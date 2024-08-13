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Главное за ночь 13 августа
Главное за ночь 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 августа
Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями, сообщили Украина.ру, 13.08.2024
2024-08-13T08:06
2024-08-13T08:06
2024-08-13T08:06
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вооруженные силы украины
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Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в ПВР, сообщил Гладков.Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.Согласие Германии на использование немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, воронежская область, вячеслав гладков, вкс, вооруженные силы украины, мид, су-34, германия
Новости, Россия, Курская область, Воронежская область, Вячеслав Гладков, ВКС, Вооруженные силы Украины, МИД, Су-34, Германия
Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в ПВР, сообщил Гладков.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
Согласие Германии на использование немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.