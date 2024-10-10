Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США - 10.10.2024 Украина.ру
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Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США - 10.10.2024 Украина.ру
Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
Переговоры представителей государств "ядерной пятёрки" вскоре состоится на полях заседания Первого комитета в Нью-Йорке. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
2024-10-10T13:27
2024-10-10T13:27
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сергей рябков
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ядерная угроза
ядерная энергетика
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"Сейчас на полях Первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут", - сказал Рябков, комментируя предстоящую встречу представителей государств "ядерной пятёрки".По словам дипломата, в ходе встречи будут сообщены подробности планов китайского координаторства в "ядерной пятёрке". В неё входят Россия, Китай, США, Британия и Франция.Встреча должна состояться в течение ближайших двух недель, уточнил замминистра иностранных дел России.Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург на переговоры о поставках природного газа. Дипломат заявил, что если сейчас Украину примут в НАТО, то это будет означать начало третьей мировой войны.Ранее на эту тему: "Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую
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новости, россия, сша, нью-йорк, сергей рябков, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, оон, мид рф, дипломатия, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Нью-Йорк, Сергей Рябков, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, ООН, МИД РФ, дипломатия, международные отношения, Международная политика

Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США

13:27 10.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Переговоры представителей государств "ядерной пятёрки" вскоре состоится на полях заседания Первого комитета в Нью-Йорке. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
"Сейчас на полях Первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут", - сказал Рябков, комментируя предстоящую встречу представителей государств "ядерной пятёрки".
По словам дипломата, в ходе встречи будут сообщены подробности планов китайского координаторства в "ядерной пятёрке". В неё входят Россия, Китай, США, Британия и Франция.
Встреча должна состояться в течение ближайших двух недель, уточнил замминистра иностранных дел России.
Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург на переговоры о поставках природного газа. Дипломат заявил, что если сейчас Украину примут в НАТО, то это будет означать начало третьей мировой войны.
Ранее на эту тему: "Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт
Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую
 
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