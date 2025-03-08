Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает Киев - 08.03.2025 Украина.ру
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Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает Киев
Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает Киев - 08.03.2025 Украина.ру
Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает Киев
Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. Об этом 8 марта сообщил американский канал Fox News
2025-03-08T16:28
2025-03-08T16:28
новости
украина
киев
сша
дональд трамп
сергей полетаев
нато
вооруженные силы украины
fox news
разведданные
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Между тем, в НАТО не так оптимистично смотрят на происходящее, понимая, что слухи слухами, а реальный факт заморозки передачи данных лучше всего демонстрирует ситуация в Курской области, уточняет Politico. Это американское издание оговорилось, что Киев действительно потерял не все свои источники, однако даже незначительное сужение информационного поля сейчас крайне губительно для Украины."Союзники по НАТО обсуждают, как справиться с объявлением США о паузе в обмене разведданными с Украиной", - говорится в публикации Politico.В то же время британское издание The Telegraph утверждает, что закрывающийся суджанский "котел" с десятью тысячами украинских солдат внутри - это результат остановки передачи разведданных от США, повлекшее "полный блэкаут" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.Накануне стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, сергей полетаев , нато, вооруженные силы украины, fox news, разведданные
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , НАТО, Вооруженные силы Украины, Fox News, разведданные

Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает Киев

16:28 08.03.2025
 
© AP / John McDonnell
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP / John McDonnell
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Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. Об этом 8 марта сообщил американский канал Fox News
"США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной", - говорится в сообщении издания.
Между тем, в НАТО не так оптимистично смотрят на происходящее, понимая, что слухи слухами, а реальный факт заморозки передачи данных лучше всего демонстрирует ситуация в Курской области, уточняет Politico. Это американское издание оговорилось, что Киев действительно потерял не все свои источники, однако даже незначительное сужение информационного поля сейчас крайне губительно для Украины.
"Союзники по НАТО обсуждают, как справиться с объявлением США о паузе в обмене разведданными с Украиной", - говорится в публикации Politico.
В то же время британское издание The Telegraph утверждает, что закрывающийся суджанский "котел" с десятью тысячами украинских солдат внутри - это результат остановки передачи разведданных от США, повлекшее "полный блэкаут" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.
13:02
Telegraph: 10 тысяч вэсэушников оказались под угрозой окружения в Курской области из-за решения ТрампаДесять тысяч военнослужащих ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области после прекращения передачи разведданных от США по решению американского лидера Дональда Трампа. Об этом написала британская газета Telegraph
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.
Накануне стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.
Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
 
НовостиУкраинаКиевСШАДональд ТрампСергей ПолетаевНАТОВооруженные силы УкраиныFox Newsразведданные
 
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