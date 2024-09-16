https://ukraina.ru/20240916/1057472699.html

Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley

Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley - 16.09.2024 Украина.ру

Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley

Британская компания BAE Systems выделила 440 миллионов долларов на производство дополнительных боевых машин Bradley для армии США. Об этом 16 сентября написало британское издание Еureka

2024-09-16T11:32

2024-09-16T11:32

2024-09-16T11:32

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Пару недель назад польские журналисты редакции RMF FM рассказали своим слушателям, что конфликт на Украине дал Варшаве новую энергию: на ВПК продолжают сыпаться военные заказы, доходы растут, техника модернизируется.Отдельное внимание радио RMF FM уделило модернизированному бронеавтомобилю Bоbr-3, изготовленному для польской армии. Журналисты сообщили, что эта машина не только может ездить и плавать, но и устойчива к подрыву на минах, так как спроектирована с использованием баллистических панелей. И чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем больше "Бобров" появится в Польше.

https://ukraina.ru/20240904/1057239823.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, британия, впк, m2 bradley