https://ukraina.ru/20241127/1059236828.html

Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника"

Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника" - 27.11.2024 Украина.ру

Уверяют, что РФ блефует и просят дать "Томагавки". Как на Украине отреагировали на удар "Орешника"

На прошлой неделе ВС РФ впервые применили по украинскому военному объекту (заводу "Южмаш") в Днепре новую ракету "Орешник", по поводу которой на Украине сразу же возникли разногласия и разночтения.

2024-11-27T03:41

2024-11-27T03:41

2024-11-27T03:41

россия

украина

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

кирилл буданов

офис президента

сбу

южмаш

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059121646_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_28cc2ead37d5251ca2e0634573f88146.jpg.webp

Несогласованность позиций проявилась в том, что Зеленский заявил, что Украина сотрудничает с партнерами, чтобы установить все характеристики "Орешника". В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявили, что никакого "Орешника" не было, а были ракеты других, ранее известных типов.При этом сам Михаил Подоляк, как пишет журналист немецкой Bild Пауль Ронцхаймер, сидит в каком-то секретном месте и ожидает, что его могут убить или ударить по нему лично ракетой.Тем не менее, в Киеве целую неделю спорили, следует ли ожидать ядерного удара с помощью "Орешника". Провластные блогеры вновь утверждали, что опасаться нечего, РФ якобы лишь блефует и вообще никакого действенного ядерного оружия у нее нет. Подобную смелость им придают обычно британские эксперты, которые сами отсиживаются на своем острове.Украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью "Новому времени" рассказывает, что западные партнеры были несколько шокированы ударом, поэтому их необходимо убеждать, что ни вооружений, ни солдат у России нет."Здесь важен вопрос, как поступит Украина, как будет вести дипломатические разговоры с нашими западными партнёрами. От этого зависит, вселим ли мы в наших западных партнёров уверенность, что в действительности Путин блефует, что у него серьёзные проблемы с вооружением, что у него не хватает военных, поэтому он привлекает Корею", – рассказывает эксперт.Бывший глава СБУ, а ныне – депутат "Батькивщины" Валентин Наливайченко тоже уверен, что РФ блефует и ядерное оружие не применит. "Путин блефует, запуск "Орешника" был очередным запугиванием украинцев и Запада", — рассказывает Наливайченко.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что Зеленский использовал удар, чтобы просить у НАТО системы ПРО THAAD, предназначенные для высотного перехвата ракет средней дальности."После прилета “Орешника”, которого, как мы знаем из заявлений Подоляка и Буданова, не существует - Зеленский побежал по базару с воплями “дайте THAAD”. В теории военного дела этот комплекс нужен для того, чтобы сбивать баллистические ракеты не над своей территорией - в случае США над океаном. Мне просто интересно, над чем Зеленский собирается сбивать - над Сумами или Харьковом?", - спрашивает Дубинский.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович говорит, что систему THAAD Киеву вряд ли передадут из-за ее дороговизны. "Это очень дорогое оружие, существующее чуть ли не в единичных экземплярах в США и в Израиле. Та же самая система THAAD очень дорого стоит, одна ракета – двадцать миллионов. Поэтому никто не будет делиться. Это означает нанесение стратегического ущерба интересам США и способности защищаться", - рассказывает Арестович, выражая сомнение, что даже эта система успеет отреагировать на удар "Орешником".Еще один украинский военный эксперт Иван Ступак рассказывает, что уничтожение на Украине системы THAAD будет непоправимым ударом по имиджу компании-производителя Lockheed Martin, что принесет миллиардные убытки. Поэтому никто на Украину ее поставлять не будет.Украинский военный эксперт и генерал-майор Сергей Савченко утверждает, что удар "Орешником" нёс исключительно информационно-психологический характер, но при этом эксперт выражал надежду, что он приведет к получению от Запада аналогичного оружия. "В подтверждение своей решимости Запад может объявить, что в связи с ударами по Украине межконтинентальными ракетами планирует поставить ей ракетные комплексы "Томагавк" и начинает подготовку украинских военных специалистов к их эксплуатации", - надеется Савченко.Вместе с тем украинский политолог Андрей Вигиринский предупреждает, что таких ракет, как "Орешник" в РФ сотни, а удар по "Южмашу" — демонстрация возможности, за которой идёт боевое применение.Украинский политолог Вадим Карасёв рассказывает, что удар "Орешником" сломал план Запада по использованию дальнобойных ракет ATACMS, которое РФ должна была либо проглотить, либо ответить ядерным оружием. "Расчет был на то, что Атакамсами мы загоним Россию в некую ловушку. У России слабая баллистика, по договору с Рейганом ракеты средней и малой дальности уничтожены, и делался упор на ядерную составляющую. В то время как Запад клепал эти высокотехнологичные высокоточные баллистические ракеты. Якобы у России не будет выбора – либо промолчать, либо ядерное", - рассуждал Карасев. По его мнению, у Киева еще остается надежда на новый виток конфронтации - получение "Таурусов" и "Томагавков".Кандидат химических наук Глеб Репич на днях рассказывал, что в случае если "Орешник" зарядят "ядеркой", в Киеве будут снесены районы: Лукьяновка, Подол, Соломенка, Демеевка, а весь Печерск уничтожится до фундамента. По его мнению, для полного уничтожения всех районов Киева было бы достаточно всего пяти новых российских баллистических ракет. Однако после этих слов ученого вызвали на допрос в СБУ, и он вынужден был записать извинения.Киев буквально с самого начала СВО напрашивался на применение ядерного оружия. Те украинские политики, которые призывают украинцев не опасаться ядерного оружия, сами, как правило, обеспечены надежными бункерами. Кроме того, провоцируют Россию они не сами, а лишь озвучивают пожелания британских и американских "ястребов", которым необходимо развалить коалицию стран глобального юга и сохранить гегемонию Запада, даже пожертвовав Украиной.Подробнее о том, чего Зеленский просит у США в ответ на удар "Орешником" - в статье Алексея Туманова "Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD"

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

россия, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, кирилл буданов, офис президента, сбу, южмаш, эксклюзив