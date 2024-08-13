Главное за ночь 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 13 августа
Главное за ночь 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 августа
Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями, сообщили Украина.ру, 13.08.2024
2024-08-13T08:06
2024-08-13T08:06
новости
россия
курская область
воронежская область
вячеслав гладков
вкс
вооруженные силы украины
мид
су-34
германия
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Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в ПВР, сообщил Гладков.Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.Согласие Германии на использование немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, воронежская область, вячеслав гладков, вкс, вооруженные силы украины, мид, су-34, германия
Новости, Россия, Курская область, Воронежская область, Вячеслав Гладков, ВКС, Вооруженные силы Украины, МИД, Су-34, Германия

Главное за ночь 13 августа

08:06 13.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение российской боевой авиацией ударов по позициям ИГ в Сирии
Нанесение российской боевой авиацией ударов по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Более 11 тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в ПВР, сообщил Гладков.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
Согласие Германии на использование немецкой военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
 
НовостиРоссияКурская областьВоронежская областьВячеслав ГладковВКСВооруженные силы УкраиныМИДСу-34Германия
 
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Заголовок открываемого материала
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07:37Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера
07:01Народ, который теряет все. Происходит ли в Сербии майдан, и если да, тогда какой
06:30Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году
06:25Курск как маленькая информационная Украина и "Вторая Тихоокеанская эскадра" "военблогеров"
06:00"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
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04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
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