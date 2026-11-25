https://ukraina.ru/20261125/podpolnaya-set-ukraina-pokhischaet-detey-v-rossii-1084704793.html

Подпольная сеть: Украина похищает детей в России

Подпольная сеть: Украина похищает детей в России - 25.11.2026 Украина.ру

Подпольная сеть: Украина похищает детей в России

С 2023 года существует созданная Зеленским инициатива Bring Kids Back UA. В ее рамках работает сеть волонтерских грантовых организаций, которые получают финансирование от Госдепа США. За годы СВО они нелегально вывезли из России почти 3 тысячи детей.

2026-11-25T07:19

2026-11-25T07:19

2026-11-25T07:19

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Запущенный некоторое время назад медиакейс о "похищенных" Россией украинских детях уже живет собственной жизнью и принимает совершенно гротескные формы. Все уже привыкли, что СБУ и украинские грантовые волонтеры рассказывают на конференциях, как Россия мобилизует бывших украинских подростков-сирот на СВО. И кто-то верит, особенно те на Украине (и в мире), кто не знает, что в России нет мобилизации, тем более несовершеннолетних, а границы для выезда из страны открыты. Теперь же отличились ранее относительно нейтральные швейцарцы. Они присоединились к введенным раньше в этом году Великобританией и ЕС санкциям против международного детского лагеря "Сондовон" на берегу Японского моря в КНДР. Санкции основаны на слушаниях в Сенате США в декабре 2025 года, где "выяснилось", что двух детей из новых регионов отправили на отдых и реабилитацию в "Сондовон". Подано это, естественно, было как "незаконная идеологическая обработка и милитаризация". На самом деле северокорейский лагерь — это что-то типа "Артека", и его ежегодно посещают сотни детей из России и не только. Удивительно ли, что туда поехали и двое детей из новых регионов России, которые стали гражданами РФ?С правовыми основаниями легализации в России брошенных Украиной на линии фронта детей-сирот мы разбирались здесь, но добавим комментарий юриста и правозащитника Дениса Коркунова, который сейчас работает в России, а раньше оказывал юридическую помощь политзаключенным и пострадавшим от действий националистических группировок на Украине и отстаивал права УПЦ."С 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — субъекты РФ по федеральным конституционным законам, и лица, постоянно проживавшие на этих территориях, включая и детей, признаются гражданами РФ, — объясняет юрист. — Следовательно, к вопросам жизнеустройства детей применяется суверенная юрисдикция Российской Федерации: Конституция, Семейный кодекс, законы об опеке, о Федеральном банке данных о детях, прочее".По его словам, нормы об "оккупации", предусмотренные Четвёртой Женевской конвенцией, в российской правовой системе к территории собственного субъекта неприменимы: режим оккупации рассчитан на иностранную территорию, а право государства защищать и обеспечивать семейное устройство своих граждан, в том числе детей, — внутренняя функция любого суверенного государства."Дети, признанные оставшимися без попечения родителей, — говорит Коркунов, — подпадают под общую процедуру, которая фактически воспроизводит стандарты Конвенции ООН о правах ребёнка: устройство в семью как приоритет, учёт "наилучших интересов", обязательный учёт этнического происхождения, религии и родного языка ребёнка (население новых регионов в подавляющем большинстве русскоязычное, православного вероисповедания). Приоритет — устройство к родственникам. Касательно судебной формы усыновления — процесс проходит с участием органов опеки и прокурора, требуется согласие ребёнка с 10 лет и обязательное выяснение его мнения — всё это соответствует и российскому внутреннему праву, и Конвенции о правах ребёнка".При этом на всех западных площадках звучит тезис о "похищенных" Россией детях, но игнорируется тот факт, что детей похищает Украина. В прямом смысле похищает, прямо с территории России.С 2023 года существует созданная Зеленским при поддержке запрещенных в России американских фондов инициатива Bring Kids Back UA. В ее рамках работает сеть волонтерских грантовых организаций вроде Helping to Leave и Save Ukraine. 17 февраля 2026 года Зеленский заявлял, что число детей, вернувшихся из подконтрольных России районов в рамках инициативы Bring Kids Back UA, достигло 2000. На сегодняшний момент, если верить данным советницы уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, омбудсмена Дмитрия Лубинца и соответствующей резолюции Европарламента, через эту инициативу Украина получила обратно 2700–2900 детей.Технически все обставлено как "спасательная миссия". Грантовые волонтеры (детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщила, что вместе с СБУ) организуют "безопасный маршрут" для выезда и оформление всех необходимых документов.Процесс обнаружения и вывоза описан в расследовании CNN и интервью с организацией Save Ukraine. В описанном случае 16-летний Ростислав Лавров был эвакуирован Россией из Херсонской области в Крым. Там он поступил в военно-морскую академию и проучился до 19 лет, когда вдруг решил, что "оказался в ловушке" и срочно хочет на Украину. Он связался с волонтерами Save Ukraine, пошел как обычно на учебу, но по дороге сбежал, а волонтеры "ждали его неподалеку". Это значит, что они находились прямо в Крыму. В материале CNN указано, что Ростиславу помогли пройти блокпосты, а значит, его вывезли из Крыма сначала в "большую" Россию, а оттуда уже через третьи страны на Украину. Все это, конечно, стоит денег, и они есть. В марте этого года Госдеп США выделил более 200 миллионов долларов для организаций, которые занимаются поиском детей из новых регионов России и переправкой их на Украину.Россия объявила парня в розыск как пропавшего без вести, что подается украинскими грантовыми организациями как "преследования".Формально именно это не является похищением. На момент выезда Ростислав был совершеннолетним и поехал добровольно. Но спецоперация на территории России тем не менее была проведена. Кроме того, американское издание не уточняет, почему парень решил ехать на Украину и кто его в этом убедил.Глава Save Ukraine Николай Кулеба признается, что подходы организации на Западе многие критикуют, утверждая, что нужно искать официальные каналы взаимодействия с Москвой. Но Кулеба на это только разводит руками, а председатель Украинской сети по защите прав детей Дарья Касьянова говорит, что некоторые международные стандарты — например, необходимость опросить каждого ребенка и выяснить, что для него лучше, прежде чем возвращать его на Украину, — "просто нереализуемы в сложившихся обстоятельствах".Команда Save Ukraine, состоящая из 30 человек, использует все доступные инструменты, чтобы попытаться найти детей: от опроса вернувшихся о тех, кого они могли встретить в России, до использования методов разведки на основе открытых источников и кампаний в социальных сетях на YouTube и TikTok. По словам Кулебы, команда даже пытается связаться с детьми через онлайн-игры. И самое интересное, он признает, что с каждым годом становится все труднее убеждать детей, что их дом — Украина."Эти дети растут и отравляются пропагандой. Многим из них промыли мозги, и очень сложно убедить их в том, что в Украине нет нацистов", — сказал он.То есть грантовые волонтеры входят в контакт с несовершеннолетними через соцсети и начинают идеологическую обработку. Таких, как Ростислав, ведут до совершеннолетия, а потом вывозят, поскольку по российским законам до достижения 18 лет человек не может пересечь границу без опекуна или официального сопровождающего. Наталья из проекта Helping to Leave говорит, что часто попадаются родители несовершеннолетних, которые подвержены "российской пропаганде" и не хотят уезжать или отпускать на Украину детей. В таком случае детей приходится обрабатывать и ждать их совершеннолетия.Однако, по словам руководителя юридического направления Save Ukraine Мирославы Харченко, существуют варианты."Мы можем организовать возвращение ребенка до 18 лет, обеспечив надлежащее сопровождение. Опыт у нас есть", — заверяет она.Как это происходит, станет ясно дальше.По данным Save Ukraine, по состоянию на май 2026 года 240 вывезенных организацией детей были сиротами. В сентябрьском репортаже ABC News волонтер Катерина рассказывает о том, как координирует тайную сеть подпольных оперативников и конспиративных квартир по всей России, в том числе в новых регионах."Поскольку условия стали более опасными, — рассказывает Катерина, — команда была вынуждена организовывать спасательные операции дистанционно, из-за чего многие дети пересекают границу в одиночку".Она описывает вывоз из России 17-летнего Богдана, который ехал с группой подростков и двумя "приемными родителями". По всей видимости, это были приемные родители не Богдана, а вывозили они его сначала в Белоруссию, на границе с которой от несовершеннолетних, если у них есть российский паспорт, не требуют предъявления согласия опекунов. Как добираются из Белоруссии на Украину, можно только догадываться. Скорее всего, через "тропы", так же, как люди бегут из Украины, но в другую сторону. В конце концов, на что-то же Госдеп выделяет сотни миллионов долларов.С точки зрения УК РФ, действия волонтеров, которые помогают несовершеннолетнему покинуть детдом или опекуна без разрешения, квалифицируются как похищение человека (ст. 126 УК РФ). А учитывая то, что они сами о себе рассказали, речь идет о спланированной спецоперации с бюджетом, пособниками на территории России и квартирами для передержки. Одна только организация Save Ukraine похитила из России 240 несовершеннолетних сирот. Те же, кто выезжал после 18 лет, подверглись многолетней идеологической обработке через личные контакты в соцсетях и даже игровых чатах.

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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