Христя Фриланд была лишь журналисткой. Но после того, как она возглавила МИД Канады, информация о подробностях биографии её дедушки произвела эффект разорвавшейся бомбы. Именно на первую половину марта 2017 года приходится большинство публикаций канадской и американской прессы на эту тему.В МИД Канады сначала пытались отрицать данные Химки, а когда ведомство припёрли к стенке, отделались лицемерной фразой:"Наше министерство поддерживает усилия дяди Христи Фриланд по изучению непростого прошлого её покойного дедушки".Одновременно в канадской прессе развернулась кампания в защиту Фриланд.Так, Globe and Mail написала, что, по словам дочери Хомяка, он в Кракове вместе со всей редакцией газеты помогал антинацистскому подполью, а в типографии газеты печатали фальшивые документы для подпольщиков. При этом приведена оговорка, что эти данные "фрагментарны и односторонни" (в переводе: никакого подтверждения не имеют).А со страниц The Star и Edmonton Journal и вовсе было заявлено, что война — штука сложная, и нельзя осуждать людей, которые были вынуждены покориться агрессору. А саму Христю Фриланд надо уважать за то, что она сейчас делает для Канады и Украины — ведь госпожа министр призывает поддержать Украину в её борьбе с Россией! Ну а сейчас – ещё и США…* Террористическая организация, запрещённая в России.

история, польша, канада, вторая мировая война, коллаборационисты, краков, холокост, адольф гитлер, христя фриланд, оун, мид, сша, россия, ссср