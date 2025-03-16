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Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай
Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай - 16.03.2025 Украина.ру
Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров получил разрешение французского суда покинуть Париж и выехать из Франции. Об этом сообщило агентство AFP
2025-03-16T10:30
2025-03-16T10:30
2025-03-16T10:30
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По информации информагентства, основатель мессенджера выехал из Франции в Дубай. Условия выезда Дурова остаются неясными.По сообщениям разных изданий, Дуров мог получить временное разрешение на выезд. С августа он находился под подпиской о невыезде.Дурова арестовали в парижском аэропорту по запросу спецслужб Франции в августе 2024 года. по мнению спецслужб, мессенджер Telegram использовался в криминальных целях, и Дуров несёт за это ответственность. Согласившись на сотрудничество со следствием, основатель мессенджера смог выйти из тюрьмы под залог.Ранее сообщалось, что Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов Также на эту тему: Что будет с "Телеграм", если Дурова посадят? Прокуратура Франции сообщила новость об "объятиях" Парижа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, франция, дубай, париж, павел дуров, telegram, криминал, it-специалисты, it-сектор
Новости, Франция, Дубай, Париж, Павел Дуров, Telegram, криминал, IT-специалисты, IT-сектор
Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров получил разрешение французского суда покинуть Париж и выехать из Франции. Об этом сообщило агентство AFP