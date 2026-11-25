https://ukraina.ru/20261125/moschnye-prilty-po-mostam-ekspert-nazval-novye-tseli-rossii-na-ukraine-1084716886.html

Мощные прилёты по мостам: эксперт назвал новые цели России на Украине

Мощные прилёты по мостам: эксперт назвал новые цели России на Украине - 25.11.2026 Украина.ру

Мощные прилёты по мостам: эксперт назвал новые цели России на Украине

Удары по мостам в Киеве — это заранее запланированные действия, а не эмоции, и ответ за Крымский мост ещё не наступил. Впереди — переправы в Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-25T05:40

2026-11-25T05:40

2026-11-25T05:40

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После комбинированной атаки Украины на Крымский мост российская армия нанесла массированные ракетно-дроновые удары по военно-экономическим объектам на территории Украины. В частности, удары ВС РФ затронули два новых моста в Киеве — Подольский и Дарницкий.Отвечая на вопрос о том, идёт ли речь о разделении Украины по Днепру, эксперт подтвердил: удары по переправам — часть этой стратегии ВС РФ, и она будет продолжена.Самойлов отметил, что это заранее запрограммированные действия, а не эмоции. "Верховный [Главнокомандующий ВС РФ Президент России Владимир Путин]давно поручил оперативному управления Генштаба составить план нанесения ответных ударов, и эти мосты давно были включены в список целей", — пояснил эксперт.По словам эксперта, мосты не обрушили сразу, потому что России не нужна гуманитарная катастрофа, когда левобережная часть огромного города сразу становится непригодной к проживанию; цель — чтобы мирное население само покидало эти районы.Эксперт перечислил возможные дальнейшие цели ВС РФ. "Впереди мосты в Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье. Плотины ГЭС мы разрушать не будем, но сделаем непригодными к движению полотно на их подъездных путях", — сообщил Самойлов."А что касается самого ответного удара за Крымский мост, то он еще не наступил", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.Больше на тему ситуации на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.

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