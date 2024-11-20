Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС
12:55 20.11.2024 (обновлено: 12:56 20.11.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Прибытие участников встречи в формате "аутрич"/ "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Индонезия согласилась стать государством-партнером БРИКС. Такое заявление в общении в среду, 20 ноября, сделал посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш в беседе с российскими СМИ
"Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной-партнером БРИКС", - отметил глава индонезийской дипмиссии.
На саммите БРИКС, который прошел 22-24 октября в Казани, Индонезию представлял министр иностранных дел этой страны Сугионо. А пару дней назад президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что он выступал за присоединение к БРИКС на протяжении последнего десятилетия, и как только узнал о саммите организации, сразу направил туда Сугионо.
"[Еще] в 2014 году, когда я баллотировался на пост президента, я объявил, что приведу Индонезию к присоединению к БРИКС. Мы считаем, что это станет новым важным элементом в новой глобальной экономике", - привело слова Субианто издание Jakarta Globe.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует", а вот Белоруссии, наоборот, пришлось ждать своего присоединения к организации.
Страна подала заявку на членство в БРИКС еще в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что государства-члены объединения решили взять паузу в приеме новых членов.
В итоге Минск официально стал партнером БРИКС 11 ноября текущего года, уже после саммита организации в Казани.