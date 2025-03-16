https://ukraina.ru/20250316/1061810082.html

Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”

Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник” - 16.03.2025 Украина.ру

Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”

Если станет ясно, что произошел срыв переговоров, России придется вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2025-03-16T06:45

2025-03-16T06:45

2025-03-16T06:45

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

юрий ушаков

владимир путин

вооруженные силы украины

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Отвечая на вопрос, пойдет ли Москва на эскалацию конфликта, чтобы принудить оппонентов к миру, в случае, если переговоры будут сорваны, собеседник издания заявил, что при таком сценарии Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.По его словам, соотношения успехов на поле боя перевешивает в сторону ВС РФ. Такого мнения также придерживаются украинские эксперты и военные, заметил собеседник издания. Именно поэтому, пришел он к выводу, они склоняются к тому, что войну надо прекращать.Спустя двое суток после того, как Украина и США озвучили совместный план о прекращении огня в течении 30-ти дней, помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложенное перемирие на Украине временной передышкой для Вооруженных сил страны (ВСУ).В тот же день президент России Владимир Путин заявил о готовности прекратить огонь на 30 дней, обратив внимание на другие детали реализации идеи о перемирии с Украиной.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

https://ukraina.ru/20250313/1061780536.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, вооруженные силы украины