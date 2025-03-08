"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над Курском
Фото: Зеленский
На фоне захлопывающегося суджанского "котла" под Курском, где по примерным оценкам мировых СМИ находится около десяти тысяч украинских военных, ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе. Соответствующий пост Боуз разместил в своих соцсетях
"В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является", - написал Боуз.
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель.
Британское издание The Telegraph сообщило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат. Газета уточнила, что это результат остановки передачи разведданных от США. Журналисты подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.
16:28Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает КиевВашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. Об этом 8 марта сообщил американский канал Fox News
Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.
Гагин также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".
13:42"Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткойПоражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА Новости высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Изначально Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако позже озвучивал еще несколько версий, противоречащих одна другой. В их числе, например, было якобы создание буферной зоны на территории России, а также использование как дипломатического козыря на переговорах.
Так или иначе, отметил еще осенью британский журнал The Economist, Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.
А вот старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм назвал курскую авантюру Зеленского "великолепной, безумной ошибкой", которая войдет в учебники истории в раздел самых серьезных военных провалов.
"Вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой. С точки зрения целей Киева, наступление в Курской области достигло в лучшем случае неоднозначных результатов", - написал Грэм.
Согласно свежей сводке Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили более 180 националистов. Всего с момента вторжения в регион ВСУ потеряли на этом участке почти 65 тысяч человек.