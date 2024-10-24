Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000 - 24.10.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000
Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000 - 24.10.2024 Украина.ру
Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000
Авиабомбой ФАБ-3000 поражён пункт временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово. Видеозапись удара опубликовало 24 октября Минобороны РФ
2024-10-24T12:12
2024-10-24T12:12
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"В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника. Операторы БпЛА группировки войск "Южная" разведали место дислокации подразделения БпЛА ВСУ, после чего был нанесен точный удар", - констатировали в российском министерстве.Там также опубликовали видеозапись уничтожения переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.Авиабомба ФАБ-3000 была разработана в 1954 году и входит в число самых мощных авиационных боеприпасов ВКС России. ФАБ содержит чуть менее 1,4 т тротила. В ходе СВО ФАБ-3000 М54 применяют с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что повышает точность поражения и безопасность экипажа носителя.Поражение мостов является одной из самых трудных целей для авиации. При защите переправ как правило используется артиллерийская поддержка для подавления обстрелов противника, а также средства ПВО и РЭБ, противодействующие в том числе высокоточным боеприпасам.Интервью с экспертом на эту тему: Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России
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новости, россия, курахово, харьковская область, вооруженные силы украины, вкс, всу, потери всу, бпла, сво, минобороны рф
Новости, Россия, Курахово, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВКС, ВСУ, потери ВСУ, БПЛА, СВО, Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000

12:12 24.10.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Авиабомбой ФАБ-3000 поражён пункт временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово. Видеозапись удара опубликовало 24 октября Минобороны РФ
"В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника. Операторы БпЛА группировки войск "Южная" разведали место дислокации подразделения БпЛА ВСУ, после чего был нанесен точный удар", - констатировали в российском министерстве.
Там также опубликовали видеозапись уничтожения переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.
"Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения", - сказано в официальном сообщении.
Авиабомба ФАБ-3000 была разработана в 1954 году и входит в число самых мощных авиационных боеприпасов ВКС России. ФАБ содержит чуть менее 1,4 т тротила. В ходе СВО ФАБ-3000 М54 применяют с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что повышает точность поражения и безопасность экипажа носителя.
Поражение мостов является одной из самых трудных целей для авиации. При защите переправ как правило используется артиллерийская поддержка для подавления обстрелов противника, а также средства ПВО и РЭБ, противодействующие в том числе высокоточным боеприпасам.
Интервью с экспертом на эту тему: Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России
 
НовостиРоссияКураховоХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВКСВСУпотери ВСУБПЛАСВОМинобороны РФ
 
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