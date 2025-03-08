Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова - 08.03.2025 Украина.ру
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Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова
Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова - 08.03.2025 Украина.ру
Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова
Директор центральной городской библиотеки Донецка Татьяна Авраимова рассказала журналисту Украина.ру Александру Чаленко о том, как развивается гуманитарная... Украина.ру, 08.03.2025
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Директор центральной городской библиотеки Донецка Татьяна Авраимова рассказала журналисту Украина.ру Александру Чаленко о том, как развивается гуманитарная сфера в ДНР, какую литературу читают посетители чаще всего и показала, как выглядит библиотека нового поколения. #Авраимова #Быков #Донецк #ДНР #Донбасс #Краматорск #библиотека #новое_поколение #розы #дети #чтение #книги #конкурс #грант #культура #развитие #нацпрограмма #Макеевка #творчество #музей #мероприятия #Михалёв #кузнец #техника #конференция #образование #слепые #слабовидящие #РФ #Россия Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, новости, донецк, донецкая народная республика, донбасс, александр чаленко, украина.ру, вконтакте, книги, библиотеки
Видео, Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Александр Чаленко, Украина.ру, Вконтакте, книги, библиотеки

Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова

17:07 08.03.2025
 
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Директор центральной городской библиотеки Донецка Татьяна Авраимова рассказала журналисту Украина.ру Александру Чаленко о том, как развивается гуманитарная сфера в ДНР, какую литературу читают посетители чаще всего и показала, как выглядит библиотека нового поколения.

#Авраимова #Быков #Донецк #ДНР #Донбасс #Краматорск #библиотека #новое_поколение #розы #дети #чтение #книги #конкурс #грант #культура #развитие #нацпрограмма #Макеевка #творчество #музей #мероприятия #Михалёв #кузнец #техника #конференция #образование #слепые #слабовидящие #РФ #Россия

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