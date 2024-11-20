Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ
© Zvezdanews / Telegram
© Zvezdanews / Telegram
Сотрудники ФСБ задержали въезде в Калининградскую область из Польши гражданина ФРГ Николая Гайдука, который планировал диверсии на энергетических объектах РФ. Для этого он вез с собой взрывчатое вещество под видом шампуня. Кадры его поимки 20 ноября опубликовал телеграм-канал Zvezdanews
В ролике сотрудники ФСБ останавливают машину Гайдука и находят в его автомобиле пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня.
"У Гайдука был тайник на городском кладбище с компонентами для создания самодельной бомбы", — заявили в ФСБ.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что задание на совершение подрыва и компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) Гайдук получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, также проживающего в Гамбурге.
Также сообщается, что Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.
Позже в сети появился снимок, где Гайдук позирует с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Гамбурге.
"В его (Гайдука. - Ред.) телефоне нашли фото с канцлером Германии Олафом Шольцем, но неизвестно, знал ли тот о причастности Гайдука к терроризму", - прокомментировал телеграм-канал "Сводки и аналитика СВО".
В отношении гражданина ФРГ Гайдука возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и контрабанде взрывчатых веществ.
© Zvezdanews / Telegram
© Zvezdanews / Telegram
Ранее ФСБ задержала другого агента украинских спецслужб в Калужской области — он изготавливал самодельные бомбы для терактов на территории России.
По данным российской спецслужбы, гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году. Он создал в своём загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные взрывные устройства передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в марте 2024 года.
Спецслужбы Украины действуют не только через посредников, но и напрямую. Например, на той неделе, 13 ноября, в Севастополе произошёл взрыв авто — был убит военный. По информации СМИ, под водительское сидение подложили взрывное устройство.
Подробнее о теракте в Севастополе — Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13:00 13 ноября