Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград - 22.10.2024 Украина.ру
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Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград
Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград - 22.10.2024 Украина.ру
Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград
Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Также российским войскам надо взять Курахово, это даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-22T05:30
2024-10-22T05:30
новости
россия
селидово
курахово
владимир евсеев
наступление
донбасс
вс рф
детали
сво
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Надеюсь, что российские бойцы не дадут врагу возможности восстановиться. Было бы здорово, если бы ВС РФ взяли еще два важных города в Донбассе, пока у ВСУ все сыплется, рассказал эксперт.Первое. Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Все-таки Курахово еще надо окружать, а вот из Селидово у противника уже осталась всего лишь одна дорога, отметил он.Второе. Российским войскам надо взять Курахово, которое даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки, добавил Евсеев.Кроме того, если ВС РФ возьмут Селидово и Курахово, то возьмут Красноармейск (Покровск) и откроют себе путь в Днепропетровскую область, откуда можно будет более активно работать по Павлограду, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как как российские войска выдавливают врага из Курской области — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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селидово
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новости, россия, селидово, курахово, владимир евсеев, наступление, донбасс, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Селидово, Курахово, Владимир Евсеев, наступление, Донбасс, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград

05:30 22.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Также российским войскам надо взять Курахово, это даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Надеюсь, что российские бойцы не дадут врагу возможности восстановиться. Было бы здорово, если бы ВС РФ взяли еще два важных города в Донбассе, пока у ВСУ все сыплется, рассказал эксперт.
Первое. Не исключено, что в ближайшее время появится возможность взять Селидово. Все-таки Курахово еще надо окружать, а вот из Селидово у противника уже осталась всего лишь одна дорога, отметил он.
Второе. Российским войскам надо взять Курахово, которое даст возможность не только двигаться на Красноармейск, но и в район Великой Новоселки, добавил Евсеев.
"Сейчас на границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Их надо брать, чтобы подходить к самому Запорожью", — указал эксперт.
Кроме того, если ВС РФ возьмут Селидово и Курахово, то возьмут Красноармейск (Покровск) и откроют себе путь в Днепропетровскую область, откуда можно будет более активно работать по Павлограду, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как как российские войска выдавливают врага из Курской области — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Фото: Думська, ВСУ на фронте
Вчера, 05:44
Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово
 
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