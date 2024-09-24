Главное за ночь 24 сентября
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал РИА Новости, что все больше солдат ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и оставляют свои позиции в Курской области. "Отказников" ВСУ из Курской области перебрасывают на другие участки фронта.
Россия располагает поимённым списком мирных граждан Курской области, удерживаемых ВСУ, этот список передан правоохранительным органам и Москальковой, заявил РИА Новости посол российского МИД Мирошник.
Вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу, но своего покупателя не нашла, сообщили РИА Новости в местном риелторском агентстве. Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом Зеленского особняки за 2,5-3 млн евро.
Президент Польши Анджей Дуда напомнил Украине о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и соучастии в Холокосте в годы Второй мировой войны.
Лондон — "главный противник мира" в рамках урегулирования украинского кризиса, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский:
Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия в Украине. Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной.
Подробнее о выгодах Британии от конфликта - в материале Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley на сайте Украина.ру.