Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области - 04.10.2024 Украина.ру
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Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области
Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области - 04.10.2024 Украина.ру
Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области
Курская авантюра Владимира Зеленского проигрышна и напоминает кровавые события Первой мировой войны - битву под Верденом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-10-04T03:30
2024-10-04T03:30
новости
курская область
россия
германия
михаил мягков
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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"Мне сегодняшние события в Курской области напомнили "верденскую мясорубку" времен Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте. Взяв верденские укрепления у французов и организовав крепкую оборону на занятых рубежах, немцы собирались сделать "насос" для французской крови: французы будут атаковать захваченные позиции, немцы будут отбиваться, преимущество Антанты улетучится и Германия победит", - сказал учёный.Он констатировал провал немецкой затеи быстро захватить Верден. Позиционные бои привели к огромным человеческим жертвам с обеих сторон, а сам топоним стал нарицательным."Сейчас ВСУ тоже пытались быстро захватить чуть ли не Курскую АЭС, но ничего у них не получилось. Эта авантюра обернулась для них мясорубкой. Мы видим, какие огромные потери противник там несет. Мы теперь выкачиваем из них кровь и резервы. Киевский режим перебрасывает туда новые части, пытаясь хоть где-то нащупать брешь в наших позициях, но ничего у него не выходит. Потому что мы уже готовы. Мы их накрываем, как только они пытаются перейти в атаку. Их потери будут только возрастать", - констатировал эксперт.Проводя параллели с современностью, он также отметил желание скорейшего освобождения Курской области от ВСУ. При этом Мягков констатировал выгодность для российской армии такого развития событий, потому что украинская сторона из-за оккупации российского региона несёт огромные потери в людях, технике, а также в моральном плане.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, германия, михаил мягков, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво, первая мировая война, эксперты
Новости, Курская область, Россия, Германия, Михаил Мягков, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО, Первая мировая война, эксперты

Историк рассказал про "верденскую мясорубку" ВСУ в Курской области

03:30 04.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Курская авантюра Владимира Зеленского проигрышна и напоминает кровавые события Первой мировой войны - битву под Верденом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
"Мне сегодняшние события в Курской области напомнили "верденскую мясорубку" времен Первой мировой войны, когда немцы пытались переломить ход боевых действий на Западном фронте. Взяв верденские укрепления у французов и организовав крепкую оборону на занятых рубежах, немцы собирались сделать "насос" для французской крови: французы будут атаковать захваченные позиции, немцы будут отбиваться, преимущество Антанты улетучится и Германия победит", - сказал учёный.
Он констатировал провал немецкой затеи быстро захватить Верден. Позиционные бои привели к огромным человеческим жертвам с обеих сторон, а сам топоним стал нарицательным.
"Сейчас ВСУ тоже пытались быстро захватить чуть ли не Курскую АЭС, но ничего у них не получилось. Эта авантюра обернулась для них мясорубкой. Мы видим, какие огромные потери противник там несет. Мы теперь выкачиваем из них кровь и резервы. Киевский режим перебрасывает туда новые части, пытаясь хоть где-то нащупать брешь в наших позициях, но ничего у него не выходит. Потому что мы уже готовы. Мы их накрываем, как только они пытаются перейти в атаку. Их потери будут только возрастать", - констатировал эксперт.
Проводя параллели с современностью, он также отметил желание скорейшего освобождения Курской области от ВСУ. При этом Мягков констатировал выгодность для российской армии такого развития событий, потому что украинская сторона из-за оккупации российского региона несёт огромные потери в людях, технике, а также в моральном плане.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиКурская областьРоссияГерманияМихаил МягковВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУКТОСВОПервая мировая войнаэксперты
 
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