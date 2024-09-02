https://ukraina.ru/20240902/1057174360.html

Главное за ночь 2 сентября

Главное за ночь 2 сентября - 02.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 2 сентября

Все школы на Харьковской горе Белгорода закрыли на неделю из-за обстрелов, сообщил губернатор. Детские сады на Харьковской горе в течение этой недели работать... Украина.ру, 02.09.2024

2024-09-02T08:09

2024-09-02T08:09

2024-09-02T08:09

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Все школы на Харьковской горе Белгорода закрыли на неделю из-за обстрелов, сообщил губернатор. Детские сады на Харьковской горе в течение этой недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп. Гладков объяснил, почему было принято такое решение:Это утро в городе началось с ракетного обстрела. В результате фактически полностью разрушен детский сад. Губернатор отметил, что это уже третье учреждение образования - в таких условиях начинать учебный год в очно-дистанционном формате нельзя.Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба "Ростеха".Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его часть идет на реэкспорт, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Следующие вести с фронтов передаёт ТГ-канал "Два Майора":На Покровском направлении ВС России продолжают наступление. Идут бои за Селидово (население до войны - 35 тыс. человек), наши войска действуют на окраинах Украинска;На Южнодонецком направлении действия ВС России также взаимосвязаны с успехами наших войск на Покровском направлении. С Покровского направления до Кураховского водохранилища остаётся 14,5 км, что после продвижения фронта подтягивания нашей артиллерии создаст дополнительные угрозы для гарнизона противника в Курахово.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгород, франция, вячеслав гладков, ростех, су-34