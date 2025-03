https://ukraina.ru/20250308/1061643335.html

"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над Курском

На фоне захлопывающегося суджанского "котла" под Курском, где по примерным оценкам мировых СМИ находится около десяти тысяч украинских военных, ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе. Соответствующий пост Боуз разместил в своих соцсетях

В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель.Британское издание The Telegraph сообщило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат. Газета уточнила, что это результат остановки передачи разведданных от США. Журналисты подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Чуть раньше в комментарии агентству РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Курске, уточнил, что до закрытия суджанского "котла" осталось порядка десяти километров.Он добавил, что украинское командование перебросило часть резервов с Курского направления в Донецкую Народную Республику (ДНР), понимая, что теряет южнодонецкий участок фронта. "Соответственно, курская группировка ВСУ остается в большом минусе", что существенно затрудняет ее положение, отметил Гагин.Гагин также отметил, что и сами украинские военные, находящиеся под Курском прекрасно понимают, что командование их просто бросило "как обычно, как щепки в костер, не считаясь с потерями".Изначально Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако позже озвучивал еще несколько версий, противоречащих одна другой. В их числе, например, было якобы создание буферной зоны на территории России, а также использование как дипломатического козыря на переговорах.Так или иначе, отметил еще осенью британский журнал The Economist, Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.А вот старший научный сотрудник Совета по международным отношениям при администрации президента США Томас Грэм назвал курскую авантюру Зеленского "великолепной, безумной ошибкой", которая войдет в учебники истории в раздел самых серьезных военных провалов."Вторжение ВСУ было великолепной, безумной ошибкой. С точки зрения целей Киева, наступление в Курской области достигло в лучшем случае неоднозначных результатов", - написал Грэм.

