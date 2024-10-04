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Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области

Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области - 04.10.2024 Украина.ру

Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области

Курская авантюра Владимира Зеленского проигрышна и напоминает кровавые события Первой мировой войны - битву под Верденом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-10-04T03:30

2024-10-04T03:30

2024-10-04T03:30

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"Мне сегодняшние события в Курской области напомнили "верденскую мясорубку" времен Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте. Взяв верденские укрепления у французов и организовав крепкую оборону на занятых рубежах, немцы собирались сделать "насос" для французской крови: французы будут атаковать захваченные позиции, немцы будут отбиваться, преимущество Антанты улетучится и Германия победит", - сказал учёный.Он констатировал провал немецкой затеи быстро захватить Верден. Позиционные бои привели к огромным человеческим жертвам с обеих сторон, а сам топоним стал нарицательным."Сейчас ВСУ тоже пытались быстро захватить чуть ли не Курскую АЭС, но ничего у них не получилось. Эта авантюра обернулась для них мясорубкой. Мы видим, какие огромные потери противник там несет. Мы теперь выкачиваем из них кровь и резервы. Киевский режим перебрасывает туда новые части, пытаясь хоть где-то нащупать брешь в наших позициях, но ничего у него не выходит. Потому что мы уже готовы. Мы их накрываем, как только они пытаются перейти в атаку. Их потери будут только возрастать", - констатировал эксперт.Проводя параллели с современностью, он также отметил желание скорейшего освобождения Курской области от ВСУ. При этом Мягков констатировал выгодность для российской армии такого развития событий, потому что украинская сторона из-за оккупации российского региона несёт огромные потери в людях, технике, а также в моральном плане.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру

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новости, курская область, россия, германия, михаил мягков, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво, первая мировая война, эксперты