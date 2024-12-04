https://ukraina.ru/20241204/1059412993.html

Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы

Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы - 04.12.2024 Украина.ру

Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы

Правительство Южной Кореи не осмелится на провокацию против КНДР. Ее инициатива может исходить только от американцев, которые будут действовать через своих людей в южнокорейских вооруженных силах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.

2024-12-04T16:16

2024-12-04T16:16

2024-12-04T16:40

интервью

южная корея

кндр

северная корея

дональд трамп

ким чен ын

рустем умеров

демократическая партия

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил в стране военное положение. В здание парламента вошли южнокорейские военнослужащие. Но уже через шесть часов президент отменил режим военного положения. На следующий день шесть оппозиционных партий Республики Корея подготовили предложение об импичменте президента. - Евгений Евгеньевич, нынешний политический кризис в Южной Корее — это сугубо внутренняя история, или в нем участвуют и внешние акторы, например, уходящая администрация США?– В основном, здесь играют роль внутренние факторы. Это недовольство населения политикой президента Южной Кореи, коррупционные дела, связанные с его супругой, президентское вето на принимаемые парламентом законы о создании прокурорской группы для расследования этих дел.Решение президента о введении военного положения и блокировке парламента, где военные столкнулись с толпой гражданских, которые пришли его защищать, было спонтанным. Тем более оно было принято в половине одиннадцатого вечера.Но нельзя исключить возможность попытки создания на Дальнем Востоке очага напряженности. Дело в том, что украинские войска все менее способны к сопротивлению. В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины.Например, неделю назад произошли известные события в Сирии. Американцы понимали, что мы не сможем бросить Сирию, и надеялись, что мы отвлечем силы от СВО. Такой же очаг напряженности может появиться на Дальнем Востоке, так как у нас есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. При возникновении конфликта на Корейском полуострове мы должны немедленно отреагировать и прийти на помощь нашему соседу.Президент Южной Кореи оправдывал введение военного положения деятельностью "просеверокорейских элементов". Дальше он мог пойти на провокации небольшого масштаба на границе с Северной Кореей. Тем более там постоянно проводятся учения южнокорейской армии. Не исключаю, что до 20 января (день инаугурации Дональда Трампа) США при нынешнем президенте могут решиться на провокацию.Но ситуация в Южной Корее уже изменилась, президент вынужден отступить и подчиниться решению парламента. По Конституции для ввода военного положения он должен был получить одобрение парламента. И сейчас понятно требование оппозиции и большей части населения о необходимости отставки президента. Причем если он сам не подаст в отставку, то будет запущена процедура импичмента. У оппозиции сейчас 192 депутатских мандата, если они еще наберут восемь голосов, у них будет две трети, чтобы объявить президенту импичмент. И части депутатов правящей партии "Гражданская сила" будет трудно игнорировать требования своих избирателей, которые требуют отставки президента.- В случае импичмента Юн Сок Елю придет ли на его место человек, который будет проводить более жесткую политику по отношению к северному соседу, к КНДР?- Нет, в случае его импичмента, если в этом году пройдут выборы, к власти придут представители Демократической партии, которые против обострения отношений с Северной Кореей. Когда президент говорил о "просеверокорейских элементах", то имел в виду оппозиционную партию, которой принадлежит большинство в парламенте. По его словам, это арбузы: снаружи зеленые, а нутро красное.Конечно, они не просеверокорейски настроены. Они не социалисты и не сочувствуют коммунизму. Но они трезво смотрят на вещи, поэтому будут пытаться наладить отношения с Северной Кореей. Тем более им надо будет серьезно отнестись к заявлению лидера КНДР, который в конце прошлого года сказал, что вы теперь не наши соплеменники, мы не собираемся с вами объединяться, давайте будем строить только межгосударственные отношения.Начинать надо с объявления о завершении войны и восстановления дипотношений с КНДР. Разрешать ли это американцы? Не знаю. Но если смелые политические деятели пойдут на это, население их поддержит.- Но Ким Чен Ын также заявлял, что обстановка на полуострове в шаге от большого конфликта. Провокация, о которой вы говорили выше, может ли стать толчком для полномасштабной войны, ведь северокорейское руководство решительно настроено на защиту своего суверенитета?- Южнокорейские войска находятся сейчас в сложном положении, потому что командующего во время военного положения Пак Ан Су могут привлечь к ответственности за участие в государственном перевороте. Его действия юристы расценивают как мятеж. В этой ситуации войскам будет не до противостояния с Северной Кореей. А правительство Южной Кореи, поскольку вопросы войны и мира решает согласие парламента, не осмелится. Если только американцы не устроят какую-нибудь провокацию. Но это не будет инициативой южнокорейских политиков.Американцы могут использовать свою креатуру, у них есть свои люди, которые служат в войсках Южной Кореи. Но по инициативе южных корейцев это не произойдет, потому что северяне не такие терпеливые, как мы. Они быстро шарахнут в ответ.- Неделю назад в Сеул приезжал министр обороны Украины Рустем Умеров. После этого визита власти Республики Корея отказались поставлять оружие украинскому режиму. Повлиял ли этот отказ на недавние события в Южной Корее?- Нет. При всей неопытности и простодушном отношении к политике нынешней администрации они понимают, насколько опасно ссориться с Россией. В октябре я побывал в Южной Корее, где встречался с депутатом парламента от оппозиционной партии. Я сказал, что если начнутся прямые поставки вашего оружия на Украину, то Южная Корея будет расцениваться как враждебное государство. Это будет открытый вызов нашей стране. Если наш посол говорил, что Южная Корея — это самое дружественное из недружественных государств, то в таком случае она перейдет в разряд недружественных стран наряду с США. В такой ситуации количество военно-технической помощи КНДР от нас будет увеличиваться.О противоречивых заявлениях европейских политиков Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков

https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html

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интервью, южная корея, кндр, северная корея, дональд трамп, ким чен ын, рустем умеров, демократическая партия