Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками" - 16.09.2024 Украина.ру
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Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"
Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками" - 16.09.2024 Украина.ру
Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"
Аналитики британского журнала The Economist задались вопросом, почему Вашингтон и Лондон так и не дали Киеву разрешение бить по России, заставляя Украину "воевать со связанными руками"? Оказалось, все дело в интересах США
2024-09-16T10:32
2024-09-16T10:32
новости
киев
украина
сша
россия
джо байден
the economist
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Вопреки ожиданиям Запада и Украины, пятничная встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера закончилась не снятием вето на удары по РФ, а очередными декларациями, пишут журналисты.Разговоры на эту тему ведутся уже несколько месяцев, однако все это время администрация Байдена находит все новые и новые причины запретить Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS и Storm Shadow/SCALP в направлении России.По мнению аналитиков The Economist, разгадка этого секрета крайне проста: все, что хорошо для США, включая энергетическую безопасность, зависит от России. Исполнение военных желаний Киева ставит под вопрос интересы Вашингтона, поэтому администрация Байдена действует "патриотично и прагматично, помогая усиленно Украине, но не давая ей переступить черту, когда в Москве задумаются о самом худшем".Пару дней назад об этом написал и американский The New York Times. В статье издания отмечалось, что Байден крайне опасается развязывании масштабного конфликта при одобрении использования западного дальнобойного оружия для ударов ВСУ по российским территориям.В публикации также уточнялось, что это решение американского президента "может оказаться гораздо более важным, чем предыдущие уступки президента".В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.Чуть позже появилось сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.В пятницу, 13 сентября, было объявлено, что Британия и США все же дадут Киеву разрешение бить вглубь России своим дальнобойным оружием. Эксперты и в этот раз отметили, что дело в нежелании администрации Байдена идти на эскалацию с Москвой.Между тем, с Запада продолжают звучать голоса о том, что Киеву все же нужно дать разрешение стрелять вглубь России.
https://ukraina.ru/20240914/1057450890.html
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Новости, Киев, Украина, США, Россия, Джо Байден, The Economist

Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"

10:32 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Аналитики британского журнала The Economist задались вопросом, почему Вашингтон и Лондон так и не дали Киеву разрешение бить по России, заставляя Украину "воевать со связанными руками"? Оказалось, все дело в интересах США
Вопреки ожиданиям Запада и Украины, пятничная встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера закончилась не снятием вето на удары по РФ, а очередными декларациями, пишут журналисты.
Разговоры на эту тему ведутся уже несколько месяцев, однако все это время администрация Байдена находит все новые и новые причины запретить Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS и Storm Shadow/SCALP в направлении России.
По мнению аналитиков The Economist, разгадка этого секрета крайне проста: все, что хорошо для США, включая энергетическую безопасность, зависит от России. Исполнение военных желаний Киева ставит под вопрос интересы Вашингтона, поэтому администрация Байдена действует "патриотично и прагматично, помогая усиленно Украине, но не давая ей переступить черту, когда в Москве задумаются о самом худшем".
Пару дней назад об этом написал и американский The New York Times. В статье издания отмечалось, что Байден крайне опасается развязывании масштабного конфликта при одобрении использования западного дальнобойного оружия для ударов ВСУ по российским территориям.
В публикации также уточнялось, что это решение американского президента "может оказаться гораздо более важным, чем предыдущие уступки президента".
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
14 сентября, 16:27
Байден опасается масштабного конфликта в случае одобрения ударов по территории России - NYTПрезидент США Джо Байден крайне опасается развязывании масштабного конфликта при одобрении использования западного дальнобойного оружия для ударов ВСУ по российским территориям. Об этом 14 сентября сообщил The New York Times
В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.
Чуть позже появилось сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
12 сентября, 13:06
Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - картыПодконтрольные киевскому режиму СМИ публикуют карты с отмеченными регионами России, которые окажутся в зоне поражения западных ракет. Карты рассчитаны на несколько типов боеприпасов, в том числе Storm Shadow/SCALP с дальностью 560 километров. Такие карты, например, опубликовал украинский портал Defence Express
В пятницу, 13 сентября, было объявлено, что Британия и США все же дадут Киеву разрешение бить вглубь России своим дальнобойным оружием. Эксперты и в этот раз отметили, что дело в нежелании администрации Байдена идти на эскалацию с Москвой.
Стармер - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
13 сентября, 10:21
Вашингтон и Лондон передумали? Премьер Британии сделал новое заявление об ударах по РоссииПредставители Великобритании и США не планируют на пятничной встрече в Белом доме давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России. Об этом 13 сентября сообщил телеканал ITV со ссылкой на британского премьер-министра Кира Стармера
Между тем, с Запада продолжают звучать голоса о том, что Киеву все же нужно дать разрешение стрелять вглубь России.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2024
13 сентября, 15:14
Разошлись в показаниях: министр обороны ФРГ заявил о праве стран ЕС разрешить Киеву бить по РоссииМеждународное право позволяет странам ЕС самостоятельно решать, разрешать ли Киеву использовать свое оружие для ударов по России или нет. Такое заявление 13 сентября сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом
 
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