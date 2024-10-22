Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Также российским войскам надо взять Курахово, это даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Надеюсь, что российские бойцы не дадут врагу возможности восстановиться. Было бы здорово, если бы ВС РФ взяли еще два важных города в Донбассе, пока у ВСУ все сыплется, рассказал эксперт.
Первое. Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Все-таки Курахово еще надо окружать, а вот из Селидово у противника уже осталась всего лишь одна дорога, отметил он.
Второе. Российским войскам надо взять Курахово, которое даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки, добавил Евсеев.
"Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Их надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью", — указал эксперт.
Кроме того, если ВС РФ возьмут Селидово и Курахово, то возьмут Красноармейск (Покровск) и откроют себе путь в Днепропетровскую область, откуда можно будет более активно работать по Павлограду, заключил собеседник издания.
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