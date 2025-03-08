https://ukraina.ru/20250308/1061644553.html

Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады

Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады - 08.03.2025 Украина.ру

Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады

16 декабря 2024 года она объявила об отставке с поста министра финансов и уходе из правительства Канады и объяснила свое решение возникшими в последние недели существенными различиями во взглядах с премьер-министром Джастином Трюдо на дальнейший путь развития страны.

2025-03-08T18:56

2025-03-08T18:56

2025-03-08T18:56

эксклюзив

канада

россия

украина

джастин трюдо

христя фриланд

адольф гитлер

мид

нато

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Как сразу же отметила The New York Times, это был первый открытый акт несогласия со стороны члена канадского правительства. Так что же случилось?Зовут этого "члена" Христя Фриланд, и она – это у нее не отнять – в свои 56 лет от роду женщина умная, и ей, наверное, просто надоело смотреть, какой премьер безвольный дурак в разных носках. Да еще и с всё более заметными заднеприводными замашками, которые после прихода к власти в соседних США президента Дональда Трампа вдруг стали немодными и даже стремными: если раньше это расчищало путь наверх даже, то теперь стало маркером успеха наоборот.Однако политические аналитики утверждают, что сексуальные предпочтения и разные носки дурковатого Трюдо – это лишь побочные причины. Главное в поведении опытной и ушлой Христи - учет сложившихся обстоятельств и открывающихся кадровых перспектив. Во-первых, пребывая в кресле премьера, лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо не просто показал себя профаном, так еще и страшно надоел канадцам своей неадекватностью. Рейтинг его популярности упал в разы.Во-вторых, в США победил Трамп, который еще на этапе борьбы за Белый дом не скрывал, что будет "зазихаты" (по-русски – зариться) на Канаду, стремясь ее сделать 51-м штатом. А это вызвало всплеск канадского патриотизма, юзая который можно поднять политические акции и заработать политкапиталВ-третьих, Христя понимала, что Трюдо – не жилец политический и скоро уйдет. Так и случилось – разноносочный в январе 2025 года сказал, что уходит с 9 марта. На октябрь сего же года в Канаде назначены парламентские выборы, которые и определят партию-победителя и, следовательно, премьера. Но до октября тот, кто возглавит сейчас правящую Либеральную партию, тот и будет премьером. И Христя говорит: "Я здесь!"Ей, правда, противостоит 59-летний банкир Марк Карни, который как бы ее опережает на внутрипартийных праймериз. Но он – проамериканист, возможно скрытый, так как 13 лет работал в отделениях компании-флагамане глобалистских заморочек Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заемного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями. И Христя может обскакать его на антитрамповской риторике.И если она станет премьером Канады хоть на время, это, с одной стороны, будет самый крутой кадровый успех украинской диаспоры на Западе. С другой – покажет, какие тенденции несет украинская диаспора в западные пенаты. А именно – откровенно неонацистские и русофобские. Христя – зеркало и этих процессов, и этих тенденций.В воскресенье 9 марта это будет уже вторая мощная попытка Христи штурмовать премьерское кресло через партию. Впервые такая идея обуяла часть канадского политикума весной-летом 2022 года. И тогда Христя тоже согласилась.Разница лишь в том, что тогда были другие геополитические условия: Христю видели будущим премьер-министром Канады, члена НАТО и "Большой семерки", одного из тоненьких, но столпов того коллективного Запада, который не хочет расставаться с монополярным миром и англосаксонским (американским) диктатом и потому объявил войну России и Китаю не на жизнь, а на смерть, до полного уничтожения.Сейчас Трамп резко переформатирует западную политическую повестку. Он уже признает будущее за многополярным миром, хотя и хочет видеть в нем гегемоном №1 США. А для этого готов поглотить Канаду. А Христя может сыграть, повторюсь, на патриотизме.Но уже тогда, в 2022-м, обнаружилась одна их ахиллесовых пят украинской диаспорянки. В мае 2022 года в канадском онлайн-журнал Tablet вышла статья с названием. "Будущему премьер-министру Канады необходимо рассказать правду о своем дедушке-коллаборационисте-нацисте". И в ней все было сказано открыто и честно уже в подзаглавии: "Электоральная база заместителя премьер-министра Кристии Фриланд находится в украинской диаспоре Канады, которая переименовала нацистских коллаборационистов в националистических героев войны".И через год, в 2023-м, Фриланд, действительно и очень ярко засветилась в неонацистском скандале, что случился в канадском парламента.Тогда, в сентябре 2022-го, в канаду приыбл с визитом сейчас просроченный президента Украины Владимира Зеленский, и его попривествовать в канадском парламента приволокли 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку (Гунько или Гунку). Да-да, Зеленского, еврея по национальности, чьих соплеменников молодой и рьяный в те далекие годы Хунка с воодушевлением и вдохновением ярого украинского национального возрожденца расстреливал по различным гетто и концлагерям, выполняя план фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера по "решению еврейского вопроса" (Холокост). А именно Гитлеру молодой Хунка и присягал, добровольно поступая на службу в ваффен-СС.Вот это вечное напоминание о вине украинских нацистов, коллаборационистов и компрадоров, служивших верой и правдой человеконенавистническому гитлеровскому режиму и выполнявших порой самую грязную, расстрельную работу гитлеровских палачей, -- главный вывод из сознательно и целенаправленно учиненного скандала в канадском парламенте. Но во время него первой вскакивала и бурно рукоплескала за спиной украинского президента и канадского премьера Джастина Трюдо именно неистовая Христя. Это был ее праздник и торжество ее деда – Михаила Хомяка, человека, который в годы Второй мировой войны оправдывал и благословлял еврейские расстрелы и уничтожение других противников Гитлера.И вот ее и хотели увидеть премьером. Но, видимо, зря, наверное, онлайн-журнал Tablet видел Христю главой канадского кабинета. Но, с другой стороны, чем черт не шутит. Украиснкая тематика по-прежнему акутальна в Канаде во всех отноешниях. Потому, что украинская тематика в самом широком смысле является неотъемлемой частью канадского мультикультурализма -- идеологии сбережения, сохранения и продвижения различий между культурами народов или нацменьшинств, населяющих страну, и концепции необходимости сосуществования различных культур внутри одного общества.Главная идея этой госполитики в Канаде -- сохранение и поощрение культурного разнообразия, которое способствует обогащению общества. А цель -- освобождение человека от чувства ненависти, расизма, ксенофобии и прочих недостатков межнационального общения. Методы и способ мультикультурализма -- воспитание и образование, способствующее межнациональному согласию и уважению всех наций и народов.Украинцы в Канаде – 4% ее населения: наконец в 2022-ом году – это 1,36 млн чел, из которых 1 350 тысяч украинцы -- оба родителя, и у 95 тысяч – один из родителей. Не считая сотен тысяч, у кого украинцы в родне среди бабушек и дедушек и глубже в родословной.Второй момент: канадские украинцы и украинские канадцы, эмигранты и потомки эмигрантов, не просто нашли себя на новой Родине, но и стали там весомым, значимым и заметным фактором во всех отраслях жизни – от экономики до политики и культуры.Украинцы в Канаде были всем и на всех должностях. От украинского эмигранта №1 Ивана Пилипива из Ивано-Франковщины (бывшей Австро-Венгрии), который выехал в Канаду в 1891 году и где, как говорят о нем словари, "занимался сельским хозяйством и очень активно участвовал в кооперативном движении, умер богатым человеком в 1936 году в возрасте 77 лет", до Эндрю (Андрея) Шандро из Буковины, который в 1913 году стал первым парламентарием в провинции Альберта.А также двух генерал-губернаторов, фактически вице-королей Великобритании на канадской земле – Эдварда Шрейера (22-й генерал-губернатор в 1979-1984 годах), у которого по материнской линии бабушка и дедушка были австралийскими украинцами из Галичины, и Рамона (Романа) Гнатышина (24-й генерал-губернатор в 1990-1995 годах, при нем Канада первой из западных стран признала независимость Украины – кровь предков взяла свое), чьи дед и бабка по отцовской линии — украинские крестьяне-эмигранты из буковинского города Вашковцы на реке Черемош.Поэтому закономерен вопрос: раз украинцы были вице-королями, то почему сейчас, когда Украина в таком тренде и мейнстриме, не избрать украинку и премьер-министром? Ну, хотя бы "назло России и Путину". Онлайн-журнал Tablet это, скорее всего, и прочувствовал в мае 2022-го, когда победа Украины в специальной военной операции (СВО) казалась такой реальной, а накал звериной русофобии только-только устремился к своему пику и становилась определяющей политику многих стран Запада…Важна, конечно же, и личность самой Христи Фриланд, совершившей просто-таки фантастический взлет по карьерной политической и административной линии. Она была избрана депутатом Палаты общин парламента Канады в 2013 году, а уже в 2015-м стала министром внешней торговли Страны кленовых листьев. В 2017-м стала главой МИД Канады, в 2019-м – министром по связям с правительствами провинций, потом вице-премьером и в 2020-м – еще и параллельно министром финансов.Это очень хороший послужной список для потенциального главы правительства в любой стране. Тем более что и личные профессиональные и деловые качества Христи не вызывают ни у кого сомнений. Она – дотошный, скрупулезный и вдумчивый специалист, который карьерно вырос, благодаря именно этим качествам.Я лично знаю эту женщину с 1991 года, когда она начала работать журналистом в обретшей независимость Украине, и точно могу сказать: ей палец в рот не клади, если она за что берется, то доводит дело до финальной и логической точки, размотав, как говорится, проблему до конца.Но это деловой и профессиональный облик. А есть еще ее политическое реноме. И тут, что называется, есть проблемы. Христя – потомственная и рафинированная украинская националистка с откровенно русофобским душком, это впитано ею от родителей и дедов с бабками, национально озабоченными галичанами по духу и по сути.Я помню, как эта самая Христя суетилась стрингером "Financial Times", "The Washington Post" и "The Economist" и даже решительно брала интервью у украинских политиков на вполне сносном русском языке. Ее щемило и плющило от "мовы оккупанта" (а этот статус России в диаспоре вечен), но Христя мужественно делала свою работу. Профессионализм ее был бесспорен. Её заметили, выдвинули, перебросили в политику, но, как говорится, наци-душок остался — это вечно неизбывное, потаенное.На украинском горизонте Христя второй раз засветилась в 2017 году сразу как стала главой МИД Канады. Это именно при ней Канада одобрила продажу Украине летального оружия даже раньше, чем это в декабре 2017 года сделал тогдашний президент США Дональд Трамп.Христя немедленно отправилась в Киев и даже не побрезговала вести какие-то там переговоры со своим типа визави министром иностранных дел "нэньки" Павлом Климкиным. Более того, именно после переговоров с ним она сказала главное – зачем прибыла в Киев. По ее словам, согласие Оттавы продавать оружие Киеву – "это просто первый шаг". Дальше Канада по мере сил и возможностей пичкала Украину всеми средствами смерти, какие только возможны.И ее оптимистическая радость тоже была понятна: эта бывшая журналистка, ставшая главой МИД в правительстве любителя разных носков Джастина Трюдо, напомню, родом из канадской украинской диаспоры. Это бандеровская кодла старой закваски, которая с молоком матери впитывало "Гэть вид Москвы!", "Украина понад усэ!" и "Москалив на ножи!", но огребла от Красной армии и еле унесла ноги за Атлантику, чтобы оттуда "любыты нэньку", растить русофобское племя и кадрами подпитывать западную антисоветчину, а сейчас – русофобию.Самый знаменитый в этом плане ее дед по матери -- Михаил Хомяк -- служил Адольфу Гитлеру редактором украиноязычной коллаборационистской газеты в Польше "Краковские вести" и очень активно и изобретательно поддерживал "решение" немцами еврейского, польского и советского "вопросов". Расстрелы этих категорий людей по всей Европе просто-таки грели бандеровскую душу "пана Мыхайла" и вдохновляли на хвалебные опусы во славу "пана Адольфа" и "славного вермахта".Об этом знают уже все. Но важно другое: внучка знала о дедовом прошлом, но тщательно скрывала его, называя "российской дезинформацией". Но она, став журналисткой, пыталась работать профессионально и даже объективно. Во всяком случае, въезд в Россию этой даме был запрещен только с 2014 года. В ответ на санкции Канады против России. А до этого журналистка Фриланд четыре года работала в Москве и даже, став министром индел, написала: "Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там".Но при этом она выступила за изгнание России из "Большой семерки", за давление на Москву всеми возможными санкциями.Дед Мыхайло, коллаборационист и идейный гитлеровский приспешник – это проблемная страница в биографии Христи. Канадские СМИ опубликовали интересное фото, на котором изображен справа от курящего дед-нацик, а справа внизу (правый нижний угол фотографии) в военной форме изображен Эмиль Гасснер, нацистский администратор, отвечающий за прессу в регионе, включая Краков. Он вдохновлял деда Хомяка на оправдание Холокоста:Но Христя от деда и его идей на отказывается до сих пор. Она всегда знала о прошлом Хомяка и была соредактором оправдательной статьи о "Краковских вестях", опубликованной в 1996 году в канадских СМИ.А журнал Tablet в 2022-м цитирует ее эссе 2015 года для Института Брукингса под названием "Моя Украина": "Мои бабушка и дедушка по материнской линии бежали из Западной Украины после того, как Гитлер и Сталин подписали свой пакт о ненападении в 1939 году. Они так и не осмелились вернуться, но поддерживали тесную связь со своими братьями и сестрами и их семьями, которые остались позади. До конца жизни мои бабушка и дедушка считали себя политическими изгнанниками, на которых лежала ответственность за сохранение идеи независимой Украины, которая в последний раз существовала, пусть и недолго, вовремя и после хаоса Русской революции 1917 года. Эта мечта сохранялась и в следующем поколении, а в некоторых случаях и в следующем поколении после этого".Христя сделала все, чтобы обелить деда. И в том же 2015 году газета Toronto Star публикует статью под названием "Как Кристия Фриланд стала первой звездой Джастина Трюдо", в которой Мыхайла Хомяка описывают просто как "юриста и журналиста", при этом удобно и лукаво игнорируя природу его журналистики.И через года Христя сама скажет: "Все мои бабушки и дедушки любили Канаду, но мой украинский дедушка был самым страстным. …Они были вечно благодарны Канаде за предоставленное им убежище, и они упорно трудились, чтобы принести свободу и демократию в Украину". И в СМИ появились чудо-фото Мыхайла-семьянина:Но сути-то деда это не изменило. Как не изменило мировоззрения ни его, ни внучки, ни, собственно, эсэсовца Хунки, которого они презентовали Зеленскому в парламенте. Они – обое рябое. Точнее – втроем одинаковы.В свое время упомянутый журнал Tablet намекал на возможное премьерство Христи, если она публично признает правду о деде и осудит ее. Как, дескать, это сделали, к примеру, многие немецкие политики, спокойно ставшие после покаяния руководителями ФРГ.Но Христя-то ничего не признает, а премьером может стать. Даже если пролетит 9 марта 2025 года, то она всегда останется в резерве – готовая к прорыву и к рывку. Почва у нее под ногами подходящая…Подробнее об особенностях выборов премьера Канады - в статье "Выборы без выбора. Канаду возглавит английский банкир или украинская националистка"

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