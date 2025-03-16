Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия - 16.03.2025 Украина.ру
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Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия
Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия - 16.03.2025 Украина.ру
Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия
В ходе предстоящих контактов с Америкой России нужно будет выдвинуть необходимые условия и обсудить режим перемирия. Но главное — ”дорожная карта” по поводу того, что должно последовать за этим перемирием. Потому что если не последует ничего, война должна будет немедленно возобновиться
2025-03-16T05:15
2025-03-16T05:15
новости
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Отвечая на вопрос, как Россия будет контролировать остановку военных поставок Киеву во время 30-дневного перемирия, если согласится на него, собеседник издания заметил, что в том числе к договоренностям по этому вопросу должны прийти Москва и Вашингтон в ходе предстоящих контактов.“Будет проблематично реализовать его просто так, приказав прекратить огонь. Должна быть какая-то нейтральная зона, система мониторинга и контроль, — добавил Кашин.По его словам, в противном случае трудно представить, как на такой протяженной линии фронта это может быть реализовано.Он напомнил, что Киеву перекрывали поток военной помощи только на короткое время: он не успел ничего ощутить. Сегодняшние российские успехи на поле боя не связаны с этими демонстративными ограничениями, которые вводила администрация президента США Дональда Трампа, потому что для ВСУ ситуация и так неотвратимо ухудшалась, объяснил Кашин.“Мы чувствуем себя более устойчиво, потому что у нас улучшается положение на фронте. Притом, что положение Украины неуклонно ухудшалось в течение всего 2024 года, даже в условиях, когда она получала полномасштабную помощь от США. Ощущение, что Украина долго держаться не сможет, было уже тогда”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
https://ukraina.ru/20250313/1061767030.html
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новости, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия

05:15 16.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В ходе предстоящих контактов с Америкой России нужно будет выдвинуть необходимые условия и обсудить режим перемирия. Но главное — ”дорожная карта” по поводу того, что должно последовать за этим перемирием. Потому что если не последует ничего, война должна будет немедленно возобновиться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Отвечая на вопрос, как Россия будет контролировать остановку военных поставок Киеву во время 30-дневного перемирия, если согласится на него, собеседник издания заметил, что в том числе к договоренностям по этому вопросу должны прийти Москва и Вашингтон в ходе предстоящих контактов.
“Будет проблематично реализовать его просто так, приказав прекратить огонь. Должна быть какая-то нейтральная зона, система мониторинга и контроль, — добавил Кашин.
По его словам, в противном случае трудно представить, как на такой протяженной линии фронта это может быть реализовано.
“Но главное – дорожная карта по поводу того, что должно последовать за этим перемирием. Потому что если не последует ничего, война должна будет немедленно возобновиться. <...> Определенные возможности для давления и навязывания своей позиции у России есть”, — заявил эксперт.
Он напомнил, что Киеву перекрывали поток военной помощи только на короткое время: он не успел ничего ощутить. Сегодняшние российские успехи на поле боя не связаны с этими демонстративными ограничениями, которые вводила администрация президента США Дональда Трампа, потому что для ВСУ ситуация и так неотвратимо ухудшалась, объяснил Кашин.
“Мы чувствуем себя более устойчиво, потому что у нас улучшается положение на фронте. Притом, что положение Украины неуклонно ухудшалось в течение всего 2024 года, даже в условиях, когда она получала полномасштабную помощь от США. Ощущение, что Украина долго держаться не сможет, было уже тогда”, — резюмировал собеседник издания.
Фото: Владимир Зеленский
13 марта, 11:25
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Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей
05:15Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия
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