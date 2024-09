https://ukraina.ru/20240926/1057699139.html

Спрашивал про дальнобойные удары по РФ: сенатору США позвонил фейковый Кулеба

Председателю Комитета по иностранным делам США Бенджамину Кардину по видеосвязи позвонил неизвестный, выдавший себя за экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц

россия

сша

киев

дмитрий кулеба

сенат

звонок

удары

ракеты средней и меньшей дальности

В публикации издания отмечается, что звонивший выглядел и разговаривал точно как бывший украинский министр и сначала не вызывал подозрений. Однако когда он начал задавать "политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами", например, касательно дальнобойных ударов по РФ, Кардин заподозрил неладное и поспешил закончить разговор.В материале The New York Times отмечается, что личность звонившего не установлена, но пока в службе безопасности не исключают, что за этим может стоять Россия. Журналисты газеты подчеркнули, что США особенно обеспокоены этим случаем, так как этот фейковый звонок отличается от предыдущих выходок с использованием искусственного интеллекта "технической сложностью и правдоподобностью".Американским сенаторам наказали "сохранять бдительность".Тема о снятии западного вето с Киева в части ударов дальнобойными ракетами по РФ муссируется уже давно. Первая волна пришлась на весну, потом разговоры снова активизировались уже к концу лета.Ближе к середине сентября британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.Чуть позже появилось сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.Однако дата оглашения решения - бить или не бить по России - несколько раз откладывалась, а в СМИ повалялись взаимно исключающие друг друга сообщения. Как только тема начинала, как это говорится в журналистских кругах, "тухнуть", то кто-нибудь обязательно призывал удовлетворить желание Киева. В частности, это сделал, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг.Президент РФ Владимир Путин заявил, что даже дискутируя на эту тему страны НАТО по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.Еще по теме: читайте материал Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками".

