Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября

В МИД России объяснили последствия передачи Украине ядерного оружия. США настаивают на снижении мобилизационного возраста на Украине

Передача Украине ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, заявил в комментарии РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков."Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", — заявил дипломат.По словам Рябкова, подобные заявления делают "безответственные лица в Киеве".Накануне, 27 ноября, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у неё нет сомнений в том, что Запад может предоставить Украине ядерное оружие."У нас нет сомнений, что "коллективный Запад" вполне может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Наши оппоненты неоднократно доказывали, что никакие международные договоры и обязательства их не сдерживают. Я не могу вам сказать, что мы располагаем какой-то фактологией, которой можем на данном этапе поделиться", - ответила Захарова на вопрос по поводу публикации издания The New York Times.Ранее это издание сообщило, что некоторые американские и европейские чиновники выступили за возвращение Украинеядерного оружия."Прекрасно понимаем, что за этим стоит некая информационно-пропагандистская составляющая. Все эти рассуждения носят суицидальный характер для тех, кто на эту тему рассуждает. Напомню, что такая угроза стала одной из причин для начала специальной военной операции. Помните, как на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года Зеленский публично заявил о возможности пересмотра Украиной решения об отказе от ядерного оружия. Теперь он использует эту тему в качестве инструмента шантажа своих западных покровителей. На пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета 17 октября он однозначно дал понять, что безопасность Украины может быть обеспечена "либо членством в НАТО, либо наличием ядерного оружия", - расценила эту публикацию Захарова.Она призвала не допустить предоставления Украине ядерного оружия."Считаем, что в интересах по-настоящему ответственных государств не допустить такого развития событий. Безответственные действия киевского режима и его западных кураторов могут поставить весь мир на грань катастрофы. Думаю, мировое большинство это прекрасно понимает", - подчеркнула Захарова.За день до её заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обсуждения возможности предоставления Украине ядерного оружия безответственными."Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится вот к этому крайнему флангу. Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями", - подчеркнул Песков.В тот же день зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что, похоже, его печальная шутка о президенте США Джо Байдене воплощается в жизнь."Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - написал Медведев в своём телеграм-канале.Он подчеркнул, что сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией."Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Последствия очевидны", - также указал зампредседателя Совбеза РФ.В самих Соединённых Штатах Америки также негативно оценили возможную передачу Украине ядерного оружия."Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены. Это нужно остановить немедленно!" — заявила член Конгресса США Марджори Тэйлор-Грин.Она задалась вопросом, не пытается ли администрация Байдена начать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для остановки передачи власти победившему на выборах президента США Дональду Трампу.Всех под ружьёАдминистрация президента США призывает власти Украины снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы увеличить численность военнослужащих, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена. Собеседник агентства на условиях анонимности объяснил такую необходимость "чистой математикой".Как заявил представитель Белого дома, ВСУ сейчас уступают ВС РФ в численности. При этом американские власти считают заниженной оценку властей Украины, которые говорят о необходимости мобилизовать ещё 160 тыс. человек."Чистая математика нынешней ситуации в Украине заключается в том, что ей нужно больше военных для участия в боевых действиях", — заявил неназванный чиновник.По его словам, сейчас Украина не мобилизует и не обучает достаточного количества людей, чтобы восполнить боевые потери, но при этом не отставать по количеству личного состава от ВС РФ.Агентство Reuters процитировало другого американского чиновника."Русские действительно добиваются прогресса, устойчивого прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции под Курском", - заявил тот.По его словам, усиление мобилизации на Украине смогло бы "существенно изменить ситуацию".На публикации западных новостных агентств уже отреагировали на Украине."Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих отсрочек Украине не хватает оружия, чтобы экипировать мобилизованных солдат", - заявил спичрайтер и советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.Литвин подчеркнул, что у союзников Украины есть доступ к данным и они могут сравнить те объёмы оружия, которые обещали Киеву, и те объёмы, которые поставили."Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке за счет молодости наших людей на передовой", - подчеркнул Литвин.О том, что у Украины нет необходимости понижать мобилизационный возраст, заявила и украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.В комментарии Financial Times она подчеркнула, что "США должны представить украинским бригадам "подготовку и необходимое вооружение.О надеждах Украины на получение нового американского оружия — в статье Дмитрия Ковалевича "Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника"".

