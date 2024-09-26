Песков высказался об угрозе суверенитету России
07:30 26.09.2024 (обновлено: 07:31 26.09.2024)
Угрозы суверенитету России сейчас нет, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости
Соответствующий вопрос корреспондента последовал за словами президента Владимира Путина, который накануне предложил обновление ядерной доктрины и сказал, что Россия будет вправе применить ядерное оружие, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
"Сейчас нет(угрозы суверенитету). Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - сказал официальный представитель Кремля.
Указ об обновлении доктрины "по готовности будет выпущен", отметил Песков.
Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.