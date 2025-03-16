Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине - 16.03.2025 Украина.ру
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Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине
Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине - 16.03.2025 Украина.ру
Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине
Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем по Украине. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.
2025-03-16T10:05
2025-03-16T10:05
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"Генерал Кит Келлог назначен специальным представителем по Украине", — написал Трамп.Спецпредставители президента САШ будет работать напрямую с Владимиром Зеленским и другими руководителями Украины.До этого Келлог отвечал за контакты с Украиной и Россией. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа, который занимался вопросами Ближнего Востока и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии.Ранее на эту тему: Кит Келлог вне игры. Американские СМИ узнали, почему отстранили от переговоров советника Трампа Болье новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта
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новости, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения
Новости, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, дипломатия, международные отношения

Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине

10:05 16.03.2025
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP / Andrew Harnik
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Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем по Украине. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.
"Генерал Кит Келлог назначен специальным представителем по Украине", — написал Трамп.
Спецпредставители президента САШ будет работать напрямую с Владимиром Зеленским и другими руководителями Украины.
"Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", – констатировал Трамп.
До этого Келлог отвечал за контакты с Украиной и Россией. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа, который занимался вопросами Ближнего Востока и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии.
Ранее на эту тему: Кит Келлог вне игры. Американские СМИ узнали, почему отстранили от переговоров советника Трампа
Болье новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта
 
НовостиУкраинаСШАРоссияКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийпереговорыСВОдипломатиямеждународные отношения
 
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