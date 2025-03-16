Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
Если станет ясно, что произошел срыв переговоров, России придется вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос, пойдет ли Москва на эскалацию конфликта, чтобы принудить оппонентов к миру, в случае, если переговоры будут сорваны, собеседник издания заявил, что при таком сценарии Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.
“При этом эскалации следует ожидать и со стороны [президента США Дональда] Трампа. Наверное, Россия ответит на это применением новых видов оружия или более широким применением того же "Орешника", а также новыми наступательными действиями на фронте в меру имеющихся сил и ресурсов”, — считает Кашин.
По его словам, соотношения успехов на поле боя перевешивает в сторону ВС РФ. Такого мнения также придерживаются украинские эксперты и военные, заметил собеседник издания. Именно поэтому, пришел он к выводу, они склоняются к тому, что войну надо прекращать.
Спустя двое суток после того, как Украина и США озвучили совместный план о прекращении огня в течении 30-ти дней, помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложенное перемирие на Украине временной передышкой для Вооруженных сил страны (ВСУ).
13 марта, 16:41Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет ТрампПредложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
В тот же день президент России Владимир Путин заявил о готовности прекратить огонь на 30 дней, обратив внимание на другие детали реализации идеи о перемирии с Украиной.