От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру
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От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ
От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру
От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ
Российская армия замечает у ВСУ целый "зоопарк" танков на поле боя: начиная отремонтированными "Леопардами" и заканчивая советскими танками из бывших стран Варшавского договора
2024-12-08T06:00
2024-12-08T06:00
новости
россия
украина
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вооруженные силы украины
танки
техника
военная техника
поставки
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Он начал с того, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада: у них настоящий "зоопарк" из боевых систем — как минимум десять типов танков.Далее он обратил внимание на западные танки в распоряжении ВСУ:"Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Мы не особенно не заметили их участия в боевых действиях, но иногда они мелькают в видеорепортажах”.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеЕще по теме: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мыПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
https://ukraina.ru/20241204/1059419637.html
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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, танки, техника, военная техника, поставки, детали
Новости, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, танки, техника, военная техника, поставки, детали

От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ

06:00 08.12.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводство танков на "Уралвагонзаводе"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российская армия замечает у ВСУ целый "зоопарк" танков на поле боя: начиная отремонтированными "Леопардами" и заканчивая советскими танками из бывших стран Варшавского договора
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Он начал с того, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада: у них настоящий "зоопарк" из боевых систем — как минимум десять типов танков.

“Последними танками, которые они получали в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Т-72 самых разных модификаций — это самое свежее, что было поставлено в распоряжении Киева из Восточной Европы”, — поделился Корнев.

Далее он обратил внимание на западные танки в распоряжении ВСУ:
"Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Мы не особенно не заметили их участия в боевых действиях, но иногда они мелькают в видеорепортажах”.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
4 декабря, 20:46
Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащихЗа минувшие сутки в одной только Курской области потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, а на одном из участков СВО в Донбассе превысили полтысячи. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны России.
Еще по теме: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы
Полный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
 
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