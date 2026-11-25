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Депутат Рады рассказал о незавидной судьбе уехавших на Украину жителей Алешек

Депутат Рады рассказал о незавидной судьбе уехавших на Украину жителей Алешек - 25.11.2026 Украина.ру

Депутат Рады рассказал о незавидной судьбе уехавших на Украину жителей Алешек

После эвакуации мужчин из Алешек украинские власти тут же нашли им "применение". Вернувшихся на подконтрольную Киеву территорию уже на первых блокпостах встречали повестками. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Козырь

2026-11-25T11:45

2026-11-25T11:45

2026-11-25T11:45

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По словам парламентария, эвакуированные возвращались на Украину через единственный действующий пункт пропуска на границе с Белоруссией в Волынской области. Однако уже на первом или втором блокпосту мужчин призывного возраста начинали расспрашивать, почему они до сих пор не прошли военно-врачебную комиссию. После этого им вручали повестки.Эвакуированные пытались отстоять хотя бы часть своих прав. Люди просили дать им немного времени, чтобы найти жилье, встретиться с родственниками и решить элементарные бытовые вопросы. Но у украинских военкомов, судя по рассказу депутата, были другие приоритеты.О подобном исходе эвакуированные из Алешек задумывались еще в самом начале. Во время гуманитарной операции российские СМИ сообщали, что многие мужчины призывного возраста категорически отказывались выезжать на подконтрольную Киеву территорию.Бывший депутат Херсонского городского совета Юрий Погребной, общавшийся с прибывшими из Алешек, рассказал, что большинство мужчин мобилизационного возраста не захотели ехать на Украину. По словам Погребного, женщины с детьми рассчитывали через Украину добраться до европейских стран, пожилые люди ехали к родственникам, а мужчины понимали, что им может грозить призыв.При этом Погребной рассказывал, что услышал от бывших соседей столько претензий к Владимиру Зеленскому, что даже не решился воспроизводить некоторые выражения публично.Для эвакуации в конце октября - начале ноября подготовили 25 автобусов, рассчитанных как минимум на 750 человек, а также машины скорой помощи и специальный транспорт для лежачих больных. Предусмотрели даже отдельный автобус для домашних животных. Однако значительная часть мест осталась свободной."Мы рассчитывали на большее, но на самом деле обратно ехало достаточно много пустых автобусов", — признала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.При этом людям предоставили возможность самостоятельно выбрать направление: отправиться в другие регионы РФ или на Украину. Для пожелавших остаться в России подготовили пункты временного размещения, в том числе в Крыму и Ростовской области.Точное количество жителей, выбравших каждое из направлений, официально так и не раскрыли. Лантратова объясняла, что некоторые люди приходили на эвакуацию без предварительной записи, а других подбирали уже по пути следования.Алешки расположены на левом берегу Днепра, прямо напротив Херсона, который находится под контролем ВСУ, но напрямую в Херсон украинская сторона эвакуацию организовывать не стала. В результате людям пришлось ехать через Крым в Анапу, оттуда лететь самолетом в белорусский Гомель и лишь затем автобусами добираться до украинской границы. Об этом еще 2 ноября рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.По его словам, маршрут согласовывали с командованием ВСУ и военной разведкой. Украинские военные выступили против разминирования прямого направления из Алешек в Херсон, поскольку оно проходит через линию фронта.Подробнее об этой истории — в публикации Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон.Сама гуманитарная операция проходила с 27 октября по 1 ноября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Для доставки помощи и вывоза гражданских Россия прекратила огонь на Херсонском направлении с четырех часов утра 27 октября. Российские военные провели разминирование дороги к Алешкам, после чего в город направились гуманитарные колонны.Президент России Владимир Путин тогда заявил, что украинские войска минировали подходы к городу, усугубляя гуманитарный кризис. Лантратова рассказала, что незадолго до начала операции связалась с украинским коллегой Лубинцом. Стороны уточняли информацию у военных и согласовывали необходимые действия.По итогам миссии российский омбудсмен сообщила, что режим тишины соблюдался, а жители, пожелавшие покинуть город, получили такую возможность. Супруга Трампа также назвала операцию успешной. По ее оценке, гуманитарная помощь была доставлена, а эвакуация затронула почти 800 человек. В начале сентября Козырь вместе с коллегами зарегистрировал законопроект, который, казалось бы, должен был предусмотреть подобные инциденты. Документ предусматривает 90-дневную отсрочку от мобилизации для военнообязанных граждан, возвращающихся из-за границы и с территорий, неподконтрольных Киеву.За три месяца человек мог бы найти жилье, восстановить документы, устроиться на работу и помочь семье обосноваться на новом месте. Однако законопроект до сих пор находится на рассмотрении парламентского комитета.

https://ukraina.ru/20261116/kellog-predlozhil-zamorozit-front-na-ukraine-po-stsenariyu-aleshek-1084521256.html

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новости, украина, алешки, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, эвакуация, мелания трамп, владимир путин