От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ
Российская армия замечает у ВСУ целый "зоопарк" танков на поле боя: начиная отремонтированными "Леопардами" и заканчивая советскими танками из бывших стран Варшавского договора
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Он начал с того, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада: у них настоящий "зоопарк" из боевых систем — как минимум десять типов танков.
“Последними танками, которые они получали в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Т-72 самых разных модификаций — это самое свежее, что было поставлено в распоряжении Киева из Восточной Европы”, — поделился Корнев.
Далее он обратил внимание на западные танки в распоряжении ВСУ:
"Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Мы не особенно не заметили их участия в боевых действиях, но иногда они мелькают в видеорепортажах”.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
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