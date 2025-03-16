Макрон желает "надавить" на Москву и отправить военнослужащих на Украину
© AP / Omar Havana
© AP / Omar Havana
Европейским странам следует продолжить давление на Россию и отправить без её согласия своих военнослужащих на Украину. Об этом в опубликованном 15 марта интервью заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"В интервью региональной ежедневной прессе, в том числе Le Parisien-Aujourd'hui en France, глава государства призвал французских производителей производить больше продукции. И он настаивает на "давлении" на Россию, чтобы она согласилась на перемирие на Украине", - сообщило издание газете Le Parisien.
По словам Макрона, европейские государства могут отправить своих военнослужащих на Украину для наблюдательной миссии по запросу Киева без согласия Москвы.
Французский лидер уверен, что такое решение в условиях СВО не может быть реализовано без учёта мнения России.
"Украина является суверенной страной. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет", — сказал президент Франции.
В течение 2024 года Макрон уговаривал лидеров Польши и Британии поддержать его план отправки военнослужащих на Украину. Варшава неоднократно отвергала эту идею, публично официально заявляя, что не пошлёт польских солдат даже после окончания СВО. Лондон поддержал идею с рядом оговорок. Лидеры Франции и Британии обсуждали эту идею с президентом США Дональдом Трампом в конце февраля.
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Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников