Песков высказался об угрозе суверенитету России - 26.09.2024 Украина.ру
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Песков высказался об угрозе суверенитету России
Песков высказался об угрозе суверенитету России - 26.09.2024 Украина.ру
Песков высказался об угрозе суверенитету России
Угрозы суверенитету России сейчас нет, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости
2024-09-26T07:30
2024-09-26T07:31
новости
россия
дмитрий песков
владимир путин
кремль
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Соответствующий вопрос корреспондента последовал за словами президента Владимира Путина, который накануне предложил обновление ядерной доктрины и сказал, что Россия будет вправе применить ядерное оружие, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.Указ об обновлении доктрины "по готовности будет выпущен", отметил Песков.Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, кремль
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Кремль

Песков высказался об угрозе суверенитету России

07:30 26.09.2024 (обновлено: 07:31 26.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Угрозы суверенитету России сейчас нет, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости
Соответствующий вопрос корреспондента последовал за словами президента Владимира Путина, который накануне предложил обновление ядерной доктрины и сказал, что Россия будет вправе применить ядерное оружие, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.

"Сейчас нет(угрозы суверенитету). Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - сказал официальный представитель Кремля.

Указ об обновлении доктрины "по готовности будет выпущен", отметил Песков.
Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
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