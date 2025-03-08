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У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal

У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal - 08.03.2025 Украина.ру

У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal

В Североатлантическом альянсе не смогли найти доказательств причастности властей России или других стран к обрыву кабелей EstLink 2 и C-Lion1 в Балтийском море в декабре 2024 года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ)

2025-03-08T16:00

2025-03-08T16:00

2025-03-08T16:00

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Изначально на Западе предполагали, что причиной происшествия мог быть якорь российского нефтяного танкера Eagle S. Судно было задержано, но доказать, что его экипаж намеренно сбросил якорь в районе расположения кабелей и не удалось. Журналисты WSJ также отметили, что документально доказать причастность какого-либо государства к предполагаемой диверсии в Балтике почти невозможно.За несколько дней до наступления 2025 года в СМИ появилась информация о том, что подводный оптоволоконный кабель LVRTC, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. Чуть позже о повреждении своего кабеля в Балтийском море сообщила и компания "Ростелеком". В качестве одной из возможных причин было названо вмешательство иностранного судна.Накануне российское издание ТАСС, получившее отчет британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, обнародовало выводы ее экспертов о причинах потопления нескольких танкеров, заходивших в порты РФ. По версии Ambrey, атаки в отношении судов с большой долей вероятностью были намеренно осуществлены иностранными государственными акторами с целью полной потери танкеров.В Ambrey также утверждают, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского "теневого флота". И имеющиеся у специалистов данные убедительно свидетельствуют о том, что "злоумышленник не проводит различий между судами, перевозящими нефть российского происхождения, и судами, перевозящими нероссийские углеводороды". Поэтому, утверждают в Ambrey, эти атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут "повлечь за собой увеличение стоимости страхования от военных рисков".Подробности этой истории в материале Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров.Еще чуть раньше немецкий таблоид Bild обнародовал данные о том, что экс-глава Нацразведки США, а ныне спецпосланник американского президента по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2".В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Тем временем немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа, и концерны ФРГ надеются на возобновление поставок, но власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2".

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новости, россия, балтика, балтийское море, дональд трамп, bild, нато, северный поток-2