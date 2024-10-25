Военный эксперт сообщил, когда ВС РФ освободят Курахово и чем для ВСУ опасен удар на Новоселидовку
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Потеря Новоселидовки может привести к тому, что крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется в окружении. Войска нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российские войска пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, ВС РФ вынуждают противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад, сообщил эксперт.
Потому что часть Горняка уже находится под контролем российских сил, потеря этого города создает для противника прямую угрозу удара на Новоселидовку, отметил он.
В свою очередь, потеря Новоселидовки может привести к тому, что достаточно крупная группировка ВСУ, которая обороняет район Кураховки, окажется под угрозой окружения, уточнил Рожин.
"Вот противник и держится за Горняк, чтобы не допустить его быстрой потери и иметь возможность постепенно отходить, как это было в случае с Невельским карманом, где мы освободили Звездное (Зоряное)", — подчеркнул журналист.
Фронт двигается на запад и Красногоровка постепенно уходит в тыл. Таким образом, войска одновременно нажимают на Курахово с востока, с севера и с юго-востока, отметил эксперт.
"Надеюсь, мы освободим город уже к концу года, а это серьезно изменит общую оперативную ситуацию на Южно-Донецком направлении и улучшит связанность наших позиций", — заключил собеседник издания.
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