Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС - 20.11.2024 Украина.ру
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Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС
Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС - 20.11.2024 Украина.ру
Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС
Индонезия согласилась стать государством-партнером БРИКС. Такое заявление в общении в среду, 20 ноября, сделал посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш в беседе с российскими СМИ
2024-11-20T12:55
2024-11-20T12:56
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На саммите БРИКС, который прошел 22-24 октября в Казани, Индонезию представлял министр иностранных дел этой страны Сугионо. А пару дней назад президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что он выступал за присоединение к БРИКС на протяжении последнего десятилетия, и как только узнал о саммите организации, сразу направил туда Сугионо. "[Еще] в 2014 году, когда я баллотировался на пост президента, я объявил, что приведу Индонезию к присоединению к БРИКС. Мы считаем, что это станет новым важным элементом в новой глобальной экономике", - привело слова Субианто издание Jakarta Globe.Ранее глава боливийского МИД Селинда Соса также подтвердила, что ее страна получила предложение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера объединения. И Боливия приняла это приглашение.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует", а вот Белоруссии, наоборот, пришлось ждать своего присоединения к организации.Страна подала заявку на членство в БРИКС еще в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что государства-члены объединения решили взять паузу в приеме новых членов.В итоге Минск официально стал партнером БРИКС 11 ноября текущего года, уже после саммита организации в Казани.Другие темы: Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ.
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новости, индонезия, россия, брикс, владимир путин, казань, мид
Новости, Индонезия, Россия, БРИКС, Владимир Путин, Казань, МИД

Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС

12:55 20.11.2024 (обновлено: 12:56 20.11.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Прибытие участников встречи в формате "аутрич"/ "БРИКС плюс"
XVI саммит БРИКС. Прибытие участников встречи в формате аутрич/ БРИКС плюс
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Индонезия согласилась стать государством-партнером БРИКС. Такое заявление в общении в среду, 20 ноября, сделал посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш в беседе с российскими СМИ
"Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной-партнером БРИКС", - отметил глава индонезийской дипмиссии.
На саммите БРИКС, который прошел 22-24 октября в Казани, Индонезию представлял министр иностранных дел этой страны Сугионо. А пару дней назад президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что он выступал за присоединение к БРИКС на протяжении последнего десятилетия, и как только узнал о саммите организации, сразу направил туда Сугионо.
"[Еще] в 2014 году, когда я баллотировался на пост президента, я объявил, что приведу Индонезию к присоединению к БРИКС. Мы считаем, что это станет новым важным элементом в новой глобальной экономике", - привело слова Субианто издание Jakarta Globe.
Ранее глава боливийского МИД Селинда Соса также подтвердила, что ее страна получила предложение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера объединения. И Боливия приняла это приглашение.
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует", а вот Белоруссии, наоборот, пришлось ждать своего присоединения к организации.
Страна подала заявку на членство в БРИКС еще в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что государства-члены объединения решили взять паузу в приеме новых членов.
В итоге Минск официально стал партнером БРИКС 11 ноября текущего года, уже после саммита организации в Казани.
11 ноября, 13:10
"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКСБелоруссия официально стала партнером БРИКС. Информация об этом 11 ноября появилась на сайте министерства иностранных дел республики
Другие темы: Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ.
 
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