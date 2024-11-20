https://ukraina.ru/20241120/1059062763.html

Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС

Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС - 20.11.2024 Украина.ру

Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС

Индонезия согласилась стать государством-партнером БРИКС. Такое заявление в общении в среду, 20 ноября, сделал посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш в беседе с российскими СМИ

2024-11-20T12:55

2024-11-20T12:55

2024-11-20T12:56

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На саммите БРИКС, который прошел 22-24 октября в Казани, Индонезию представлял министр иностранных дел этой страны Сугионо. А пару дней назад президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что он выступал за присоединение к БРИКС на протяжении последнего десятилетия, и как только узнал о саммите организации, сразу направил туда Сугионо. "[Еще] в 2014 году, когда я баллотировался на пост президента, я объявил, что приведу Индонезию к присоединению к БРИКС. Мы считаем, что это станет новым важным элементом в новой глобальной экономике", - привело слова Субианто издание Jakarta Globe.Ранее глава боливийского МИД Селинда Соса также подтвердила, что ее страна получила предложение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера объединения. И Боливия приняла это приглашение.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует", а вот Белоруссии, наоборот, пришлось ждать своего присоединения к организации.Страна подала заявку на членство в БРИКС еще в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что государства-члены объединения решили взять паузу в приеме новых членов.В итоге Минск официально стал партнером БРИКС 11 ноября текущего года, уже после саммита организации в Казани.Другие темы: Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ.

https://ukraina.ru/20241111/1058802763.html

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