При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде - 08.03.2025 Украина.ру
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При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде - 08.03.2025 Украина.ру
При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
Протесты в Сербии организовывают страны Запада для того, чтобы столкнуть Белград с Москвой. Об этом 8 марта заявил заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин, добавив, что выходящие на улицы студенты и оппозиционеры не борются за улучшение жизни, а нацелены лишь на свержение правительства. Слова Вулина опубликовало агентство РИА Новости
2025-03-08T15:43
2025-03-08T15:43
новости
сербия
белград
россия
дональд трамп
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Вулин добавил, что Белград не намерен поддаваться на провокации и будет противостоять проведению цветной революции на своей территории. Он также подчеркнул, что страна сделает все возможное для сохранения хороших отношений с Россией. Ранее Вулин отмечал, что организация протестов в Сербии связана именно с отказом Белграда вводить санкции против Москвы.Актуальное интервью по теме: Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович.
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новости, сербия, белград, россия, дональд трамп
Новости, Сербия, Белград, Россия, Дональд Трамп

При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде

15:43 08.03.2025
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Сербия в РФ в Москве
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Протесты в Сербии организовывают страны Запада для того, чтобы столкнуть Белград с Москвой. Об этом 8 марта заявил заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин, добавив, что выходящие на улицы студенты и оппозиционеры не борются за улучшение жизни, а нацелены лишь на свержение правительства. Слова Вулина опубликовало агентство РИА Новости

"В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов, а свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против России и национализирует нефтяную индустрию Сербии", - сказал он.

Вулин добавил, что Белград не намерен поддаваться на провокации и будет противостоять проведению цветной революции на своей территории. Он также подчеркнул, что страна сделает все возможное для сохранения хороших отношений с Россией. Ранее Вулин отмечал, что организация протестов в Сербии связана именно с отказом Белграда вводить санкции против Москвы.
Актуальное интервью по теме: Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович.
 
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