https://ukraina.ru/20240926/1057691731.html

Песков высказался об угрозе суверенитету России

Песков высказался об угрозе суверенитету России - 26.09.2024 Украина.ру

Песков высказался об угрозе суверенитету России

Угрозы суверенитету России сейчас нет, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости

2024-09-26T07:30

2024-09-26T07:30

2024-09-26T07:31

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россия

дмитрий песков

владимир путин

кремль

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Соответствующий вопрос корреспондента последовал за словами президента Владимира Путина, который накануне предложил обновление ядерной доктрины и сказал, что Россия будет вправе применить ядерное оружие, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.Указ об обновлении доктрины "по готовности будет выпущен", отметил Песков.Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, кремль