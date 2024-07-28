https://ukraina.ru/20240728/1056511504.html

Ростислав Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела

Ростислав Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела - 28.07.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела

Мы можем занять всю территорию Украины, а мир будет отложен на пять-десять лет, потому что его не с кем будет подписывать. Даже если нам придется подписывать соглашение с постУкраиной, это будет зависеть не от позиции Киева, а от позиции тех, с кем мы реально находимся в конфронтации – тех же Штатов. От того, что они нам могут противопоставить

2024-07-28T10:09

2024-07-28T10:09

2024-07-28T10:09

интервью

россия

сша

джо байден

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демократическая партия

республиканская партия

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сво

всу

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Решение по Украине или приведет к глобальному компромиссу, или будет найдено путем глобального компромисса, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Джо Байден в своем обращении к нации официально подтвердил, что он не будет участвовать в президентской гонке. Он объяснил это желанием "объединить партию и страну". Он даже заявил, что готов пожертвовать своими амбициями "ради спасения демократии".- Ростислав Владимирович, каковы будут последствия у этого решения Байдена? И есть ли для России разница, кто будет новым президентом США – Трамп или Харрис?- Почему обязательно Харрис? Ее еще не выдвинули кандидатом от демократической партии. У них съезд состоится только через месяц. Тем более, единства по поводу Харрис внутри партии тоже нет. Там идет подковерная борьба. А фактический уход Байдена из политики не объединяет, а раскалывает демократическую партию.Дело в том, что Байден был последним мостиком между относительно вменяемыми консервативными демократами и абсолютно невменяемой леволиберальной тусовкой, которую сейчас официально представляет Харрис, а неофициально курируют Клинтон и Сорос. По большому счету, это две разные партии. Так вот Харрис даже не собирается идти на какие-то уступки консервативным демократам. Поэтому партия очевидно будет расколота.Насколько я понимаю, Харрис поддержала не только не вся партийная элита. Ее поддержали не все партийные спонсоры. Сейчас ее команда активно привлекает деньги. Да, деньги пошли, в отличие от последних недель байденовской баллотировки, но не в тех объемах, в которых это ожидалось. Неслучайно они постоянно подчеркивают, что привлекли 20, 40 или 100 миллионов долларов. Им необходимо показать, что Харрис является безальтернативной кандидатурой. Пока что этого нет.Да, они пытаются подобрать вице-президента, который бы уравновесил Харрис и представил бы другую часть партии. Но сейчас это сделать очень сложно, потому что Байден был последней их объединяющей фигурой.Теперь насчет американских президентов для России.Конечно, каждый человек индивидуален. Нельзя сказать, что каждый президент США будет для России абсолютно идентичным. В том смысле, что стратегический курс Америки останется прежним, просто реализовывать его можно по-разному: нагнетая напряженность или взяв мирную паузу. И я не знаю, что для нас лучше.Напомню, что нагнетание напряженности уже привело к событиям 2016 года, когда Хиллари Клинтон, готовясь победить на выборах, заявила: "Я буду шантажировать Россию ядерной войной. Или ядерная война, или вы нам уступаете". Байденовское нагнетание было для нас более-менее приемлемым, потому что он не выходил за определенные рамки, а в прокси-войне мы начали выигрывать на поле боя. Но я пока не понимаю, как мы будем реагировать на возможное предложение Трампа вести переговоры о мире и прекратить огонь. Вести переговоры о мире можно сколько угодно. Можно даже заключить какой-то мир, а потом сказать: "Мы передумали".Я правда не знаю, что для нас лучше: доводить до конца противостояние или делать мирную паузу. Потому что военное противостояние, которое длится долгие годы – это не подарок для страны или ее экономики. Все всегда решается в конкретное время в конкретном месте. И решения принимает конкретный человек. Он тоже может ошибаться, ему может не хватать на что-то воли.То есть мы можем оценивать конкретного президента только тогда, когда он им станет. До этого мы можем только предполагать.- Понятно, что действия Трампа сейчас спрогнозировать сложно. Но есть ли у него возможность принудить Зеленского к миру на невыгодных для Украины условиях?- Трамп сказал, что собирается принуждать к миру не только Зеленского, но и Путина. Причем он вроде бы будет принуждать их к миру на выгодных для Америки условиях. Проблема-то в том, что он не может разорваться между "умными и красивыми". Трамп говорит: "Если Зеленский не сядет за стол переговоров, я не дам ему оружия. А если Путин откажется от переговоров, я дам Зеленскому много оружия". А если они оба откажутся сесть за стол переговоров, кому Трамп будет давать/не давать оружие? Пока мирные планы России и Украины не совпадают с мирным планом Трампа.Трамп исходит из того, что одна из сторон вроде как готова сесть за стол переговоров, а другую сторону к этому надо принудить. Но тут обе стороны не готовы договариваться. Более того, как США не интересует позиция Украины, так и Зеленского не интересует позиция Трампа.Запад зашел настолько далеко, что ему будет трудно просто так взять и отказаться от поддержки Украины. Если Трамп откажется поддерживать Киеву, это приведет к серьезному внутриполитическому кризису в США. Все-таки значительная часть республиканцев считает, что надо продолжать поддержку Украины. И я не уверен, что Трамп, которой хочет одержать победу над своими экономическими конкурентами внутри страны, готов принести в жертву внутриполитические интересы внешнеполитическим амбициям.Наверное, Трамп скажет так: "Видите, я попробовал. Они не хотят договариваться, поэтому давайте займемся другими делами".Зеленскому тоже все равно, какая позиция у Трампа, потому что Европа готова поддерживать Украину. Европа давно работает над тем, чтобы вне зависимости от США и Трампа, деньги на поддержку Украину шли. Неслучайно они начали отрабатывать натовский механизм финансирования. Грубо говоря, США напрямую не платят Украине, а платят в НАТО, который, в свою очередь, дает деньги Украине.У нас сейчас радуются по поводу того, что некоторые европейские страны на 2025 и 2026 год хотят сократить финансирование Украины по своим программам. Но, во-первых, они все равно собираются финансировать Украину и 2025, и в 2026 году (хотя не факт, что она рухнет раньше). Вне зависимости от того, будет ли Трамп в Америке. Во-вторых, значительную часть этого финансирования они хотят переложить на структуру Евросоюза.Те же самые европейские страны платят взносы в ЕС, а ЕС из своего бюджета платит Киеву. Но деньги-то идут все равно из Европы. А вынимать они собираются даже больше, чем вынимали до сих пор. То есть для них важно, чтобы Украина продолжала бороться.Я уже много раз говорил, что проблема Зеленского – не Трамп, не Европа, не деньги и не оружие. Это все решаемо. У него проблема с тем, что у него люди кончаются. Его армии трудно воевать. Она отступает в Донбассе с ускоряющимся темпом. Рано или поздно, даже люди не закончатся, фронт посыплется, ВСУ утратят боевой дух и прекратят воевать.Когда у них были мотивированные добровольцы – это была одна армия. А когда у них появляются пойманные на улицах мобилизованные, которые воевать не хотели, - это другая армия. Идти на смерть они не очень-то хотят. Что сейчас делают ВСУ в Донбассе? Немножко стреляют - немножко отступают. Но именно из-за этого "немножко" враг не может стабилизировать фронт. Если эта тенденция сохранится, армия рано или поздно побежит.Зеленский пока не знает, как заставить армию держаться зубами дальше, как она держалась до этого. А если армия не воюет, какая разница, даст Трамп Украине деньги или не даст?Если же ВСУ будут воевать, всегда найдутся те, кто будет их финансировать. У России по всему миру много врагов.И мы, и США не раз говорили: "Все решится на поле боя".- Тем временем снова всплыла тема переговоров. Кулеба сказал, что Украина готова к диалогу с Россией. Борис Джонсон намекал на то, что от идеи-фикс вернуться к границам 1991 года Киев вроде бы отказался. А Сырский заявил, что условия о границах 1991 года никто не отменял. Кому верить в этой ситуации?- Верить надо всем. Если люди противоречат друг другу, это не значит, что кто-то из них врет. Каждый из них высказывает свою позицию. Но на Украине пока никто не отменил запрет на переговоры с Россией и официальное требование о выводе российских войск за границы 1991 года. Одно другому не мешает.Я не согласен тем, что тема переговоров всплыла снова. Она никогда не тонула. О переговорах говорили еще до начала СВО. И то, что Зеленский отменил переговоры, никому не мешает. Сегодня отменил, завтра восстановит.Всем известно, что войны кончаются миром. Вопрос в том, с кем мир подписывать: с Украиной, с США или с Европой. Можно разные договоры подписать с разными странами об урегулировании противоречий. Все всегда хотят мира. Войны не хочет никто. Более того, даже во время Второй мировой войны страны постоянно вели зондаж по поводу того, нельзя ли на каких-то условиях прекратить войну.Тот же Вальтер Шелленберг еще в 1941 году пришел к выводу, что Германия войну проиграет. Он начал зондаж союзников и тут же доложил об этом Гиммлеру, получив его формальное разрешение и неформальное разрешение Гитлера на этот зондаж. Гитлер был в курсе деятельности Шелленберга. Он сказал, что это глупость, но Шелленбергу не мешал.Более того, в Германии были люди, которые хотели сделать ставку на договор с СССР, чтобы свернуть шею Западу, а потом уже думать над тем, что будет дальше.Повторюсь, Вторая мировая была непримиримой войной, но зондаж мирных переговоров все время шел. Потому что никто не знает, что будет завтра. Если у вас есть возможность заключить мир на выгодных для себя условиях, глупо класть жизни своих людей ради каких-то принципов.Принципы могут быть во внутренней политике или в личной жизни. Во внешней политике есть только государственные интересы.Более того, призывы к мирным переговорам – это один из способов информационной войны. Все говорят: "Мы за мир, это они не хотят".Например, Европа говорит: "Мы за мир", но сосредотачивает свои войска у наших границ. Все они собираются увеличивать армии и откровенно готовятся к войне с Россией: кто-то собирается подготовиться к 2026 году, кто-то к 2029. Но все они в ближайшее время хотят подготовить свои армии к войне с Россией. Мол, мы собираемся защищаться от возможной агрессии Москвы. Но сам по себе тезис: "Надо готовиться к войне" в западных СМИ присутствует постоянно. А на словах они все выдвигают мирные планы."Мы воюем ради достижения мира" - это азбука дипломатии. И это правда. Все всегда воюют за мир на своих условиях. На каком-то этапе вам могут предложить выгодный мир. Вы от него не откажетесь. А на каком-то этапе вы можете оказаться нуждающимися в мире, потому что ситуация резко поменяется.Лавров недавно говорил, что в 2023 году наш МИД проводил зондаж позиции Штатов через наших и американских политологов. Что наш МИД хотел узнать? Количество американских ядерных боеголовок? Это все знают. Количество танков, которые Штаты собираются произвести? США сами этого еще не знают. Речь шла о том, как американские консультанты, которые обслуживают американскую политику, видят перспективу будущего мира, чтобы понимать, что Вашингтон может нам предложить.И последнее. Судя по тому, какие предложения о переговорах вам предъявляет противник, вы можете понять, насколько он готов к конфронтации. Если он вдруг готов идти на уступки, на него можно надавить сильнее, потому что у него что-то сломалось. А если он твердо держится, надо искать способы устроить ему новые проблемы.- Вопрос в том, созреет ли Украина для переговоров и с кем подписывать будущий мир?- Созреть может картошка. А колорадский жук, который ей питается, уже есть. Его можно только собрать в баночку или побрызгать пестицидами. Тогда он поднимет лапки кверху и упадет с кустика. Так вот мы сейчас брызгаем Украину пестицидами в рамках СВО. Мы ждем, пока она упадет с кустика.Я уже говорил, что мы можем занять всю территорию Украины, а мир будет отложен на пять-десять лет, потому что его не с кем будет подписывать.Но даже если нам придется подписывать соглашение с постУкраиной, это будет зависеть не от позиции Киева, а от позиции тех, с кем мы реально находимся в конфронтации – тех же Штатов. От того, что они нам могут противопоставить.Решение по Украине или приведет к глобальному компромиссу, или будет найдено путем глобального компромисса.О других сценариях украинского конфликта - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

https://ukraina.ru/20240721/1056371435.html

https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

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Татьяна Чугаенко

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