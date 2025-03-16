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Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей - 16.03.2025 Украина.ру
Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.
2025-03-16T10:18
2025-03-16T10:18
2025-03-16T10:18
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Главы дипломатий США и России обсудили американскую операцию в Йемене. Армия США нанесла ракетные удары по столице этой страны и базам йеменских хуситов.Он таже отметил, что Рубио и Лавров обсудили восстановление связей между Вашингтоном и Москвой.Тем временем президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным представителем по Украине. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа, который занимался вопросами Ближнего Востока и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии. Подробности в публикации Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: МИД и Лавров показали себя матерыми бойцами, у России есть шансы загнать США в угол
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новости, сша, россия, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, переговоры
Новости, США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дональд Трамп, дипломатия, дипломаты, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, переговоры
Рубио и Лавров договорились продолжить восстановление связей
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.
Главы дипломатий США и России обсудили американскую операцию в Йемене. Армия США нанесла ракетные удары по столице этой страны и базам йеменских хуситов.
"Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что продолжение атак хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море недопустимо", - сообщил пресс-секретарь американского ведомства Тэмми Брюс.
Он таже отметил, что Рубио и Лавров обсудили восстановление связей между Вашингтоном и Москвой.
"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связи между Соединенными Штатами и Россией", - сказано в официальном сообщении
.
Тем временем президент США Дональд Трамп
назначил Кита Келлога
специальным представителем по Украине
. В феврале Трамп назначил ответственным за контакты с Москвой другого спецпосланника – Стива Уиткоффа
, который занимался вопросами Ближнего Востока
и участвовал в переговорах по Украине на территории Саудовской Аравии. Подробности в публикации Трамп назначил Келлога спецпредставителем по Украине