https://ukraina.ru/20241022/1058241781.html

Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград

Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград - 22.10.2024 Украина.ру

Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград

Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Также российским войскам надо взять Курахово, это даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-22T05:30

2024-10-22T05:30

2024-10-22T05:30

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курахово

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донбасс

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детали

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Надеюсь, что российские бойцы не дадут врагу возможности восстановиться. Было бы здорово, если бы ВС РФ взяли еще два важных города в Донбассе, пока у ВСУ все сыплется, рассказал эксперт.Первое. Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Все-таки Курахово еще надо окружать, а вот из Селидово у противника уже осталась всего лишь одна дорога, отметил он.Второе. Российским войскам надо взять Курахово, которое даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки, добавил Евсеев.Кроме того, если ВС РФ возьмут Селидово и Курахово, то возьмут Красноармейск (Покровск) и откроют себе путь в Днепропетровскую область, откуда можно будет более активно работать по Павлограду, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как как российские войска выдавливают врага из Курской области — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058230171.html

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новости, россия, селидово, курахово, владимир евсеев, наступление, донбасс, вс рф, детали, сво, спецоперация