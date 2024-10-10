https://ukraina.ru/20241010/1058006781.html
Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США - 10.10.2024 Украина.ру
Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
Переговоры представителей государств "ядерной пятёрки" вскоре состоится на полях заседания Первого комитета в Нью-Йорке. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
2024-10-10T13:27
2024-10-10T13:27
2024-10-10T13:27
новости
россия
сша
нью-йорк
сергей рябков
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная угроза
ядерная энергетика
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045966278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92e26fa3378db2963b91fa124686405b.jpg
"Сейчас на полях Первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут", - сказал Рябков, комментируя предстоящую встречу представителей государств "ядерной пятёрки".По словам дипломата, в ходе встречи будут сообщены подробности планов китайского координаторства в "ядерной пятёрке". В неё входят Россия, Китай, США, Британия и Франция.Встреча должна состояться в течение ближайших двух недель, уточнил замминистра иностранных дел России.Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург на переговоры о поставках природного газа. Дипломат заявил, что если сейчас Украину примут в НАТО, то это будет означать начало третьей мировой войны.Ранее на эту тему: "Тель-Авив, хотя и не признает, но располагает ядерными боеголовками" — эксперт Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую
россия
сша
нью-йорк
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045966278_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b58a77eeb302192fcd049039d5ef58dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, нью-йорк, сергей рябков, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, оон, мид рф, дипломатия, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Нью-Йорк, Сергей Рябков, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, ООН, МИД РФ, дипломатия, международные отношения, Международная политика
Новая встреча "ядерной пятёрки" вскоре состоится в США
Переговоры представителей государств "ядерной пятёрки" вскоре состоится на полях заседания Первого комитета в Нью-Йорке. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков