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Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей

Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей - 16.03.2025 Украина.ру

Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

2025-03-16T10:18

2025-03-16T10:18

2025-03-16T10:18

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Главы дипломатий США и России обсудили американскую операцию в Йемене. Армия США нанесла ракетные удары по столице этой страны и базам йеменских хуситов.Он таже отметил, что Рубио и Лавров обсудили восстановление связей между Вашингтоном и Москвой.Тем временем президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем по Украине. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа, который занимался вопросами Ближнего Востока и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии. Подробности в публикации Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол

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новости, сша, россия, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, переговоры