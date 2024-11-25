"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья - 25.11.2024 Украина.ру
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"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья
"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья - 25.11.2024 Украина.ру
"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья
В соцсетях раскритиковали фильм Ивано-Франковской областной администрации под названием "1000 дней несокрушимости Прикарпатья", который на прошлой неделе представили в кинотеатре и транслировали по местному телевидению
2024-11-25T15:44
2024-11-25T15:44
новости
украина
ивано-франковск
прикарпатье
вооруженные силы украины
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Жители прифронтовых городов и военнослужащие в комментариях издевались даже над названием картины.Резко раскритиковал ее и военнослужащий ВСУ из Ивано-Франковска Мирон Дмитрик.Западные издания регулярно пишут, что мотивация и уровень подготовки украинских мобилизованных оставляет желать лучшего.В соцсетях распространяются многочисленные ролики, на которых видно, как украинцы всеми возможными способами пытаются избежать призыва и встречи с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектации, так на Украине называют военкоматы).Летом жители села Ворохта в Ивано-Франковской области Украины заблокировали дорогу, ведущую в их населенный пункт. Таким образом сельчане пытались спастись от облав со стороны представителей территориальных центров комплектования.Как отмечали местные СМИ, жители села Ворохта, которое ранее было популярным туристическим направлением, больше ценят свою жизнь, чем националистические лозунги. Они предпочитают блокировать дороги, а не идти воевать после короткой подготовки.О других проблемах ВСУ - в материале Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, ивано-франковск, прикарпатье, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Ивано-Франковск, Прикарпатье, Вооруженные силы Украины

"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья

15:44 25.11.2024
 
© if-news.ru
© if-news.ru
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В соцсетях раскритиковали фильм Ивано-Франковской областной администрации под названием "1000 дней несокрушимости Прикарпатья", который на прошлой неделе представили в кинотеатре и транслировали по местному телевидению
Жители прифронтовых городов и военнослужащие в комментариях издевались даже над названием картины.
Резко раскритиковал ее и военнослужащий ВСУ из Ивано-Франковска Мирон Дмитрик.

“Какаях […] несгибаемость Прикарпатья? На Буковели? Или в Ворохте несокрушимость в противодействии ТЦК? Я лично и мои подчиненные благодарны очень за помощь, оказываемую общиной Прикарпатья. Но "1000 дней несокрушимости"? Серьезно? Вы немного сошли с ума [...]?” – написал он в соцсетях.

Западные издания регулярно пишут, что мотивация и уровень подготовки украинских мобилизованных оставляет желать лучшего.
В соцсетях распространяются многочисленные ролики, на которых видно, как украинцы всеми возможными способами пытаются избежать призыва и встречи с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектации, так на Украине называют военкоматы).
Летом жители села Ворохта в Ивано-Франковской области Украины заблокировали дорогу, ведущую в их населенный пункт. Таким образом сельчане пытались спастись от облав со стороны представителей территориальных центров комплектования.
Как отмечали местные СМИ, жители села Ворохта, которое ранее было популярным туристическим направлением, больше ценят свою жизнь, чем националистические лозунги. Они предпочитают блокировать дороги, а не идти воевать после короткой подготовки.
О других проблемах ВСУ - в материале Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов на сайте Украина.ру.
 
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