Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley
© Public domainБМП Bradley
© Public domain
Британская компания BAE Systems выделила 440 миллионов долларов на производство дополнительных боевых машин Bradley для армии США. Об этом 16 сентября написало британское издание Еureka
"Боевая машина Bradley открывает новые возможности для армии и наших союзных стран. Благодаря поддержке дополнительного производства современного варианта Bradley A4, эта [машина] продолжает иметь значение для войск во всем мире, обеспечивая им огневую мощь, мобильность и живучесть, необходимые для выполнения своих задач", - процитировало издание директора по производству наземной техники в подразделении BAE Systems Combat Mission Systems Дэна Фербера.
Пару недель назад польские журналисты редакции RMF FM рассказали своим слушателям, что конфликт на Украине дал Варшаве новую энергию: на ВПК продолжают сыпаться военные заказы, доходы растут, техника модернизируется.
Отдельное внимание радио RMF FM уделило модернизированному бронеавтомобилю Bоbr-3, изготовленному для польской армии. Журналисты сообщили, что эта машина не только может ездить и плавать, но и устойчива к подрыву на минах, так как спроектирована с использованием баллистических панелей. И чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем больше "Бобров" появится в Польше.
4 сентября, 16:22Новое дыхание смерти: ВПК Польши смакует выгоду от конфликта на УкраинеКонфликт на Украине дал Варшаве новую энергию: на ВПК сыплются военные заказы, доходы растут, техника модернизируется. Об этом рассказали польские журналисты редакции RMF FM после посещения Международной выставки оборонной промышленности MSPO-2024 в Кельце