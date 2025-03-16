https://ukraina.ru/20250316/1061828779.html

Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай

Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай - 16.03.2025 Украина.ру

Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров получил разрешение французского суда покинуть Париж и выехать из Франции. Об этом сообщило агентство AFP

2025-03-16T10:30

2025-03-16T10:30

2025-03-16T10:30

новости

франция

дубай

париж

павел дуров

telegram

криминал

it-специалисты

it-сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057116739_5:0:720:402_1920x0_80_0_0_737cbe3aa3502a08b6a92075dd3d0cba.png

По информации информагентства, основатель мессенджера выехал из Франции в Дубай. Условия выезда Дурова остаются неясными.По сообщениям разных изданий, Дуров мог получить временное разрешение на выезд. С августа он находился под подпиской о невыезде.Дурова арестовали в парижском аэропорту по запросу спецслужб Франции в августе 2024 года. по мнению спецслужб, мессенджер Telegram использовался в криминальных целях, и Дуров несёт за это ответственность. Согласившись на сотрудничество со следствием, основатель мессенджера смог выйти из тюрьмы под залог.Ранее сообщалось, что Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов Также на эту тему: Что будет с "Телеграм", если Дурова посадят? Прокуратура Франции сообщила новость об "объятиях" Парижа

франция

дубай

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, дубай, париж, павел дуров, telegram, криминал, it-специалисты, it-сектор