https://ukraina.ru/20241125/1059192543.html

"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья

"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья - 25.11.2024 Украина.ру

"Вы сдурели?": боец ВСУ высмеял фильм про "несокрушимость" Прикарпатья

В соцсетях раскритиковали фильм Ивано-Франковской областной администрации под названием "1000 дней несокрушимости Прикарпатья", который на прошлой неделе представили в кинотеатре и транслировали по местному телевидению

2024-11-25T15:44

2024-11-25T15:44

2024-11-25T15:44

новости

украина

ивано-франковск

прикарпатье

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059192985_105:0:1161:594_1920x0_80_0_0_1d73ae50d6d838e63236a1792683e04d.jpg.webp

Жители прифронтовых городов и военнослужащие в комментариях издевались даже над названием картины.Резко раскритиковал ее и военнослужащий ВСУ из Ивано-Франковска Мирон Дмитрик.Западные издания регулярно пишут, что мотивация и уровень подготовки украинских мобилизованных оставляет желать лучшего.В соцсетях распространяются многочисленные ролики, на которых видно, как украинцы всеми возможными способами пытаются избежать призыва и встречи с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектации, так на Украине называют военкоматы).Летом жители села Ворохта в Ивано-Франковской области Украины заблокировали дорогу, ведущую в их населенный пункт. Таким образом сельчане пытались спастись от облав со стороны представителей территориальных центров комплектования.Как отмечали местные СМИ, жители села Ворохта, которое ранее было популярным туристическим направлением, больше ценят свою жизнь, чем националистические лозунги. Они предпочитают блокировать дороги, а не идти воевать после короткой подготовки.О других проблемах ВСУ - в материале Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов на сайте Украина.ру.

украина

ивано-франковск

прикарпатье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ивано-франковск, прикарпатье, вооруженные силы украины