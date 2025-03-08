https://ukraina.ru/20250308/1061644553.html
Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады
Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады - 08.03.2025 Украина.ру
Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады
16 декабря 2024 года она объявила об отставке с поста министра финансов и уходе из правительства Канады и объяснила свое решение возникшими в последние недели существенными различиями во взглядах с премьер-министром Джастином Трюдо на дальнейший путь развития страны.
2025-03-08T18:56
2025-03-08T18:56
2025-03-08T18:56
эксклюзив
канада
россия
украина
джастин трюдо
христя фриланд
адольф гитлер
мид
нато
сс
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Как сразу же отметила The New York Times, это был первый открытый акт несогласия со стороны члена канадского правительства. Так что же случилось?Зовут этого "члена" Христя Фриланд, и она – это у нее не отнять – в свои 56 лет от роду женщина умная, и ей, наверное, просто надоело смотреть, какой премьер безвольный дурак в разных носках. Да еще и с всё более заметными заднеприводными замашками, которые после прихода к власти в соседних США президента Дональда Трампа вдруг стали немодными и даже стремными: если раньше это расчищало путь наверх даже, то теперь стало маркером успеха наоборот.Однако политические аналитики утверждают, что сексуальные предпочтения и разные носки дурковатого Трюдо – это лишь побочные причины. Главное в поведении опытной и ушлой Христи - учет сложившихся обстоятельств и открывающихся кадровых перспектив. Во-первых, пребывая в кресле премьера, лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо не просто показал себя профаном, так еще и страшно надоел канадцам своей неадекватностью. Рейтинг его популярности упал в разы.Во-вторых, в США победил Трамп, который еще на этапе борьбы за Белый дом не скрывал, что будет "зазихаты" (по-русски – зариться) на Канаду, стремясь ее сделать 51-м штатом. А это вызвало всплеск канадского патриотизма, юзая который можно поднять политические акции и заработать политкапиталВ-третьих, Христя понимала, что Трюдо – не жилец политический и скоро уйдет. Так и случилось – разноносочный в январе 2025 года сказал, что уходит с 9 марта. На октябрь сего же года в Канаде назначены парламентские выборы, которые и определят партию-победителя и, следовательно, премьера. Но до октября тот, кто возглавит сейчас правящую Либеральную партию, тот и будет премьером. И Христя говорит: "Я здесь!"Ей, правда, противостоит 59-летний банкир Марк Карни, который как бы ее опережает на внутрипартийных праймериз. Но он – проамериканист, возможно скрытый, так как 13 лет работал в отделениях компании-флагамане глобалистских заморочек Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заемного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями. И Христя может обскакать его на антитрамповской риторике.И если она станет премьером Канады хоть на время, это, с одной стороны, будет самый крутой кадровый успех украинской диаспоры на Западе. С другой – покажет, какие тенденции несет украинская диаспора в западные пенаты. А именно – откровенно неонацистские и русофобские. Христя – зеркало и этих процессов, и этих тенденций.В воскресенье 9 марта это будет уже вторая мощная попытка Христи штурмовать премьерское кресло через партию. Впервые такая идея обуяла часть канадского политикума весной-летом 2022 года. И тогда Христя тоже согласилась.Разница лишь в том, что тогда были другие геополитические условия: Христю видели будущим премьер-министром Канады, члена НАТО и "Большой семерки", одного из тоненьких, но столпов того коллективного Запада, который не хочет расставаться с монополярным миром и англосаксонским (американским) диктатом и потому объявил войну России и Китаю не на жизнь, а на смерть, до полного уничтожения.Сейчас Трамп резко переформатирует западную политическую повестку. Он уже признает будущее за многополярным миром, хотя и хочет видеть в нем гегемоном №1 США. А для этого готов поглотить Канаду. А Христя может сыграть, повторюсь, на патриотизме.Но уже тогда, в 2022-м, обнаружилась одна их ахиллесовых пят украинской диаспорянки. В мае 2022 года в канадском онлайн-журнал Tablet вышла статья с названием. "Будущему премьер-министру Канады необходимо рассказать правду о своем дедушке-коллаборационисте-нацисте". И в ней все было сказано открыто и честно уже в подзаглавии: "Электоральная база заместителя премьер-министра Кристии Фриланд находится в украинской диаспоре Канады, которая переименовала нацистских коллаборационистов в националистических героев войны".И через год, в 2023-м, Фриланд, действительно и очень ярко засветилась в неонацистском скандале, что случился в канадском парламента.Тогда, в сентябре 2022-го, в канаду приыбл с визитом сейчас просроченный президента Украины Владимира Зеленский, и его попривествовать в канадском парламента приволокли 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку (Гунько или Гунку). Да-да, Зеленского, еврея по национальности, чьих соплеменников молодой и рьяный в те далекие годы Хунка с воодушевлением и вдохновением ярого украинского национального возрожденца расстреливал по различным гетто и концлагерям, выполняя план фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера по "решению еврейского вопроса" (Холокост). А именно Гитлеру молодой Хунка и присягал, добровольно поступая на службу в ваффен-СС.Вот это вечное напоминание о вине украинских нацистов, коллаборационистов и компрадоров, служивших верой и правдой человеконенавистническому гитлеровскому режиму и выполнявших порой самую грязную, расстрельную работу гитлеровских палачей, -- главный вывод из сознательно и целенаправленно учиненного скандала в канадском парламенте. Но во время него первой вскакивала и бурно рукоплескала за спиной украинского президента и канадского премьера Джастина Трюдо именно неистовая Христя. Это был ее праздник и торжество ее деда – Михаила Хомяка, человека, который в годы Второй мировой войны оправдывал и благословлял еврейские расстрелы и уничтожение других противников Гитлера.И вот ее и хотели увидеть премьером. Но, видимо, зря, наверное, онлайн-журнал Tablet видел Христю главой канадского кабинета. Но, с другой стороны, чем черт не шутит. Украиснкая тематика по-прежнему акутальна в Канаде во всех отноешниях. Потому, что украинская тематика в самом широком смысле является неотъемлемой частью канадского мультикультурализма -- идеологии сбережения, сохранения и продвижения различий между культурами народов или нацменьшинств, населяющих страну, и концепции необходимости сосуществования различных культур внутри одного общества.Главная идея этой госполитики в Канаде -- сохранение и поощрение культурного разнообразия, которое способствует обогащению общества. А цель -- освобождение человека от чувства ненависти, расизма, ксенофобии и прочих недостатков межнационального общения. Методы и способ мультикультурализма -- воспитание и образование, способствующее межнациональному согласию и уважению всех наций и народов.Украинцы в Канаде – 4% ее населения: наконец в 2022-ом году – это 1,36 млн чел, из которых 1 350 тысяч украинцы -- оба родителя, и у 95 тысяч – один из родителей. Не считая сотен тысяч, у кого украинцы в родне среди бабушек и дедушек и глубже в родословной.Второй момент: канадские украинцы и украинские канадцы, эмигранты и потомки эмигрантов, не просто нашли себя на новой Родине, но и стали там весомым, значимым и заметным фактором во всех отраслях жизни – от экономики до политики и культуры.Украинцы в Канаде были всем и на всех должностях. От украинского эмигранта №1 Ивана Пилипива из Ивано-Франковщины (бывшей Австро-Венгрии), который выехал в Канаду в 1891 году и где, как говорят о нем словари, "занимался сельским хозяйством и очень активно участвовал в кооперативном движении, умер богатым человеком в 1936 году в возрасте 77 лет", до Эндрю (Андрея) Шандро из Буковины, который в 1913 году стал первым парламентарием в провинции Альберта.А также двух генерал-губернаторов, фактически вице-королей Великобритании на канадской земле – Эдварда Шрейера (22-й генерал-губернатор в 1979-1984 годах), у которого по материнской линии бабушка и дедушка были австралийскими украинцами из Галичины, и Рамона (Романа) Гнатышина (24-й генерал-губернатор в 1990-1995 годах, при нем Канада первой из западных стран признала независимость Украины – кровь предков взяла свое), чьи дед и бабка по отцовской линии — украинские крестьяне-эмигранты из буковинского города Вашковцы на реке Черемош.Поэтому закономерен вопрос: раз украинцы были вице-королями, то почему сейчас, когда Украина в таком тренде и мейнстриме, не избрать украинку и премьер-министром? Ну, хотя бы "назло России и Путину". Онлайн-журнал Tablet это, скорее всего, и прочувствовал в мае 2022-го, когда победа Украины в специальной военной операции (СВО) казалась такой реальной, а накал звериной русофобии только-только устремился к своему пику и становилась определяющей политику многих стран Запада…Важна, конечно же, и личность самой Христи Фриланд, совершившей просто-таки фантастический взлет по карьерной политической и административной линии. Она была избрана депутатом Палаты общин парламента Канады в 2013 году, а уже в 2015-м стала министром внешней торговли Страны кленовых листьев. В 2017-м стала главой МИД Канады, в 2019-м – министром по связям с правительствами провинций, потом вице-премьером и в 2020-м – еще и параллельно министром финансов.Это очень хороший послужной список для потенциального главы правительства в любой стране. Тем более что и личные профессиональные и деловые качества Христи не вызывают ни у кого сомнений. Она – дотошный, скрупулезный и вдумчивый специалист, который карьерно вырос, благодаря именно этим качествам.Я лично знаю эту женщину с 1991 года, когда она начала работать журналистом в обретшей независимость Украине, и точно могу сказать: ей палец в рот не клади, если она за что берется, то доводит дело до финальной и логической точки, размотав, как говорится, проблему до конца.Но это деловой и профессиональный облик. А есть еще ее политическое реноме. И тут, что называется, есть проблемы. Христя – потомственная и рафинированная украинская националистка с откровенно русофобским душком, это впитано ею от родителей и дедов с бабками, национально озабоченными галичанами по духу и по сути.Я помню, как эта самая Христя суетилась стрингером "Financial Times", "The Washington Post" и "The Economist" и даже решительно брала интервью у украинских политиков на вполне сносном русском языке. Ее щемило и плющило от "мовы оккупанта" (а этот статус России в диаспоре вечен), но Христя мужественно делала свою работу. Профессионализм ее был бесспорен. Её заметили, выдвинули, перебросили в политику, но, как говорится, наци-душок остался — это вечно неизбывное, потаенное.На украинском горизонте Христя второй раз засветилась в 2017 году сразу как стала главой МИД Канады. Это именно при ней Канада одобрила продажу Украине летального оружия даже раньше, чем это в декабре 2017 года сделал тогдашний президент США Дональд Трамп.Христя немедленно отправилась в Киев и даже не побрезговала вести какие-то там переговоры со своим типа визави министром иностранных дел "нэньки" Павлом Климкиным. Более того, именно после переговоров с ним она сказала главное – зачем прибыла в Киев. По ее словам, согласие Оттавы продавать оружие Киеву – "это просто первый шаг". Дальше Канада по мере сил и возможностей пичкала Украину всеми средствами смерти, какие только возможны.И ее оптимистическая радость тоже была понятна: эта бывшая журналистка, ставшая главой МИД в правительстве любителя разных носков Джастина Трюдо, напомню, родом из канадской украинской диаспоры. Это бандеровская кодла старой закваски, которая с молоком матери впитывало "Гэть вид Москвы!", "Украина понад усэ!" и "Москалив на ножи!", но огребла от Красной армии и еле унесла ноги за Атлантику, чтобы оттуда "любыты нэньку", растить русофобское племя и кадрами подпитывать западную антисоветчину, а сейчас – русофобию.Самый знаменитый в этом плане ее дед по матери -- Михаил Хомяк -- служил Адольфу Гитлеру редактором украиноязычной коллаборационистской газеты в Польше "Краковские вести" и очень активно и изобретательно поддерживал "решение" немцами еврейского, польского и советского "вопросов". Расстрелы этих категорий людей по всей Европе просто-таки грели бандеровскую душу "пана Мыхайла" и вдохновляли на хвалебные опусы во славу "пана Адольфа" и "славного вермахта".Об этом знают уже все. Но важно другое: внучка знала о дедовом прошлом, но тщательно скрывала его, называя "российской дезинформацией". Но она, став журналисткой, пыталась работать профессионально и даже объективно. Во всяком случае, въезд в Россию этой даме был запрещен только с 2014 года. В ответ на санкции Канады против России. А до этого журналистка Фриланд четыре года работала в Москве и даже, став министром индел, написала: "Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там".Но при этом она выступила за изгнание России из "Большой семерки", за давление на Москву всеми возможными санкциями.Дед Мыхайло, коллаборационист и идейный гитлеровский приспешник – это проблемная страница в биографии Христи. Канадские СМИ опубликовали интересное фото, на котором изображен справа от курящего дед-нацик, а справа внизу (правый нижний угол фотографии) в военной форме изображен Эмиль Гасснер, нацистский администратор, отвечающий за прессу в регионе, включая Краков. Он вдохновлял деда Хомяка на оправдание Холокоста:Но Христя от деда и его идей на отказывается до сих пор. Она всегда знала о прошлом Хомяка и была соредактором оправдательной статьи о "Краковских вестях", опубликованной в 1996 году в канадских СМИ.А журнал Tablet в 2022-м цитирует ее эссе 2015 года для Института Брукингса под названием "Моя Украина": "Мои бабушка и дедушка по материнской линии бежали из Западной Украины после того, как Гитлер и Сталин подписали свой пакт о ненападении в 1939 году. Они так и не осмелились вернуться, но поддерживали тесную связь со своими братьями и сестрами и их семьями, которые остались позади. До конца жизни мои бабушка и дедушка считали себя политическими изгнанниками, на которых лежала ответственность за сохранение идеи независимой Украины, которая в последний раз существовала, пусть и недолго, вовремя и после хаоса Русской революции 1917 года. Эта мечта сохранялась и в следующем поколении, а в некоторых случаях и в следующем поколении после этого".Христя сделала все, чтобы обелить деда. И в том же 2015 году газета Toronto Star публикует статью под названием "Как Кристия Фриланд стала первой звездой Джастина Трюдо", в которой Мыхайла Хомяка описывают просто как "юриста и журналиста", при этом удобно и лукаво игнорируя природу его журналистики.И через года Христя сама скажет: "Все мои бабушки и дедушки любили Канаду, но мой украинский дедушка был самым страстным. …Они были вечно благодарны Канаде за предоставленное им убежище, и они упорно трудились, чтобы принести свободу и демократию в Украину". И в СМИ появились чудо-фото Мыхайла-семьянина:Но сути-то деда это не изменило. Как не изменило мировоззрения ни его, ни внучки, ни, собственно, эсэсовца Хунки, которого они презентовали Зеленскому в парламенте. Они – обое рябое. Точнее – втроем одинаковы.В свое время упомянутый журнал Tablet намекал на возможное премьерство Христи, если она публично признает правду о деде и осудит ее. Как, дескать, это сделали, к примеру, многие немецкие политики, спокойно ставшие после покаяния руководителями ФРГ.Но Христя-то ничего не признает, а премьером может стать. Даже если пролетит 9 марта 2025 года, то она всегда останется в резерве – готовая к прорыву и к рывку. Почва у нее под ногами подходящая…Подробнее об особенностях выборов премьера Канады - в статье "Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка"
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Владимир Скачко
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эксклюзив, канада, россия, украина, джастин трюдо, христя фриланд, адольф гитлер, мид, нато, сс
Как сразу же отметила The New York Times, это был первый открытый акт несогласия со стороны члена канадского правительства. Так что же случилось?
Зовут этого "члена" Христя Фриланд
, и она – это у нее не отнять – в свои 56 лет от роду женщина умная, и ей, наверное, просто надоело смотреть, какой премьер безвольный дурак в разных носках. Да еще и с всё более заметными заднеприводными замашками, которые после прихода к власти в соседних США
президента Дональда Трампа
вдруг стали немодными и даже стремными: если раньше это расчищало путь наверх даже, то теперь стало маркером успеха наоборот.
Однако политические аналитики утверждают, что сексуальные предпочтения и разные носки дурковатого Трюдо – это лишь побочные причины. Главное в поведении опытной и ушлой Христи - учет сложившихся обстоятельств и открывающихся кадровых перспектив. Во-первых, пребывая в кресле премьера, лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо не просто показал себя профаном, так еще и страшно надоел канадцам своей неадекватностью. Рейтинг его популярности упал в разы.
Во-вторых, в США победил Трамп, который еще на этапе борьбы за Белый дом не скрывал, что будет "зазихаты" (по-русски – зариться) на Канаду, стремясь ее сделать 51-м штатом. А это вызвало всплеск канадского патриотизма, юзая который можно поднять политические акции и заработать политкапитал
В-третьих, Христя понимала, что Трюдо – не жилец политический и скоро уйдет. Так и случилось – разноносочный в январе 2025 года сказал, что уходит с 9 марта. На октябрь сего же года в Канаде назначены парламентские выборы, которые и определят партию-победителя и, следовательно, премьера. Но до октября тот, кто возглавит сейчас правящую Либеральную партию, тот и будет премьером. И Христя говорит: "Я здесь!"
Ей, правда, противостоит 59-летний банкир Марк Карни
, который как бы ее опережает на внутрипартийных праймериз. Но он – проамериканист, возможно скрытый, так как 13 лет работал в отделениях компании-флагамане глобалистских заморочек Goldman Sachs в Лондоне
, Нью-Йорке
, Торонто
и Токио
, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заемного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями. И Христя может обскакать его на антитрамповской риторике.
И если она станет премьером Канады хоть на время, это, с одной стороны, будет самый крутой кадровый успех украинской диаспоры на Западе
. С другой – покажет, какие тенденции несет украинская диаспора в западные пенаты. А именно – откровенно неонацистские и русофобские. Христя – зеркало и этих процессов, и этих тенденций.
В воскресенье 9 марта это будет уже вторая мощная попытка Христи штурмовать премьерское кресло через партию. Впервые такая идея обуяла часть канадского политикума весной-летом 2022 года. И тогда Христя тоже согласилась.
Разница лишь в том, что тогда были другие геополитические условия: Христю видели будущим премьер-министром Канады, члена НАТО
и "Большой семерки", одного из тоненьких, но столпов того коллективного Запада, который не хочет расставаться с монополярным миром и англосаксонским (американским) диктатом и потому объявил войну России
и Китаю
не на жизнь, а на смерть, до полного уничтожения.
Сейчас Трамп резко переформатирует западную политическую повестку. Он уже признает будущее за многополярным миром, хотя и хочет видеть в нем гегемоном №1 США. А для этого готов поглотить Канаду. А Христя может сыграть, повторюсь, на патриотизме.
Но уже тогда, в 2022-м, обнаружилась одна их ахиллесовых пят украинской диаспорянки. В мае 2022 года в канадском онлайн-журнал Tablet вышла статья с названием. "Будущему премьер-министру Канады необходимо рассказать правду о своем дедушке-коллаборационисте-нацисте". И в ней все было сказано открыто и честно уже в подзаглавии: "Электоральная база заместителя премьер-министра Кристии Фриланд находится в украинской диаспоре Канады, которая переименовала нацистских коллаборационистов в националистических героев войны".
И через год, в 2023-м, Фриланд, действительно и очень ярко засветилась в неонацистском скандале, что случился в канадском парламента.
Тогда, в сентябре 2022-го, в канаду приыбл с визитом сейчас просроченный президента Украины Владимира Зеленский
, и его попривествовать в канадском парламента приволокли 98-летнего ветерана дивизии СС
"Галичина" Ярослава Хунку (Гунько или Гунку). Да-да, Зеленского, еврея по национальности, чьих соплеменников молодой и рьяный в те далекие годы Хунка с воодушевлением и вдохновением ярого украинского национального возрожденца расстреливал по различным гетто и концлагерям, выполняя план фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера
по "решению еврейского вопроса" (Холокост). А именно Гитлеру молодой Хунка и присягал, добровольно поступая на службу в ваффен-СС.
Вот это вечное напоминание о вине украинских нацистов, коллаборационистов и компрадоров, служивших верой и правдой человеконенавистническому гитлеровскому режиму и выполнявших порой самую грязную, расстрельную работу гитлеровских палачей, -- главный вывод из сознательно и целенаправленно учиненного скандала в канадском парламенте. Но во время него первой вскакивала и бурно рукоплескала за спиной украинского президента и канадского премьера Джастина Трюдо именно неистовая Христя. Это был ее праздник и торжество ее деда – Михаила Хомяка, человека, который в годы Второй мировой войны оправдывал и благословлял еврейские расстрелы и уничтожение других противников Гитлера.
И вот ее и хотели увидеть премьером. Но, видимо, зря, наверное, онлайн-журнал Tablet видел Христю главой канадского кабинета. Но, с другой стороны, чем черт не шутит. Украиснкая тематика по-прежнему акутальна в Канаде во всех отноешниях. Потому, что украинская тематика в самом широком смысле является неотъемлемой частью канадского мультикультурализма -- идеологии сбережения, сохранения и продвижения различий между культурами народов или нацменьшинств, населяющих страну, и концепции необходимости сосуществования различных культур внутри одного общества.
Главная идея этой госполитики в Канаде -- сохранение и поощрение культурного разнообразия, которое способствует обогащению общества. А цель -- освобождение человека от чувства ненависти, расизма, ксенофобии и прочих недостатков межнационального общения. Методы и способ мультикультурализма -- воспитание и образование, способствующее межнациональному согласию и уважению всех наций и народов.
Украинцы в Канаде – 4% ее населения: наконец в 2022-ом году – это 1,36 млн чел, из которых 1 350 тысяч украинцы -- оба родителя, и у 95 тысяч – один из родителей. Не считая сотен тысяч, у кого украинцы в родне среди бабушек и дедушек и глубже в родословной.
Второй момент: канадские украинцы и украинские канадцы, эмигранты и потомки эмигрантов, не просто нашли себя на новой Родине, но и стали там весомым, значимым и заметным фактором во всех отраслях жизни – от экономики до политики и культуры.
Украинцы в Канаде были всем и на всех должностях. От украинского эмигранта №1 Ивана Пилипива из Ивано-Франковщины (бывшей Австро-Венгрии
), который выехал в Канаду в 1891 году и где, как говорят о нем словари, "занимался сельским хозяйством и очень активно участвовал в кооперативном движении, умер богатым человеком в 1936 году в возрасте 77 лет", до Эндрю (Андрея) Шандро из Буковины
, который в 1913 году стал первым парламентарием в провинции Альберта.
А также двух генерал-губернаторов, фактически вице-королей Великобритании
на канадской земле – Эдварда Шрейера (22-й генерал-губернатор в 1979-1984 годах), у которого по материнской линии бабушка и дедушка были австралийскими украинцами из Галичины
, и Рамона (Романа) Гнатышина (24-й генерал-губернатор в 1990-1995 годах, при нем Канада первой из западных стран признала независимость Украины – кровь предков взяла свое), чьи дед и бабка по отцовской линии — украинские крестьяне-эмигранты из буковинского города Вашковцы на реке Черемош.
Поэтому закономерен вопрос: раз украинцы были вице-королями, то почему сейчас, когда Украина в таком тренде и мейнстриме, не избрать украинку и премьер-министром? Ну, хотя бы "назло России и Путину
". Онлайн-журнал Tablet это, скорее всего, и прочувствовал в мае 2022-го, когда победа Украины в специальной военной операции (СВО) казалась такой реальной, а накал звериной русофобии только-только устремился к своему пику и становилась определяющей политику многих стран Запада…
Важна, конечно же, и личность самой Христи Фриланд, совершившей просто-таки фантастический взлет по карьерной политической и административной линии. Она была избрана депутатом Палаты общин парламента Канады в 2013 году, а уже в 2015-м стала министром внешней торговли Страны кленовых листьев. В 2017-м стала главой МИД
Канады, в 2019-м – министром по связям с правительствами провинций, потом вице-премьером и в 2020-м – еще и параллельно министром финансов.
Это очень хороший послужной список для потенциального главы правительства в любой стране. Тем более что и личные профессиональные и деловые качества Христи не вызывают ни у кого сомнений. Она – дотошный, скрупулезный и вдумчивый специалист, который карьерно вырос, благодаря именно этим качествам.
Я лично знаю эту женщину с 1991 года, когда она начала работать журналистом в обретшей независимость Украине, и точно могу сказать: ей палец в рот не клади, если она за что берется, то доводит дело до финальной и логической точки, размотав, как говорится, проблему до конца.
Но это деловой и профессиональный облик. А есть еще ее политическое реноме. И тут, что называется, есть проблемы. Христя – потомственная и рафинированная украинская националистка с откровенно русофобским душком, это впитано ею от родителей и дедов с бабками, национально озабоченными галичанами по духу и по сути.
Я помню, как эта самая Христя суетилась стрингером "Financial Times
", "The Washington Post
" и "The Economist
" и даже решительно брала интервью у украинских политиков на вполне сносном русском языке. Ее щемило и плющило от "мовы оккупанта" (а этот статус России в диаспоре вечен), но Христя мужественно делала свою работу. Профессионализм ее был бесспорен. Её заметили, выдвинули, перебросили в политику, но, как говорится, наци-душок остался — это вечно неизбывное, потаенное.
На украинском горизонте Христя второй раз засветилась в 2017 году сразу как стала главой МИД Канады. Это именно при ней Канада одобрила продажу Украине летального оружия даже раньше, чем это в декабре 2017 года сделал тогдашний президент США Дональд Трамп.
Христя немедленно отправилась в Киев
и даже не побрезговала вести какие-то там переговоры со своим типа визави министром иностранных дел "нэньки" Павлом Климкиным
. Более того, именно после переговоров с ним она сказала главное – зачем прибыла в Киев. По ее словам, согласие Оттавы продавать оружие Киеву – "это просто первый шаг". Дальше Канада по мере сил и возможностей пичкала Украину всеми средствами смерти, какие только возможны.
И ее оптимистическая радость тоже была понятна: эта бывшая журналистка, ставшая главой МИД в правительстве любителя разных носков Джастина Трюдо, напомню, родом из канадской украинской диаспоры. Это бандеровская кодла старой закваски, которая с молоком матери впитывало "Гэть вид Москвы!", "Украина понад усэ!" и "Москалив на ножи!", но огребла от Красной армии
и еле унесла ноги за Атлантику, чтобы оттуда "любыты нэньку", растить русофобское племя и кадрами подпитывать западную антисоветчину, а сейчас – русофобию.
Самый знаменитый в этом плане ее дед по матери -- Михаил Хомяк -- служил Адольфу Гитлеру редактором украиноязычной коллаборационистской газеты в Польше
"Краковские вести" и очень активно и изобретательно поддерживал "решение" немцами еврейского, польского и советского "вопросов". Расстрелы этих категорий людей по всей Европе
просто-таки грели бандеровскую душу "пана Мыхайла" и вдохновляли на хвалебные опусы во славу "пана Адольфа" и "славного вермахта".
Об этом знают уже все. Но важно другое: внучка знала о дедовом прошлом, но тщательно скрывала его, называя "российской дезинформацией". Но она, став журналисткой, пыталась работать профессионально и даже объективно. Во всяком случае, въезд в Россию этой даме был запрещен только с 2014 года. В ответ на санкции Канады против России. А до этого журналистка Фриланд четыре года работала в Москве
и даже, став министром индел, написала: "Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там".
Но при этом она выступила за изгнание России из "Большой семерки", за давление на Москву всеми возможными санкциями.
Дед Мыхайло, коллаборационист и идейный гитлеровский приспешник – это проблемная страница в биографии Христи. Канадские СМИ опубликовали интересное фото, на котором изображен справа от курящего дед-нацик, а справа внизу (правый нижний угол фотографии) в военной форме изображен Эмиль Гасснер, нацистский администратор, отвечающий за прессу в регионе, включая Краков
. Он вдохновлял деда Хомяка на оправдание Холокоста:
Но Христя от деда и его идей на отказывается до сих пор. Она всегда знала о прошлом Хомяка и была соредактором оправдательной статьи о "Краковских вестях", опубликованной в 1996 году в канадских СМИ.
А журнал Tablet в 2022-м цитирует ее эссе 2015 года для Института Брукингса под названием "Моя Украина": "Мои бабушка и дедушка по материнской линии бежали из Западной Украины
после того, как Гитлер и Сталин
подписали свой пакт о ненападении в 1939 году. Они так и не осмелились вернуться, но поддерживали тесную связь со своими братьями и сестрами и их семьями, которые остались позади. До конца жизни мои бабушка и дедушка считали себя политическими изгнанниками, на которых лежала ответственность за сохранение идеи независимой Украины, которая в последний раз существовала, пусть и недолго, вовремя и после хаоса Русской революции 1917 года. Эта мечта сохранялась и в следующем поколении, а в некоторых случаях и в следующем поколении после этого".
Христя сделала все, чтобы обелить деда. И в том же 2015 году газета Toronto Star публикует статью под названием "Как Кристия Фриланд стала первой звездой Джастина Трюдо", в которой Мыхайла Хомяка описывают просто как "юриста и журналиста", при этом удобно и лукаво игнорируя природу его журналистики.
И через года Христя сама скажет: "Все мои бабушки и дедушки любили Канаду, но мой украинский дедушка был самым страстным. …Они были вечно благодарны Канаде за предоставленное им убежище, и они упорно трудились, чтобы принести свободу и демократию в Украину". И в СМИ появились чудо-фото Мыхайла-семьянина:
Но сути-то деда это не изменило. Как не изменило мировоззрения ни его, ни внучки, ни, собственно, эсэсовца Хунки, которого они презентовали Зеленскому в парламенте. Они – обое рябое. Точнее – втроем одинаковы.
В свое время упомянутый журнал Tablet намекал на возможное премьерство Христи, если она публично признает правду о деде и осудит ее. Как, дескать, это сделали, к примеру, многие немецкие политики, спокойно ставшие после покаяния руководителями ФРГ
.
Но Христя-то ничего не признает, а премьером может стать. Даже если пролетит 9 марта 2025 года, то она всегда останется в резерве – готовая к прорыву и к рывку. Почва у нее под ногами подходящая…