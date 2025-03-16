Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник” - 16.03.2025 Украина.ру
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Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”
Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник” - 16.03.2025 Украина.ру
Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”
Если станет ясно, что произошел срыв переговоров, России придется вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2025-03-16T06:45
2025-03-16T06:45
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владимир путин
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Отвечая на вопрос, пойдет ли Москва на эскалацию конфликта, чтобы принудить оппонентов к миру, в случае, если переговоры будут сорваны, собеседник издания заявил, что при таком сценарии Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.По его словам, соотношения успехов на поле боя перевешивает в сторону ВС РФ. Такого мнения также придерживаются украинские эксперты и военные, заметил собеседник издания. Именно поэтому, пришел он к выводу, они склоняются к тому, что войну надо прекращать.Спустя двое суток после того, как Украина и США озвучили совместный план о прекращении огня в течении 30-ти дней, помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложенное перемирие на Украине временной передышкой для Вооруженных сил страны (ВСУ).В тот же день президент России Владимир Путин заявил о готовности прекратить огонь на 30 дней, обратив внимание на другие детали реализации идеи о перемирии с Украиной.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
https://ukraina.ru/20250313/1061780536.html
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”

06:45 16.03.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Если станет ясно, что произошел срыв переговоров, России придется вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос, пойдет ли Москва на эскалацию конфликта, чтобы принудить оппонентов к миру, в случае, если переговоры будут сорваны, собеседник издания заявил, что при таком сценарии Россия будет вести полномасштабную войну, нацеленную на истощение и разгром Украины.
“При этом эскалации следует ожидать и со стороны [президента США Дональда] Трампа. Наверное, Россия ответит на это применением новых видов оружия или более широким применением того же "Орешника", а также новыми наступательными действиями на фронте в меру имеющихся сил и ресурсов”, — считает Кашин.
По его словам, соотношения успехов на поле боя перевешивает в сторону ВС РФ. Такого мнения также придерживаются украинские эксперты и военные, заметил собеседник издания. Именно поэтому, пришел он к выводу, они склоняются к тому, что войну надо прекращать.
Спустя двое суток после того, как Украина и США озвучили совместный план о прекращении огня в течении 30-ти дней, помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложенное перемирие на Украине временной передышкой для Вооруженных сил страны (ВСУ).
13 марта, 16:41
Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет ТрампПредложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
В тот же день президент России Владимир Путин заявил о готовности прекратить огонь на 30 дней, обратив внимание на другие детали реализации идеи о перемирии с Украиной.
Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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