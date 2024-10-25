https://ukraina.ru/20241025/1058333608.html

Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку

Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку - 25.10.2024 Украина.ру

Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку

Потеря Новоселидовки может привести к тому, что крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется в окружении. Войска нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-25T05:15

2024-10-25T05:15

2024-10-25T05:15

новости

курахово

россия

украина

борис рожин

наступление

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донбасс

южно-донецкое направление

детали

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Сейчас российские войска пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, ВС РФ вынуждают противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад, сообщил эксперт.Потому что часть Горняка уже находится под контролем российских сил, потеря этого города создает для противника прямую угрозу удара на Новоселидовку, отметил он.В свою очередь, потеря Новоселидовки может привести к тому, что достаточно крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется под угрозой окружения, уточнил Рожин. Фронт двигается на запад и Красногоровка постепенно уходит в тыл. Таким образом, войска одновременно нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока, отметил эксперт."Надеюсь, мы освободим город уже к концу года, а это серьезно изменит общую оперативную ситуацию на Южно-Донецком направлении и улучшит связанность наших позиций", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему на Украине стремительно уменьшается вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241024/1058311866.html

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новости, курахово, россия, украина, борис рожин, наступление, вс рф, донбасс, южно-донецкое направление, детали, сво, спецоперация