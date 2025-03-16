Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей - 16.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250316/1061828344.html
Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей - 16.03.2025 Украина.ру
Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.
2025-03-16T10:18
2025-03-16T10:18
новости
сша
россия
сергей лавров
марко рубио
дональд трамп
дипломатия
дипломаты
дипломатические отношения
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061167879_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_f42d39440868342aa823d14e64d25a9f.jpg.webp
Главы дипломатий США и России обсудили американскую операцию в Йемене. Армия США нанесла ракетные удары по столице этой страны и базам йеменских хуситов.Он таже отметил, что Рубио и Лавров обсудили восстановление связей между Вашингтоном и Москвой.Тем временем президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем по Украине. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа, который занимался вопросами Ближнего Востока и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии. Подробности в публикации Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061167879_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b6ad95c60663cba80b651503127b5854.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дональд Трамп, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, переговоры

Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей

10:18 16.03.2025
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.
Главы дипломатий США и России обсудили американскую операцию в Йемене. Армия США нанесла ракетные удары по столице этой страны и базам йеменских хуситов.
"Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что продолжение атак хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море недопустимо", - сообщил пресс-секретарь американского ведомства Тэмми Брюс.
Он таже отметил, что Рубио и Лавров обсудили восстановление связей между Вашингтоном и Москвой.
"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связи между Соединенными Штатами и Россией", - сказано в официальном сообщении.
Тем временем президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем по Украине. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа, который занимался вопросами Ближнего Востока и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии. Подробности в публикации Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине
Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол
 
НовостиСШАРоссияСергей ЛавровМарко РубиоДональд Трампдипломатиядипломатыдипломатические отношениямеждународные отношенияМеждународная политикапереговоры
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07"Евросоюз — это больной человек современности": советник Эрдогана поставил политический диагноз
12:00"Вокруг Булгакова": загадки первой встречи мастера и Маргариты
11:34Си Цзиньпин отказался от визита в столицу ЕС
11:18Купянск находится под угрозой российского окружения
11:08Украина и Европа отвергают условия России по перемирию
10:45Немецкий политик рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
10:30Основатель Telegram Дуров уехал из Франции в Дубай
10:18Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
10:05Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине
09:53Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину
09:39Разговор Лаврова и Рубио, угроза Зеленскому, и снова Келлог. Главное на Украине на утро 16 марта
09:18Что США сделают с руководством Украины и почему не стоит бояться Европы – Селезнёв
09:13ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФ
08:00Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России
07:59Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один день
07:45Последний козырь Зеленского “вылетел” из его рукава: Кашин о двойном давлении на Киев после потери Суджи
07:30После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
07:29Западная Украина за минувшую неделю: Загадочные взрывы в Ивано-Франковске и переправщики в погонах
07:15Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
07:00Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области
Лента новостейМолния