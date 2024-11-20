https://ukraina.ru/20241120/1059054974.html

Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ

Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ - 20.11.2024 Украина.ру

Знакомый Шольца и любитель шампуня: ФСБ задержала гражданина ФРГ, готовившего диверсию в РФ

Сотрудники ФСБ задержали въезде в Калининградскую область из Польши гражданина ФРГ Николая Гайдука, который планировал диверсии на энергетических объектах РФ. Для этого он вез с собой взрывчатое вещество под видом шампуня. Кадры его поимки 20 ноября опубликовал телеграм-канал Zvezdanews

2024-11-20T11:29

2024-11-20T11:29

2024-11-20T11:29

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В ролике сотрудники ФСБ останавливают машину Гайдука и находят в его автомобиле пол-литра жидкой взрывчатки, которую он вез под видом шампуня.В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что задание на совершение подрыва и компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) Гайдук получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, также проживающего в Гамбурге.Также сообщается, что Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.Граждане Украины и ФРГ готовили теракт в Калининградской области - ФСБПозже в сети появился снимок, где Гайдук позирует с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Гамбурге.В отношении гражданина ФРГ Гайдука возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и контрабанде взрывчатых веществ.Ранее ФСБ задержала другого агента украинских спецслужб в Калужской области — он изготавливал самодельные бомбы для терактов на территории России.По данным российской спецслужбы, гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году. Он создал в своём загородном доме лабораторию для производства взрывчатых веществ. Изготовленные взрывные устройства передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в марте 2024 года.Спецслужбы Украины действуют не только через посредников, но и напрямую. Например, на той неделе, 13 ноября, в Севастополе произошёл взрыв авто — был убит военный. По информации СМИ, под водительское сидение подложили взрывное устройство.Подробнее о теракте в Севастополе — Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13:00 13 ноября

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новости, россия, севастополь, германия, фсб, теракт, диверсия, диверсанты, бомба