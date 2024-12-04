Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы
16:16 04.12.2024 (обновлено: 16:40 04.12.2024)
Правительство Южной Кореи не осмелится на провокацию против КНДР. Ее инициатива может исходить только от американцев, которые будут действовать через своих людей в южнокорейских вооруженных силах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центра корейских исследований Евгений Ким.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил в стране военное положение. В здание парламента вошли южнокорейские военнослужащие. Но уже через шесть часов президент отменил режим военного положения. На следующий день шесть оппозиционных партий Республики Корея подготовили предложение об импичменте президента.
- Евгений Евгеньевич, нынешний политический кризис в Южной Корее — это сугубо внутренняя история, или в нем участвуют и внешние акторы, например, уходящая администрация США?
– В основном, здесь играют роль внутренние факторы. Это недовольство населения политикой президента Южной Кореи, коррупционные дела, связанные с его супругой, президентское вето на принимаемые парламентом законы о создании прокурорской группы для расследования этих дел.
Решение президента о введении военного положения и блокировке парламента, где военные столкнулись с толпой гражданских, которые пришли его защищать, было спонтанным. Тем более оно было принято в половине одиннадцатого вечера.
Но нельзя исключить возможность попытки создания на Дальнем Востоке очага напряженности. Дело в том, что украинские войска все менее способны к сопротивлению. В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины.
Например, неделю назад произошли известные события в Сирии. Американцы понимали, что мы не сможем бросить Сирию, и надеялись, что мы отвлечем силы от СВО. Такой же очаг напряженности может появиться на Дальнем Востоке, так как у нас есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. При возникновении конфликта на Корейском полуострове мы должны немедленно отреагировать и прийти на помощь нашему соседу.
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Президент Южной Кореи оправдывал введение военного положения деятельностью "просеверокорейских элементов". Дальше он мог пойти на провокации небольшого масштаба на границе с Северной Кореей. Тем более там постоянно проводятся учения южнокорейской армии. Не исключаю, что до 20 января (день инаугурации Дональда Трампа) США при нынешнем президенте могут решиться на провокацию.
Но ситуация в Южной Корее уже изменилась, президент вынужден отступить и подчиниться решению парламента. По Конституции для ввода военного положения он должен был получить одобрение парламента. И сейчас понятно требование оппозиции и большей части населения о необходимости отставки президента. Причем если он сам не подаст в отставку, то будет запущена процедура импичмента. У оппозиции сейчас 192 депутатских мандата, если они еще наберут восемь голосов, у них будет две трети, чтобы объявить президенту импичмент. И части депутатов правящей партии "Гражданская сила" будет трудно игнорировать требования своих избирателей, которые требуют отставки президента.
- В случае импичмента Юн Сок Елю придет ли на его место человек, который будет проводить более жесткую политику по отношению к северному соседу, к КНДР?
- Нет, в случае его импичмента, если в этом году пройдут выборы, к власти придут представители Демократической партии, которые против обострения отношений с Северной Кореей. Когда президент говорил о "просеверокорейских элементах", то имел в виду оппозиционную партию, которой принадлежит большинство в парламенте. По его словам, это арбузы: снаружи зеленые, а нутро красное.
Конечно, они не просеверокорейски настроены. Они не социалисты и не сочувствуют коммунизму. Но они трезво смотрят на вещи, поэтому будут пытаться наладить отношения с Северной Кореей. Тем более им надо будет серьезно отнестись к заявлению лидера КНДР, который в конце прошлого года сказал, что вы теперь не наши соплеменники, мы не собираемся с вами объединяться, давайте будем строить только межгосударственные отношения.
Начинать надо с объявления о завершении войны и восстановления дипотношений с КНДР. Разрешать ли это американцы? Не знаю. Но если смелые политические деятели пойдут на это, население их поддержит.
- Но Ким Чен Ын также заявлял, что обстановка на полуострове в шаге от большого конфликта. Провокация, о которой вы говорили выше, может ли стать толчком для полномасштабной войны, ведь северокорейское руководство решительно настроено на защиту своего суверенитета?
- Южнокорейские войска находятся сейчас в сложном положении, потому что командующего во время военного положения Пак Ан Су могут привлечь к ответственности за участие в государственном перевороте. Его действия юристы расценивают как мятеж. В этой ситуации войскам будет не до противостояния с Северной Кореей. А правительство Южной Кореи, поскольку вопросы войны и мира решает согласие парламента, не осмелится. Если только американцы не устроят какую-нибудь провокацию. Но это не будет инициативой южнокорейских политиков.
Американцы могут использовать свою креатуру, у них есть свои люди, которые служат в войсках Южной Кореи. Но по инициативе южных корейцев это не произойдет, потому что северяне не такие терпеливые, как мы. Они быстро шарахнут в ответ.
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- Неделю назад в Сеул приезжал министр обороны Украины Рустем Умеров. После этого визита власти Республики Корея отказались поставлять оружие украинскому режиму. Повлиял ли этот отказ на недавние события в Южной Корее?
- Нет. При всей неопытности и простодушном отношении к политике нынешней администрации они понимают, насколько опасно ссориться с Россией. В октябре я побывал в Южной Корее, где встречался с депутатом парламента от оппозиционной партии. Я сказал, что если начнутся прямые поставки вашего оружия на Украину, то Южная Корея будет расцениваться как враждебное государство. Это будет открытый вызов нашей стране.
Если наш посол говорил, что Южная Корея — это самое дружественное из недружественных государств, то в таком случае она перейдет в разряд недружественных стран наряду с США. В такой ситуации количество военно-технической помощи КНДР от нас будет увеличиваться.
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