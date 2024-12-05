https://ukraina.ru/20241205/1059418822.html

Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов

Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов - 05.12.2024 Украина.ру

Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов

Если наступят холода и грунт из раскисшего станет твердым, наступит благоприятное время для работы мобильными танковыми группами, оснащенных защитой от украинских дронов и прикрытых собственными БЛПА. мы сможем совершить прорыв не на два-три километра, а на 20-30 и больше, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-05T07:00

2024-12-05T07:00

2024-12-05T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране военное положение. В здание парламента вошли южнокорейские военнослужащие. Но уже через шесть часов президент отменил режим военного положения. На следующий день шесть оппозиционных партий Республики Корея подготовили предложение об импичменте президента.Причем весь этот кризис начался после того, как Сеул посетила украинская делегация, которая вела переговоры по поставкам южнокорейской техники, на что руководство республики ответило отказом, потому что против этого выступает значительная часть общества и потому что оно не хочет повышать градус эскалации.- Дмитрий Николаевич, если новое руководство Южной Кореи все же решится отправить на Украину свою технику, какие конкретные танки, самоходки и ракетные системы будут представлять для нас наибольшую угрозу?- Наиболее неприятная для нас боевая система, которую сегодня производит Южная Корея – это танки. Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире. На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. И танки, и самоходки – это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ. Южная Корея могла бы поставлять их за деньги (бесплатно она это делать не будет), но, похоже, пока таких договоренностей нет.На третьем месте по опасности идут ракетные системы. Южная Корея успешно создает как зенитные системы (их Сеул как раз мог бы поставлять на Украину), так и системы "земля-земля". Они успешно производят и испытывают ракетные комплексы вроде нашего "Искандера". Правда, есть некоторые нюансы, связанные с международными ограничениями на поставки такого рода систем.Хотя в целом я сомневаюсь, что даже в случае смены руководства Южной Кореи в ближайшие месяцы и даже в ближайший год договоренности о таких поставках будут заключены и реализованы.- Если такие поставки все же состоятся, это для нас скорее плохо, потому что нам придется перемалывать новую технику? Или скорее хорошо, потому что Украина замучается снабжать весь этот "зоопарк"?- Для нас это будет неприятная новость, потому что это в любом случае увеличит объем боевой работы и замедлит темп СВО. Позитивный момент в этом будет только один – Южная Корея станет еще одной страной, которая разочаруется в самой идее о военной помощи киевскому режиму.- Вы сказали, что Украине очень нужны и танки, и самоходки. А чем они располагают сейчас?- ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада. Вы правильно сказали, что у них настоящий "зоопарк" из боевых систем – как минимум десять типов танков. Притом, что танков они получают не очень много.Последними танками, которые они получали в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин киевский режим должен был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года.Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Т-72 самых разных модификаций – это самое свежее, что было поставлено в распоряжении Киева из Восточной Европы.Современные западные танки в распоряжении ВСУ мы все знаем поэкземлярно. Слава Богу, их было не очень много: "Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Мы не особенно не заметили их участия в боевых действиях, но иногда они мелькают в видеорепортажах.- И что ожидается из поставок в ближайшее время?- Непонятно.Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому большому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки, ракетные установки, а самое главное – обученный и слаженный личный состав. Но те резервы, которыми противник мог располагать, он бросил в Курскую область. С чем они пойдут в еще один контрнаступ – непонятно.Танков они не получают. Бронетранспортеры для перевозки личного состава в нерегулярных поставках есть, но одними БТРами жив не будешь. По самоходной артиллерии у них тоже серьезный "зоопарк": и старые советские образцы, и более свежие польские "Крабы", и французские "Цезари" (неплохие, но их мало), и украинская колесная установка "Богдана" (их в товарных количествах тоже нет).С ракетными системами у них ситуация немножечко лучше. У Украины есть около 50 пусковых установок "Хаймерс" (это немало) и гусеничные пусковые установки MLRS. Обычные ракеты для этих пусковых установок киевский режим регулярно получает из США. Зато ракеты ATACMS они получают редко.Возможно, что в ходе последних ударов по российской территории они либо полностью исчерпали свои запасы, либо эти запасы ополовинились.США тоже не торопятся расчехлять свои запасы и заваливать ВСУ своими ракетами, потому что подозревают, что Россия может ответить на эти обстрелы так, как очень бы не хотелось американцам.А личный состав – это проблема ВСУ номер один.- Вот эта дуэль между ATACMS и "Орешником" будет иметь военное значение? Или это часть политической игры между Россией и Америкой?- Сложно сказать. Вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах. Надо понимать еще один простой момент – чтобы применить "Орешник" по любой цели на всей территории Украины, нам достаточно запустить его с полигона "Капустин Яр". Отмечу также, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по нашим регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли наш намек.- Правильно ли я понимаю, что в случае запуска "Орешника" мы должны будем предупредить об этом США по каналам о предотвращении ядерной угрозы?- Да, но мы это можем сделать за полчаса до пуска. За это время информация должна поступить из Вашингтона к каким-то американским кураторам в Киеве, потом к самому украинскому руководству, потом до начальника какого-то военно-промышленного объекта. И потом, за это время на самом объекте нужно будет успеть провести какие-то мероприятия (вывезти личный состав и эвакуировать инженеров). Причем освободить складские помещения за считанные минуты будет невозможно.Кроме того, мы не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник". Мы просто предупредим их о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине.Так что в этом отношении у нас все продумано.- Теперь поговорим о нашей технике. Можем ли мы обойтись без северокорейских образцов? В частности, без РСЗО (о них эксперты хорошо отзываются) и без самоходок "Коксан" (их ругают за низкую скорострельность и быстрый износ стволов).- Наш ВПК обеспечивает вооруженные силы всем необходимым, но проверить иностранную технику в боевых условиях в опытном порядке было бы неплохо. Особенно, если бы это было не какое-то одиночное орудие, а – батарея. Мы бы поняли, как тем же северокорейским конструкторам можно было бы доработать их системы.В гаубице "Коксан" нет для нас ничего необычного. Зато в ракетные системы КНДР вложилась достаточно серьезно. В частности, в РСЗО большого калибра (в том числе с управляемыми ракетами). Интересно было бы на них посмотреть. Может быть, у северокорейцев на этот счет есть какое-то откровение, которым можно было бы пользоваться. Хотя наши успехи в создании соответствующих ракет для "Торнадо-С" сопоставимы и начались еще раньше.По более серьезным ракетным системам маловероятно, что мы получим новую информацию. В ракетах вроде "Искандера" Пхеньян наверняка брал пример с нас.В целом северокорейское оружие станет для нас резервом на случай, когда нам потребуется резкое увеличение количества подобного рода боеприпасов.- Вы сказали, что наш ВПК обеспечивает войска всем необходимым. Что у нас сейчас с самоходками "Мальва" и "Коалиция", а также с управляемыми снарядами "Краснополь", которые нужны нам в товарных количествах?- Все это выпускается. Но промышленность не может производить самые современные системы темпом в 100 единиц в месяц. Это невозможно из-за нехватки предприятий. Мы не готовились к СВО в том смысле, что не рассчитывали, что нашим заводам придется одновременно выпускать новые танки, а также ремонтировать и модернизировать уже имеющиеся машины. Эти же заводы выпускают и самоходки. Минобороны варьирует заказ, чтобы получать и то, и другое. Хотя вполне возможно, что самоходкам уделяется чуть меньше внимания, чем танкам.Если мы говорим про начинку (управляемые снаряды и электроника), то нет смысла скрывать, что мы не полностью решили проблему импортозамещения. Надеюсь, что мы хотя бы смогли переключиться с западных компонентов на китайские. Хотя и с поставкой элементов из Китая тоже есть проблема. Это может сдерживать выпуск такой продукции.Так что правдами-неправдами мы получаем все, что нужно. Хотя и в недостаточных объемах.- Вы сказали, что танкам сейчас уделяется больше внимания, чем самоходкам. Как обстоят дела с их динамической защитой и с антидроновыми решетками?- С динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Все, что было разработано, было разработано заранее. Оно выпускается и устанавливается на танки. Тут можно отметить интересное решение с танком "Армата" (это было последнее поколение динамической защиты). Надеюсь, что эта же система используется на модернизированных Т-72 и Т-90М "Прорыв".Что касается противодроновой защиты, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее в заводских условиях. Надеюсь, что уже нет необходимости варить эти сетки где-то на местах.- Когда мы можем помечтать о танковых прорывах? Учитывая, что, по некоторым оптимистичным оценкам, на Запорожском направлении наши дроны простреливают территорию на 30 километров?- В любом случае, нам придется ждать сезона. Зима в районе СВО крайне неблагоприятное время года. Это юг, где температура зимой колеблется от – 5 до + 5 градусов. Это время распутицы. Там бываю холода, но не продолжительный период. В прошлый сезон почти все время была распутица и использование бронетехники было крайне затруднено.Если наступят холода и грунт из раскисшего станет твердым, то наступит благоприятное время для работы мобильными танковыми группами.Тем более если есть защита от ударов дронами и прикрытие собственными дронами, то самое время совершать прорывы не на два-три километра, а на 20-30 и больше.- Насколько я понимаю, у нас есть проблемы с закрытием кармана южнее Курахово. ВСУ туда поставляют людей и технику и контратакуют танками. Пока мы его не закроем, мы не сможем двигаться в Днепропетровскую область. Когда и как мы будем этот вопрос решать?- Мы оперативно двигались последние пару недель. Мы зашли в Курахово и оперативно двигались внутри населенного пункта, пока ВСУ не спохватились и не начали подтягивать резервы. В населенном пункте вообще тяжело двигаться быстро, если противник имеет хоть какие-то возможности для обороны.Но одновременно мы продвинулись к северу и югу от Курахово. Тем самым образовался карман. Его судьба будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать войска, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело. Здесь сильно помогла бы слаженная работа артиллерии, авиации, дронов и сил на земле.Мы увидим в ближайшее время прекращение существования этого кармана, как за пару недель до этого очень тихо и с большой грустью ВСУ вышли из более района гораздо восточнее от города.О других аспектах СВО - в интервью Эдуарда Басурина: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится

https://ukraina.ru/20221217/1041877894.html

https://ukraina.ru/20241203/1059390211.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, южная корея, украина, сша, вооруженные силы украины, впк, танки, кндр