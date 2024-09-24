Сумы не надо штурмовать: эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно обойти город и взять ВСУ в блокаду - 24.09.2024 Украина.ру
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Сумы не надо штурмовать: эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно обойти город и взять ВСУ в блокаду
Сумы не надо штурмовать: эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно обойти город и взять ВСУ в блокаду - 24.09.2024 Украина.ру
Сумы не надо штурмовать: эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно обойти город и взять ВСУ в блокаду
Взять Сумы под артиллерийский огонь – это не проблема. До него от Суджы всего 40 километров. Но сначала нужно разобраться, насколько город значим для военно-экономической системы Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-24T03:45
2024-09-24T03:45
новости
сумы
украина
россия
штурм
наступление
сумская область
всу
вс рф
эвакуация
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Российские войска продолжают выдавливать врага со своей территории. После чего командованию нужно будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы, рассказал эксперт.Взять Сумы под артиллерийский огонь – это не проблема. До него от Суджы всего 40 километров. Но сначала нужно разобраться, насколько реально значимы Сумы для военно-экономической системы Украины, отметил Кутырь.Сумы – это простой областной центр. До войны там жило 200 тысяч человек. Химические заводы оттуда давно вывезли. Из важных военных объектов там было только артиллерийское училище, указал специалист.По его мнению, Сумы не надо штурмовать, противника нужно обойти и взять в блокаду. При штурме армия лишь напрасно потеряет время и людей. Все знают, какой ценой был взят Бахмут (Артемовск). Да, это был важный тактический успех, но стратегически он ничего не поменял, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, в чем истинный смысл спецоперации, которую проводит Россия на Украине — в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО" на сайте Украина.ру
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сумы
украина
россия
сумская область
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новости, сумы, украина, россия, штурм, наступление, сумская область, всу, вс рф, эвакуация, сво, артемовск, блокада
Новости, Сумы, Украина, Россия, штурм, наступление, Сумская область, ВСУ, ВС РФ, эвакуация, СВО, Артемовск, блокада

Сумы не надо штурмовать: эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно обойти город и взять ВСУ в блокаду

03:45 24.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Взять Сумы под артиллерийский огонь – это не проблема. До него от Суджы всего 40 километров. Но сначала нужно разобраться, насколько город значим для военно-экономической системы Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Российские войска продолжают выдавливать врага со своей территории. После чего командованию нужно будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы, рассказал эксперт.
"Киевский режим пытается ослабить нашу группировку, которая идет вперед. Он тоже что-то придумывает, чтобы мы затормозили, не успели, не зашли. Украина минирует местность, принудительно эвакуирует население из Глухова, Шостки и Белополья", — добавил офицер.
Взять Сумы под артиллерийский огонь – это не проблема. До него от Суджы всего 40 километров. Но сначала нужно разобраться, насколько реально значимы Сумы для военно-экономической системы Украины, отметил Кутырь.
Сумы – это простой областной центр. До войны там жило 200 тысяч человек. Химические заводы оттуда давно вывезли. Из важных военных объектов там было только артиллерийское училище, указал специалист.
По его мнению, Сумы не надо штурмовать, противника нужно обойти и взять в блокаду. При штурме армия лишь напрасно потеряет время и людей. Все знают, какой ценой был взят Бахмут (Артемовск). Да, это был важный тактический успех, но стратегически он ничего не поменял, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем истинный смысл спецоперации, которую проводит Россия на Украине — в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО" на сайте Украина.ру
Вчера, 15:14
"План победы": что привёз Байдену ЗеленскийЗеленский обещал представить свой план Байдену, но, понятно, утечка произошла сразу же по прибытии в Вашингтон 23 сентября, о чём отчиталась The Times. Разумеется, какие-то детали и количественные характеристики будут опубликованы позже, но в целом очертания плана понятны.
 
НовостиСумыУкраинаРоссияштурмнаступлениеСумская областьВСУВС РФэвакуацияСВОАртемовскблокада
 
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Заголовок открываемого материала
03:45Сумы не надо штурмовать: эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно обойти город и взять ВСУ в блокаду
03:30"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА
03:15Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США
03:00Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск
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18:06ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок
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