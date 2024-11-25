Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов - 25.11.2024 Украина.ру
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Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов
Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов - 25.11.2024 Украина.ру
Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов
Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-11-25T08:23
2024-11-25T08:23
новости
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
владимир евсеев
вооруженные силы украины
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"Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка", - сказал Рогов.По его словам, из Ильинки противник выбит полностью, в Романовке идут активные бои, Елизаветовка практически полностью взята под контроль ВС РФ, там начали зачистку западной части села.Рогов также подчеркнул, что в самом Курахово продолжаются активные позиционные бои.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее про обстановку в регионе - в материале "Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, владимир евсеев, вооруженные силы украины
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины

Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов

08:23 25.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка", - сказал Рогов.
По его словам, из Ильинки противник выбит полностью, в Романовке идут активные бои, Елизаветовка практически полностью взята под контроль ВС РФ, там начали зачистку западной части села.
Рогов также подчеркнул, что в самом Курахово продолжаются активные позиционные бои.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Подробнее про обстановку в регионе - в материале "Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду на сайте Украина.ру.
 
НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВладимир ЕвсеевВооруженные силы Украины
 
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