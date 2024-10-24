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Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000

Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000 - 24.10.2024 Украина.ру

Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000

Авиабомбой ФАБ-3000 поражён пункт временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово. Видеозапись удара опубликовало 24 октября Минобороны РФ

2024-10-24T12:12

2024-10-24T12:12

2024-10-24T12:12

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"В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника. Операторы БпЛА группировки войск "Южная" разведали место дислокации подразделения БпЛА ВСУ, после чего был нанесен точный удар", - констатировали в российском министерстве.Там также опубликовали видеозапись уничтожения переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.Авиабомба ФАБ-3000 была разработана в 1954 году и входит в число самых мощных авиационных боеприпасов ВКС России. ФАБ содержит чуть менее 1,4 т тротила. В ходе СВО ФАБ-3000 М54 применяют с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что повышает точность поражения и безопасность экипажа носителя.Поражение мостов является одной из самых трудных целей для авиации. При защите переправ как правило используется артиллерийская поддержка для подавления обстрелов противника, а также средства ПВО и РЭБ, противодействующие в том числе высокоточным боеприпасам.Интервью с экспертом на эту тему: Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России

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