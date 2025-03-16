https://ukraina.ru/20250316/1061828031.html

Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину

Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину - 16.03.2025 Украина.ру

Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину

Европейским странам следует продолжить давление на Россию и отправить без её согласия своих военнослужащих на Украину. Об этом в опубликованном 15 марта интервью заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

2025-03-16T09:53

2025-03-16T09:53

2025-03-16T09:53

новости

украина

россия

москва

эммануэль макрон

дональд трамп

миротворцы

сво

франция

британия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061616706_200:0:2760:1440_1920x0_80_0_0_04ddb97452857dec1606fc5fed762a8a.jpg

"В интервью региональной ежедневной прессе, в том числе Le Parisien-Aujourd'hui en France, глава государства призвал французских производителей производить больше продукции. И он настаивает на "давлении" на Россию, чтобы она согласилась на перемирие на Украине", - сообщило издание газете Le Parisien.По словам Макрона, европейские государства могут отправить своих военнослужащих на Украину для наблюдательной миссии по запросу Киева без согласия Москвы.Французский лидер уверен, что такое решение в условиях СВО не может быть реализовано без учёта мнения России.В течение 2024 года Макрон уговаривал лидеров Польши и Британии поддержать его план отправки военнослужащих на Украину. Варшава неоднократно отвергала эту идею, публично официально заявляя, что не пошлёт польских солдат даже после окончания СВО. Лондон поддержал идею с рядом оговорок. Лидеры Франции и Британии обсуждали эту идею с президентом США Дональдом Трампом в конце февраля.Москва категорически против иностранного военного присутствия на Украине. Подробности в публикации Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - ЛавровАвтор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников

украина

россия

москва

франция

британия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, эммануэль макрон, дональд трамп, миротворцы, сво, франция, британия, польша, ес, украина-нато