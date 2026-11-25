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За подстрекательство к войне: Медведев придумал Джонсону наказание "как в Средние века"

За подстрекательство к войне: Медведев придумал Джонсону наказание "как в Средние века" - 25.11.2026 Украина.ру

За подстрекательство к войне: Медведев придумал Джонсону наказание "как в Средние века"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале заявил, что бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следует повесить на Трафальгарской площади в Лондоне за подстрекательство, если между Россией и НАТО начнется прямой военный конфликт

2026-11-25T10:55

2026-11-25T10:55

2026-11-25T10:58

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Медведев охарактеризовал британского экс-премьера как редкого провокатора. Он напомнил, что в начале украинского кризиса именно Джонсон убедил Киев отказаться от мирного соглашения, а теперь призывает немедленно ввести на Украину контингент Североатлантического альянса, уверяя, что Москва якобы испугается мощи блока и не вступит в бой.По словам зампреда Совбеза РФ, если западные страны все же решатся на такой шаг, Джонсона необходимо "всенепременно повесить прямо на Трафальгарской площади", чтобы он висел там "в назидание потомкам", как в эпоху Средневековья. Медведев добавил, что казнить политика можно будет и в другой точке, если он выживет, а самого Лондона к финалу войны уже не останется.До этого Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News призвал страны так называемой "коалиции желающих" прямо сейчас отправить своих военных на Украину. Британский политик утверждал, что иностранные солдаты могли бы выполнять логистические и вспомогательные функции в тыловых, по его мнению, "совершенно безопасных" регионах. Джонсон выразил уверенность, что такое символическое присутствие не спровоцирует войну с Россией, но покажет Москве, что Киев самостоятельно решает вопрос размещения союзных войск и обязательно станет членом НАТО.Подробнее - в материале "Там безопасно!": Джонсон призвал отправить на Украину "символические" войска в дзен-канале Украина.ру.

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