Хроника энергетической войны. Дизель в Европе, будущее российского СПГ, китайский уголь станет жидким

Россия сможет занять целевые 20–25% мирового рынка СПГ, но уже в следующую волну его роста — после 2035 года. В исследовании компании Kept приводятся две взаимодополняющие стратегии — морская и континентальная

Европейские НПЗ могут пострадать от импортного дизеляВ октябре 2024 года Европа примет рекордные потоки импортного дизеля, поскольку всплеск поставок этого топлива из США совпадает с прибытием больших партий грузов из Саудовской Аравии, сообщило 9 октября американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.Ожидается, что импорт дизельного топлива и газойля в Европейский Союз и Великобританию вырастет примерно до 1,28 млн баррелей в сутки только в первой половине октября. Это означает, что средний объем поставок будет самым высоким с февраля прошлого года, когда ЕС запретил закупки российского топлива в знак протеста против начала СВО на Украине.По словам Памелы Мангер, старшего аналитика рынков Vortexa, резкое увеличение объемов импорта дизеля из стран Персидского залива во многом объясняется низким спросом на топливо на американских рынках. Это, в сочетании с большим количеством свободных танкеров, обеспечило выгодные поставки дизельного топлива в Европу, сказала она.Ожидается, что в первой половине октября европейский импорт дизеля из США достигнет примерно 417 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем по данным Vortexa с начала 2016 года. Объем импорта этого вида топлива из Саудовской Аравии подскочит до 370 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Общий же импорт дизеля с Ближнего Востока и Азии должен вырасти до четырехмесячного максимума — около 663 тысяч баррелей в сутки.Эти данные ещё могут быть пересмотрены по мере того, как будет становиться известно больше пунктов назначения и информации о грузах. Но при сохранении нынешних темпов импорт дизеля в Европу значительно превысит уровень, установленный в августе. Тогда европейский импорт дизтоплива из США взлетел почти до 500 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала 2017 года. А обогнали США Саудовскую Аравию, как крупнейшего поставщика топлив в Европу, ещё в июле 2024-го.Эскалация нападений на торговые суда в Красном море привела к тому, что всё больше грузов с Востока отправляются в Европу более длинным путем через мыс Доброй Надежды. Эти диверсии побудили трейдеров приспособить супертанкеры, обычно используемые для перевозки сырой нефти, для перевозки дизельного топлива. "Меняющаяся динамика фрахта способствует тому, что европейские рынки будут хорошо обеспечены дизельным топливом в зимний период", – сказала Мангер в комментарии Bloomberg.При этом премия дизельного топлива к сырой нефти – важный показатель для трейдеров и нефтепереработчиков – сейчас составляет около 16 долларов за баррель, что вдвое меньше, чем в феврале текущего года, свидетельствуют данные биржи ICE Futures Europe."Поскольку ремонты на НПЗ подходят к концу, а темпы роста производства восстанавливаются, импорт дизельного топлива в ЕС придется сократить. В противном случае европейская маржа дизельного топлива может столкнуться со значительным давлением", – сказал Bloomberg Аджай Пармар, директор по аналитике нефтяного рынка в компании ICIS, занимающейся исследованиями сырьевых рынков.Россия может занять 20-25% мирового рынка СПГ после 2035Россия сможет занять целевые 20-25% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ), но уже в следующую волну его роста – после 2035 года. Такую оценку компании Kept привело издание РБК 14 октября 2024 года. В исследовании приводятся две взаимодополняющие стратегии – морская и континентальная, реализация которых позволит достичь этой цели.В России сейчас действуют два крупнотоннажных завода СПГ (Сахалин-2 и Ямал СПГ), частично готов Арктик СПГ-2. Также работают два среднетоннажных завода – Криогаз-Высоцк и КСПГ Портовая. Кроме того, в России есть более 30 малотоннажных СПГ-заводов.По данным Kept, общая установленная крупно- и среднетоннажных СПГ-заводов составляет 37,4 млн тонн СПГ в год (эквивалент 51 млрд кубометров газа), в 2024 году она используется примерно на 90%. Малотоннажные СПГ-заводы в текущем году могут осуществить сжижение около 183 тысяч тонн СПГ (250 млн кубометров газа). С такими показателями Россия входит в ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире, её доля рынка составляет порядка 8%.Согласно Энергостратегии до 2035 года, Россия нацелена производить 80-140 млн тонн СПГ в год в конце прогнозного периода (по оценкам Kept, 104-182 млрд кубометров газа). В сентябре 2024-го глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев говорил, что в проекте новой Энергостратегии до 2050 года сохранена задача достичь производства более 100 млн тонн СПГ в год через 10 лет. Также власти неоднократно заявляли, что перед страной стоит задача: занять 20% на мировом рынке СПГ.По оценкам Kept, заявленные на данный момент проекты соответствуют этому показателю, однако в текущих условиях реализация большей части из них (65% мощностей) ожидается после 2030 года. Значимыми факторами для российских производителей СПГ являются санкционное давление и развитие мощностей конкурирующих поставщиков.Описывая морскую стратегию, Kept прогнозирует, что Россия после 2035 года сможет реализовать потенциал на быстрорастущих рынках стран глобального Юга, если сумеет достичь высокого уровня технологической независимости в производстве крупнотоннажного СПГ и строительстве собственного танкерного флота. В этом случае Россия сможет производить и экспортировать 110-147 млн тонн СПГ (150-200 млрд кубометров газа) в год.Из числа заявленных СПГ-проектов, по прогнозу Kept, до 2030 года ожидается только полный ввод Арктик СПГ-2, с учетом которого общий объем установленных мощностей по СПГ достигнет 50 млн т (68 млрд кубометров) в год. Возможен также запуск проекта ГПК КПЭГ в Усть-Луге, Мурманского СПГ, Обского СПГ, Якутского СПГ, что увеличит общие СПГ-мощности до порядка 142 млн т (194 млрд кубометров) в год.Запатентованные технологии средне- и крупнотоннажного сжижения есть у НОВАТЭКа: "Арктический каскад" (для линии на 1 млн т/год), "Арктический каскад модифицированный" (для линии на 3 млн т/год) и "Арктический микс" (для линии на более чем 6 млн т/год). Свою среднетоннажную технологию сжижения "Энергия Восхода" запатентовала "Роснефть", у "Газпрома" есть патент на крупнотоннажную технологию Gazprom MR (GMR). Однако слабой стороной отрасли до сих пор остается оборудование: турбодетандеры, спиральновитые теплообменники, турбины и компрессоры.С танкерами-газовозами ситуация ещё сложнее: единственной верфью с необходимыми компетенциями является ССК "Звезда", который приступил к резке стали для головного танкера Arc7 флота Арктик СПГ-2 в конце 2020 года, но пока не сдал ни одного из заказанных 15 газовозов. Ожидается, что первые два танкера-газовоза могут быть поставлены в конце 2024 – начале 2025 года, но перспективы остальных судов туманны. При этом в среднем в мировой практике на постройку и запуск одного танкера СПГ требуется 48 месяцев.Что же касается континентальной стратегии, то Kept прогнозирует, что российские компании могут стать драйверами развития малотоннажного СПГ в Евразии, поскольку обладают в этой сфере необходимым опытом и компетенциями, хотя пока не масштабируют свои наработки.Развитие малотоннажного СПГ может быть реализовано за счёт проработки для стран Евразийского пространства концепции проектов малотоннажных СПГ-заводов под ключ, поскольку они менее капиталоемкие, чем строительство трансконтинентальных газопроводов, быстро развертываемы, несут меньше рисков и позволяют гибко адаптировать предложение.Подобные проекты могут быть как развернуты в России с последующим экспортом в танк-контейнерах по железным и автомобильным дорогам, так и предусматривать локальные производства в тех странах Евразии, в которые прямой экспорт экономически менее выгоден. Должна быть также реализована концепция развития малотоннажного СПГ как комплексного сервиса: производство и продажа собственно СПГ, развитие заправочной инфраструктуры, развитие газомоторного транспорта и/или автономной газификации.Континентальная стратегия дополняет морскую. Она нацелена на формирование нового рынка в пространстве, не имеющем доступа к морю и, соответственно, мировой торговле СПГ. Её успех позволит России производить, в том числе на экспорт, не менее 15 млн т малотоннажного СПГ (20 млрд кубометров газа) в год после 2035-го.Китай инвестирует 24 миллиарда долларов в выработку жидкого топлива из угляChina Energy Investment Corp., крупнейшая угледобывающая компания в КНР, объявила о строительстве интегрированного предприятия по переработке угля в жидкое топливо (технология CTL – coal to liquid). Об этом 14 октября сообщило агентство Bloomberg.Новое предприятие будет расположено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – одном из крупнейших горнодобывающих центров в Китае. Инвестиции в проект составят 170 млрд юаней (24 млрд долларов). Завод сможет производить 4 млн тонн жидкого топлива в год и будет работать на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ);Запуск первой очереди завода запланирован на 2027 год, при этом местные власти намерены одобрить CTL-проекты на общую сумму 300 млрд юаней до конца 2025-го. К концу текущего десятилетия эти проекты, как ожидается, будут перерабатывать 152 млн тонн угля в год. В 2023 году мощности по переработке угля в жидкое топливо в Китае выросли на 24% по сравнению с 2019-м, до 11 млн т, однако прибыль от этого производства упала на 53%.Китай по-прежнему остается крупнейшим производителем угля в мире, и продолжает наращивать объемы добычи. По итогам 2023 года в стране было добыто 4,7 млрд т угля. В то же время страна сокращает долю угля в электрогенерации, и в 2023-м солнечные и ветряные электростанции впервые произвели больше электричества, чем угольные.Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что для достижения климатических целей страны потребление угля должно начать снижаться с 2026 года, что заставляет угольщиков искать другие рынки сбыта своей продукции.

