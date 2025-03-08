Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова
Директор центральной городской библиотеки Донецка Татьяна Авраимова рассказала журналисту Украина.ру Александру Чаленко о том, как развивается гуманитарная сфера в ДНР, какую литературу читают посетители чаще всего и показала, как выглядит библиотека нового поколения.
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#Авраимова #Быков #Донецк #ДНР #Донбасс #Краматорск #библиотека #новое_поколение #розы #дети #чтение #книги #конкурс #грант #культура #развитие #нацпрограмма #Макеевка #творчество #музей #мероприятия #Михалёв #кузнец #техника #конференция #образование #слепые #слабовидящие #РФ #Россия
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Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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