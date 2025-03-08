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При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде - 08.03.2025 Украина.ру
При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
Протесты в Сербии организовывают страны Запада для того, чтобы столкнуть Белград с Москвой. Об этом 8 марта заявил заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин, добавив, что выходящие на улицы студенты и оппозиционеры не борются за улучшение жизни, а нацелены лишь на свержение правительства. Слова Вулина опубликовало агентство РИА Новости
2025-03-08T15:43
2025-03-08T15:43
2025-03-08T15:43
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Вулин добавил, что Белград не намерен поддаваться на провокации и будет противостоять проведению цветной революции на своей территории. Он также подчеркнул, что страна сделает все возможное для сохранения хороших отношений с Россией. Ранее Вулин отмечал, что организация протестов в Сербии связана именно с отказом Белграда вводить санкции против Москвы.Актуальное интервью по теме: Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, белград, россия, дональд трамп
Новости, Сербия, Белград, Россия, Дональд Трамп
При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
Протесты в Сербии организовывают страны Запада для того, чтобы столкнуть Белград с Москвой. Об этом 8 марта заявил заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин, добавив, что выходящие на улицы студенты и оппозиционеры не борются за улучшение жизни, а нацелены лишь на свержение правительства. Слова Вулина опубликовало агентство РИА Новости