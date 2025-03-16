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Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один день

Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один день - 16.03.2025 Украина.ру

Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один день

Подкарпатские русины… Кстати, почему подкарпатские, тогда как регион называется Закарпатье? Потому что это с точки зрения Украины он находится за Карпатами. С точки зрения Европы (а территорию Закарпатья считают своей Венгрия, Румыния и Словакия) регион находится у подножия Карпат

2025-03-16T07:59

2025-03-16T07:59

2025-03-16T08:00

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Так вот, подкарпатские русины веками грезили об автономии. Впервые они заговорили об этом ещё во время венгерской революции в 1848 году — и формально даже успели её получить от Венгрии спустя полвека, 26 декабря 1918-го, под названием Русская Краина.Однако в начале 1919-го всю территорию нынешней Закарпатской области Украины заняла армия Чехословакии, и 10 сентября того же года она вошла в состав этого государства. Хотя Конституция первой Чехословацкой республики от 29 февраля 1920 года ввела для края название Подкарпатская Русь и формально предоставила ему автономию, статус этот оставался только на бумаге.Ситуация изменилась лишь после того, как Гитлер при содействии Франции и Великобритании начал перекраивать карту Европы.После Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938-го, когда Чехословакия сначала потеряла Судетскую область (в пользу Германии) и Тешинский край (в пользу Польши), Прага наконец решилась воплотить автономию Подкарпатской Руси в реальность: 11 октября 1938 года было создано краевое правительство во главе с вождём местных русофилов Андреем Бродием.Русофилами были и большинство министров (7 человек), и только два портфеля получили представители украинских националистов — униатский священник Августин Волошин и депутат парламента Чехословакии Юлий Ревай. Именно Волошин с Реваем и выступили орудием переворота, осуществлённого из Берлина, когда Прага уже стала практически ручной.26 октября 1938 года премьер Подкарпатской Руси Бродий был арестован чехословацкими властями "за государственную измену", а на его место назначен Августин Волошин. На вопрос "На основании какого права арестован глава автономного карпато-русского правительства и на его место назначен человек, к которому большинство населения Подкарпатской Руси не имеет никакого доверия?" замминистра иностранных дел Хуберт Масарик ответил, что руководству Чехословакии пришлось это сделать, потому что им "так было приказано свыше"."Свыше" означало "по настоятельной рекомендации" атташе немецкого посольства в Праге Генке, публично высказавшего позицию Берлина: "если правительство Чехословацкой республики в этот решающий момент хочет усилить германский интерес к благоприятному решению арбитража в отношении Чехословакии, то было бы весьма целесообразным заменить А. Бродия сторонником украинской ориентации, лучше всего А. Волошиным".Однако потворство желаниям Гитлера не помогло.После так называемого Первого Венского арбитража 2 ноября 1938 года Чехословакия была вынуждена передать Венгрии юг Словакии, а также значительную часть Подкарпатской Руси — Ужгород, Мукачево и Берегово. 22 ноября парламент Чехословакии принял конституционный закон об автономии Подкарпатской Руси, после чего страна должна была превратиться в федеративное государство чехов, словаков и русинов, часть которых в то время уже считали себя украинцами.Однако Подкарпатская Русь, по украинской традиции, сразу же начала превращаться в государство без территории: её правительство покорно покинуло Ужгород и перебазировалось в Хуст, не предпринимая никаких попыток противостоять Венгрии.Но и в Хусте деятельность правительства Волошина была ограничена как чехословацкой администрацией, так и созданной Организацией украинских националистов парамилитарной организацией "Карпатская Сечь", где большинство составляли даже не местные националисты, а активисты ОУН*, прибывшие из Галичины и даже Буковины. Одним из руководителей "Карпатской Сечи" был будущий командующий УПА* Роман Шухевич, здесь же служил и дедушка бывшей главы украинского минздрава Ульяны Супрун — Иван Юркив.Деятельность "Карпатской Сечи" современники описывают так: "команда Сечи вмешивалась во всё, везде хотела быть, все дела решать. Это был своего рода тоталитаризм. Это было второе правительство Карпатской Украины, которое как раз тем, что было вторым, вносило хаос и потасовку. (…) Сечь была и службой тайной полиции, проверяла, на каком основании и зачем в Хуст кто приезжал, особенно украинский эмигрант, а нежелательных выставляли за границы Карпатской Украины, хоть все их бумаги были в порядке.Сечь выполняла и функции "Второй комиссии" Петра Великого — ловила на улице, особенно галицких, эмигрантов, и без допроса била и пытала под предлогом, что это бывшие социалисты, хотя в самой Команде были бывшие социалисты, и бывшие коммунисты, и бывшие кацапы**. (…)Сечь была и судебной властью: "сечевики" судили людей по сёлам, семнадцатилетние ребята заставляли крестьян присягать и выносили приговоры. Команда Сечи в Хусте не считала это аномалией и не выступала против этого, наоборот — хвасталась, что таких приговоров вынесли сечевики уже пятьсот".Но и сам Августин Волошин был ничем не лучше: 20 ноября 1938 года он подписал приказ о создании концентрационных лагерей для "дезертиров и беглецов из-за границы, политически провинившихся из нашего края, лиц, выступающих против интересов обороны государства и республики, против которых невозможно действовать судебным путём" (то есть неправовой способ заключения предусматривался прямо).Организация концентрационных лагерей была поручена земскому управлению жандармерии Подкарпатской Руси, входившему в систему министерства внутренних дел Чехословакии. Их было создано сразу два в районе города Рахов — собственно "Рахов" и "Думен". За колючую проволоку бросали не только оппозиционных общественников, журналистов и литераторов, без суда и следствия туда отправляли и обычных крестьян — только за то, что они выступали против новых властей или казались подозрительным. Неудивительно, что в Подкарпатской Руси было отменено местное самоуправление — избранных населением сельских старост заменили на комиссаров Волошина.30 декабря 1938 года впервые официально появляется название "Карпатская Украина", до того широко использовавшееся правительством Волошина и "Карпатской Сечью" — но отныне по решению правительства автономии оно становится формальным названием края.Это переименование Волошин обосновал ещё в 1937 году: "от названия "русин" мы не отрекаемся и не бросаем его. Им назывались наши славные князья в Киеве, и в Галичине, и на Подкарпатье. (…) Но когда мы сегодня на первое место выдвигаем и всегда подчёркиваем название "украинец-украинский", то это делаем для того, чтобы отличить себя от тех, что стали предателями нашего народа и как волки в овечьей шкуре под именем "русины", именем русского народа, именем будто бы русской культуры за венгерские пенгё, польские злотые туманят и продают русин. Украли наше название "русины" и им пользуются в своей Иудиной работе. Поэтому, чтобы обособиться от тех истинных янычар и предателей, мы перестаем употреблять старое наше название "русины", а употребляем наше немного более молодое название "украинцы".20 января 1939 года на территории Карпатской Украины была запрещена деятельность всех партий, кроме волошинского "Украинского народного объединения" (УНО), принудительно созданного из всех существующих в крае проукраинских партий и групп. В его официальной газете "Новая Свобода" было заявлено, что УНО будет "играть в Карпатской Украине ту же роль, что и национал-социалистическая партия в Германии или фашистская в Италии".В крае были закрыты центры Русского культурно-просветительного общества им. А.В. Духновича (несмотря на то что Волошин был женат на родственнице Духновича, дочери преподавателя Ужгородской гимназии Ирине Петрик), а также все оппозиционные газеты и журналы. Для оставшихся СМИ была введена жёсткая цензура, запрещающая критиковать гитлеровскую Германию и особенно "Майн кампф", которая распространялась по личному распоряжению Волошина.Единственной национальностью, освобождавшейся от тотальной украинизации и "деполитизации", были немцы: "всем гражданам немецкой народности, несмотря на их государственную принадлежность, разрешено организовываться в "Немецкую партию" на основе национал-социализма (…), а также носить знаки отличия и знамена со свастикой" (из секретного указания за подписью Августина Волошина, разосланного 2 февраля 1939 года во все структуры власти края).Стоит отметить, что сделано это было под действием внешних обстоятельств: днём ранее провозгласила независимость Словакия, и Чехословацкая республика де-юре прекратила своё существование.За несколько недель до этого Волошин пытался отдать край под власть Бухареста при условии, что сам со своими людьми он останется в статусе местной администрации — однако Румыния идти на конфликт с Венгрией не захотела. После этого Волошин запросил переговоров с Будапештом, но в ответ на готовность принять патронат Хорти ему порекомендовали "во избежание лишнего кровопролития передать полномочия венгерским властям".14 марта 1939 года Волошин телеграфировал Гитлеру: "мы провозглашаем независимость Карпатской Украины и просим защиты у Германского рейха. Одновременно информируем вас, что венгерские войска сегодня, в 6 часов, перешли границу вблизи Мукачево".Правда, в этот день единственное вооружённое подразделение Карпатской Украины воевало не с венграми, а с чехословацкими солдатами и жандармами, у которых "сечевики" захватывали оружие. В ответ на это подразделения армии Чехословакии атаковали основные здания и базы "Карпатской Сечи", на улицах Хуста начались бои и появились баррикады. По данным разных источников, потери "сечевиков" составили от 15 до 40 убитых и 50 раненых, чехословаков — от 7 до 20 убитых солдат и жандармов. Во время этих боёв венгерские войска спокойно заняли три села возле Мукачева.После переговоров Волошина с командующим Восточной группой войск Чехословакии генералом Львом Прхалой армия вернулась в казармы, а "Карпатская Сечь" объявила о своём разоружении. Вечером 14 марта 1939 года Прхала отдал приказ об эвакуации чехословацких войск и госслужащих с территории Карпатской Украины. Эвакуация проходила в трех направлениях: западном — в Словакию, северном — в Польшу и юго-восточном — в Румынию, то есть именно в этот день Волошин и "Карпатская Сечь" получили фактический контроль над формально подвластной им частью территории Подкарпатской Руси.Именно в этих обстоятельствах 15 марта 1939 года Августин Волошин объявил по радио о независимости Карпатской Украины. К тому времени Берлин отказал Волошину в поддержке и посоветовал не оказывать сопротивления венгерским войскам, в тот же день венгерское правительство направило в Хуст своего парламентёра с предложением разоружиться и мирно войти в состав Королевства Венгрия. Августин Волошин ответил отказом, заявив, что "Карпатская Украина — мирное государство и хочет жить в мире с соседями, но в случае необходимости даст отпор любому агрессору", и объявил всеобщую мобилизацию.Вечером 15 марта 1939-го, в день начала немецкой оккупации остатков Чехословацкой республики, венгерские войска перешли в наступление по четырем направлениям: Ужгород-Перечин-Ужок, Ужгород-Свалява-Лавочное; Мукачево-Иршава-Кушница; Королёво-Хуст-Ясиня-Межигорье. Де-факто "Карпатская Сечь" смогла оказать сопротивление только в селе Горонда возле Мукачево, в городе Виноградово (который даже несколько раз переходил из рук в руки), а также на подступах к Хусту (бой на Красном поле).Собственно, под прикрытием последнего боя утром 16 марта 1939 года правительство Августина Волошина покинуло "столицу Карпатской Украины" и направилось к границе с Румынией. Для понимания масштаба вооружённого конфликта: Хуст штурмовали два батальона венгерской армии, а участие в операции самолётов носило скорее психологический характер. Двенадцать единиц лёгкой бронетехники, захваченных "сечевиками" у уходящей чехословацкой армии, не помогли им в противостоянии регулярным войскам.17 марта 1939 года венгерские подразделения заняли всю территорию Карпатской Украины, выйдя на границы с Польшей и Румынией. Волошин с соратниками перебрался в Румынию в районе Великого Бычкова (в церкви этого села он некоторое время служил священником). Согласно некоторым источникам, с румынского берега Тисы Волошин наблюдал за уничтожением венграми остатков "Карпатской Сечи", и именно он лицемерно способствовал превращению народной песни "Плывёт кача по Тисине", повествующей об эмиграции подкарпатских русинов за океан, в своеобразный реквием по погибшим "сечевикам". Уже в наше время этот нехитрый приём повторят организаторы государственного переворота на Украине в 2014-м, которые под эту песню поминали убитых ими же в спины "побратимов" на Майдане.Сам Волошин в марте 1939-го благополучно добрался до Бухареста, откуда через Белград и Вену прибыл в оккупированную гитлеровцами Прагу, где был назначен ректором "Украинского свободного университета". После нападения Германии на СССР Волошин обратился к Гитлеру с письмом, предлагая себя на пост президента занятой немецкой армией Украины. В мае 1945 года Августин Волошин был похищен в Праге агентами Смерша и через несколько дней доставлен в Москву, где в Бутырской тюрьме, согласно официальной версии, скончался от паралича сердца.Стоит отметить, что в официальной ноте СССР Третьему рейху от 18 марта 1939 года по поводу ликвидации Чехословацкой республики, в частности констатировалось, что "действия немецкого правительства послужили сигналом к грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и нарушения элементарных прав ее населения".До появления названия "Закарпатская Украина", впервые обнародованного в советских СМИ 28 октября 1944 года, и до начала процесса присоединения Закарпатья к СССР оставалось более пяти лет. Но это, как говорится, совсем другая история.* Экстремистская организация запрещённая в России.** Бытовое ругательное наименование русских. Якобы происходит от "как цап" ("как" - русская форма. по-украински - "як"; цап - козёл). Название сформировалось в XVII веке - из-за бород, которые носили русские. "Бывший русский" само по себе очаровательно.

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история, история украины, закарпатье, закарпатская область, украинские националисты, олег волошин, ужгород, вторая мировая война