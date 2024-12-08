https://ukraina.ru/20241208/1059453068.html

От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ

От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру

От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ

Российская армия замечает у ВСУ целый "зоопарк" танков на поле боя: начиная отремонтированными "Леопардами" и заканчивая советскими танками из бывших стран Варшавского договора

2024-12-08T06:00

2024-12-08T06:00

2024-12-08T06:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Он начал с того, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада: у них настоящий "зоопарк" из боевых систем — как минимум десять типов танков.Далее он обратил внимание на западные танки в распоряжении ВСУ:"Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Мы не особенно не заметили их участия в боевых действиях, но иногда они мелькают в видеорепортажах”.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеЕще по теме: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мыПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов

https://ukraina.ru/20241204/1059419637.html

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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, танки, техника, военная техника, поставки, детали