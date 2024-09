https://ukraina.ru/20240916/1057471179.html

Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"

Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками" - 16.09.2024 Украина.ру

Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"

Аналитики британского журнала The Economist задались вопросом, почему Вашингтон и Лондон так и не дали Киеву разрешение бить по России, заставляя Украину "воевать со связанными руками"? Оказалось, все дело в интересах США

2024-09-16T10:32

2024-09-16T10:32

2024-09-16T10:32

новости

киев

украина

сша

россия

джо байден

the economist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056725816_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8ee49e31def487d2fbba31e301eba074.jpg

Вопреки ожиданиям Запада и Украины, пятничная встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера закончилась не снятием вето на удары по РФ, а очередными декларациями, пишут журналисты.Разговоры на эту тему ведутся уже несколько месяцев, однако все это время администрация Байдена находит все новые и новые причины запретить Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS и Storm Shadow/SCALP в направлении России.По мнению аналитиков The Economist, разгадка этого секрета крайне проста: все, что хорошо для США, включая энергетическую безопасность, зависит от России. Исполнение военных желаний Киева ставит под вопрос интересы Вашингтона, поэтому администрация Байдена действует "патриотично и прагматично, помогая усиленно Украине, но не давая ей переступить черту, когда в Москве задумаются о самом худшем".Пару дней назад об этом написал и американский The New York Times. В статье издания отмечалось, что Байден крайне опасается развязывании масштабного конфликта при одобрении использования западного дальнобойного оружия для ударов ВСУ по российским территориям.В публикации также уточнялось, что это решение американского президента "может оказаться гораздо более важным, чем предыдущие уступки президента".В четверг, 12 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Лондон принял решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева.Чуть позже появилось сообщение о том, что во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей.В пятницу, 13 сентября, было объявлено, что Британия и США все же дадут Киеву разрешение бить вглубь России своим дальнобойным оружием. Эксперты и в этот раз отметили, что дело в нежелании администрации Байдена идти на эскалацию с Москвой.Между тем, с Запада продолжают звучать голоса о том, что Киеву все же нужно дать разрешение стрелять вглубь России.

https://ukraina.ru/20240914/1057450890.html

https://ukraina.ru/20240912/1057403052.html

https://ukraina.ru/20240913/1057426125.html

https://ukraina.ru/20240913/1057437375.html

киев

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, сша, россия, джо байден, the economist