У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal - 08.03.2025 Украина.ру
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У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal
У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal - 08.03.2025 Украина.ру
У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal
В Североатлантическом альянсе не смогли найти доказательств причастности властей России или других стран к обрыву кабелей EstLink 2 и C-Lion1 в Балтийском море в декабре 2024 года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ)
2025-03-08T16:00
2025-03-08T16:00
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балтийское море
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нато
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Изначально на Западе предполагали, что причиной происшествия мог быть якорь российского нефтяного танкера Eagle S. Судно было задержано, но доказать, что его экипаж намеренно сбросил якорь в районе расположения кабелей и не удалось. Журналисты WSJ также отметили, что документально доказать причастность какого-либо государства к предполагаемой диверсии в Балтике почти невозможно.За несколько дней до наступления 2025 года в СМИ появилась информация о том, что подводный оптоволоконный кабель LVRTC, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. Чуть позже о повреждении своего кабеля в Балтийском море сообщила и компания "Ростелеком". В качестве одной из возможных причин было названо вмешательство иностранного судна.Накануне российское издание ТАСС, получившее отчет британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, обнародовало выводы ее экспертов о причинах потопления нескольких танкеров, заходивших в порты РФ. По версии Ambrey, атаки в отношении судов с большой долей вероятностью были намеренно осуществлены иностранными государственными акторами с целью полной потери танкеров.В Ambrey также утверждают, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского "теневого флота". И имеющиеся у специалистов данные убедительно свидетельствуют о том, что "злоумышленник не проводит различий между судами, перевозящими нефть российского происхождения, и судами, перевозящими нероссийские углеводороды". Поэтому, утверждают в Ambrey, эти атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут "повлечь за собой увеличение стоимости страхования от военных рисков".Подробности этой истории в материале Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров.Еще чуть раньше немецкий таблоид Bild обнародовал данные о том, что экс-глава Нацразведки США, а ныне спецпосланник американского президента по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2".В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Тем временем немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа, и концерны ФРГ надеются на возобновление поставок, но власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, балтика, балтийское море, дональд трамп, bild, нато, северный поток-2
Новости, Россия, Балтика, Балтийское море, Дональд Трамп, Bild, НАТО, Северный поток-2

У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal

16:00 08.03.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Североатлантическом альянсе не смогли найти доказательств причастности властей России или других стран к обрыву кабелей EstLink 2 и C-Lion1 в Балтийском море в декабре 2024 года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ)
Изначально на Западе предполагали, что причиной происшествия мог быть якорь российского нефтяного танкера Eagle S. Судно было задержано, но доказать, что его экипаж намеренно сбросил якорь в районе расположения кабелей и не удалось. Журналисты WSJ также отметили, что документально доказать причастность какого-либо государства к предполагаемой диверсии в Балтике почти невозможно.
За несколько дней до наступления 2025 года в СМИ появилась информация о том, что подводный оптоволоконный кабель LVRTC, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. Чуть позже о повреждении своего кабеля в Балтийском море сообщила и компания "Ростелеком". В качестве одной из возможных причин было названо вмешательство иностранного судна.
Накануне российское издание ТАСС, получившее отчет британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, обнародовало выводы ее экспертов о причинах потопления нескольких танкеров, заходивших в порты РФ. По версии Ambrey, атаки в отношении судов с большой долей вероятностью были намеренно осуществлены иностранными государственными акторами с целью полной потери танкеров.
В Ambrey также утверждают, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского "теневого флота". И имеющиеся у специалистов данные убедительно свидетельствуют о том, что "злоумышленник не проводит различий между судами, перевозящими нефть российского происхождения, и судами, перевозящими нероссийские углеводороды". Поэтому, утверждают в Ambrey, эти атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут "повлечь за собой увеличение стоимости страхования от военных рисков".
Подробности этой истории в материале Преступник неразборчив: вскрылись новые подробности морского боя против танкеров.
Еще чуть раньше немецкий таблоид Bild обнародовал данные о том, что экс-глава Нацразведки США, а ныне спецпосланник американского президента по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2".
В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
Тем временем немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа, и концерны ФРГ надеются на возобновление поставок, но власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2".
 
НовостиРоссияБалтикаБалтийское мореДональд ТрампBildНАТОСеверный поток-2
 
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