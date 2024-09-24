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Главное за ночь 24 сентября

Главное за ночь 24 сентября - 24.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 24 сентября

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал РИА Новости, что все больше солдат ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и оставляют свои позиции в... Украина.ру, 24.09.2024

2024-09-24T08:04

2024-09-24T08:04

2024-09-24T08:04

новости

курская область

украина

апти алаудинов

россия

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вооруженные силы украины

"ахмат"

мид

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Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал РИА Новости, что все больше солдат ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и оставляют свои позиции в Курской области. "Отказников" ВСУ из Курской области перебрасывают на другие участки фронта.Россия располагает поимённым списком мирных граждан Курской области, удерживаемых ВСУ, этот список передан правоохранительным органам и Москальковой, заявил РИА Новости посол российского МИД Мирошник.Вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла, сообщили РИА Новости в местном риелторском агентстве. Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом Зеленского особняки за 2,5-3 млн евро.Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и соучастии в Холокосте в годы Второй мировой войны.Лондон — "главный противник мира" в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский:Подробнее о выгодах Британии от конфликта - в материале Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, апти алаудинов, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "ахмат", мид