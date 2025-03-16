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Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2" - 16.03.2025 Украина.ру
Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода "Северный поток-2" выгодны Германии. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
2025-03-16T10:45
2025-03-16T10:45
2025-03-16T10:46
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Ранее, 13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то поставки газа в Евросоюз трубопроводным транспортом могут возобновиться.По его мнению, участие США в проекте газоснабжения ЕС скажется на стоимости поставок. Нимайер полагает, что американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из России в Германию.Теракт с подрывом одной из двух ниток подводного газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) состоялся 27 сентября 2022 года. Расследования теракта в ЕС не привели к формулировке обвинения и указания виновных. В США указывали на причастность к теракту спецслужб своей страны и Украины.Ранее в новостях: США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка
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новости, сша, россия, германия, владимир путин, ес, северный поток-2, российский газ
Новости, США, Россия, Германия, Владимир Путин, ЕС, Северный поток-2, российский газ
Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
10:45 16.03.2025 (обновлено: 10:46 16.03.2025)
Поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода "Северный поток-2" выгодны Германии. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее, 13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то поставки газа в Евросоюз трубопроводным транспортом могут возобновиться.
"Но с предложениями американцев нужно быть осторожными - их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды. Если они хотят владеть "Северным потоком-2" или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений. Так что есть, разумеется, вопрос: насколько доступным был бы российский газ для немецкой экономики после подключения американцев в качестве деловых партнеров?" - заявил Нимайер.
По его мнению
, участие США в проекте газоснабжения ЕС скажется на стоимости поставок. Нимайер полагает, что американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из России в Германию.
"Я бы доверял российской стороне в вопросе ограничения платы за поставку, чтобы обеспечить приемлемые для немецких потребителей расценки. Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим? В таком случае продолжим покупать у американцев", - сказал он.
Теракт с подрывом одной из двух ниток подводного газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) состоялся 27 сентября 2022 года. Расследования теракта в ЕС не привели к формулировке обвинения и указания виновных. В США указывали на причастность к теракту спецслужб своей страны и Украины
.