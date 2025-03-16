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Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине

Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине - 16.03.2025 Украина.ру

Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем по Украине. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

2025-03-16T10:05

2025-03-16T10:05

2025-03-16T10:05

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"Генерал Кит Келлог назначен специальным представителем по Украине", — написал Трамп.Спецпредставители президента САШ будет работать напрямую с Владимиром Зеленским и другими руководителями Украины.До этого Келлог отвечал за контакты с Украиной и Россией. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа, который занимался вопросами Ближнего Востока и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии.Ранее на эту тему: Кит Келлог вне игры. Американские СМИ узнали, почему отстранили от переговоров советника Трампа Болье новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта

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новости, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения