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Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2"

Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2" - 16.03.2025 Украина.ру

Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2"

Поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода "Северный поток-2" выгодны Германии. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

2025-03-16T10:45

2025-03-16T10:45

2025-03-16T10:46

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Ранее, 13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то поставки газа в Евросоюз трубопроводным транспортом могут возобновиться.По его мнению, участие США в проекте газоснабжения ЕС скажется на стоимости поставок. Нимайер полагает, что американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из России в Германию.Теракт с подрывом одной из двух ниток подводного газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) состоялся 27 сентября 2022 года. Расследования теракта в ЕС не привели к формулировке обвинения и указания виновных. В США указывали на причастность к теракту спецслужб своей страны и Украины.Ранее в новостях: США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка

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новости, сша, россия, германия, владимир путин, ес, северный поток-2, российский газ