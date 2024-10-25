Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку - 25.10.2024 Украина.ру
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Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку
Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку - 25.10.2024 Украина.ру
Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку
Потеря Новоселидовки может привести к тому, что крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется в окружении. Войска нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T05:15
2024-10-25T05:15
новости
курахово
россия
украина
борис рожин
наступление
вс рф
донбасс
южно-донецкое направление
детали
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Сейчас российские войска пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, ВС РФ вынуждают противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад, сообщил эксперт.Потому что часть Горняка уже находится под контролем российских сил, потеря этого города создает для противника прямую угрозу удара на Новоселидовку, отметил он.В свою очередь, потеря Новоселидовки может привести к тому, что достаточно крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется под угрозой окружения, уточнил Рожин. Фронт двигается на запад и Красногоровка постепенно уходит в тыл. Таким образом, войска одновременно нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока, отметил эксперт."Надеюсь, мы освободим город уже к концу года, а это серьезно изменит общую оперативную ситуацию на Южно-Донецком направлении и улучшит связанность наших позиций", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему на Украине стремительно уменьшается вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241024/1058311866.html
курахово
россия
украина
донбасс
южно-донецкое направление
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Новости
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новости, курахово, россия, украина, борис рожин, наступление, вс рф, донбасс, южно-донецкое направление, детали, сво, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Украина, Борис Рожин, наступление, ВС РФ, Донбасс, Южно-Донецкое направление, детали, СВО, Спецоперация

Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку

05:15 25.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Потеря Новоселидовки может привести к тому, что крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется в окружении. Войска нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российские войска пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, ВС РФ вынуждают противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад, сообщил эксперт.
Потому что часть Горняка уже находится под контролем российских сил, потеря этого города создает для противника прямую угрозу удара на Новоселидовку, отметил он.
В свою очередь, потеря Новоселидовки может привести к тому, что достаточно крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется под угрозой окружения, уточнил Рожин.
"Вот противник и держится за Горняк, чтобы не допустить его быстрой потери и иметь возможность постепенно отходить, как это было в случае с Невельским карманом, где мы освободили Звездное (Зоряное)", — подчеркнул журналист.
Фронт двигается на запад и Красногоровка постепенно уходит в тыл. Таким образом, войска одновременно нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока, отметил эксперт.
"Надеюсь, мы освободим город уже к концу года, а это серьезно изменит общую оперативную ситуацию на Южно-Донецком направлении и улучшит связанность наших позиций", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, почему на Украине стремительно уменьшается вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
Коллаж: Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вчера, 05:40
Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте Владимир Зеленский, которому не удалось найти на Западе взаимопонимания для своего "плана победы", уже рассматривает новые варианты для того, чтобы "перезимовать" на своем посту
 
НовостиКураховоРоссияУкраинаБорис РожиннаступлениеВС РФДонбассЮжно-Донецкое направлениедеталиСВОСпецоперация
 
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