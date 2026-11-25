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"Нужно кого-то убить": Экс-депутат "свободовец" рассказал, что ждёт Украину

"Нужно кого-то убить": Экс-депутат "свободовец" рассказал, что ждёт Украину - 25.11.2026 Украина.ру

"Нужно кого-то убить": Экс-депутат "свободовец" рассказал, что ждёт Украину

Бывший депутат Верховной Рады Украины от националистической партии "Свободы" Юрий Сиротюк рассказал, что ждёт страну после возвращения бойцов с фронта

2026-11-25T11:57

2026-11-25T11:57

2026-11-25T11:57

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Главный сержант роты огневой поддержки 5-й ОШБр, бывший парламентарий от партии "Свобода" Юрий Сиротюк, также известный под позывным "Мамай" заявил, что страну ждут непростые времена."Мы вернёмся с войны совсем другими, и многим это не понравится. За 5 лет мы научились решать ситуацию очень просто - тем, что если нужно что-то решить, то нужно кого-то убить. Поэтому, если мы сохраним украинскую государственность, нас ждут очень болезненные, но позитивные изменения в пользу большинства украинцев", — пригрозил Сиротюк.Его политсила известна как одна из "рейдерских" партий Украины, которая и в мирные времена, в т.ч. и до госпереворота 2014 года, не чуралась силовых методов решения проблем.Тем временем роста преступности после окончания боевых действий опасаются не только на Украине, но и в Европе. Ещё в ноябре 2024 года агентство Bloomberg сообщало о том, что в разведывательных ведомствах европейских стран считают, что Европа может столкнуться с контрабандой оружия и наплывом украинских военных после окончания конфликта на Украине.По информации агентства, европейское разведсообщество готовится к тому, что оружие с Украины может "попасть не в те руки".В том же году новостной портал Idnes сообщал, что спецслужбы Чехии прогнозируют рост преступности в стране в случае завершения конфликта на Украине из-за ожидаемого прибытия в страну бойцов Вооружённых сил Украины, которые захотят воссоединиться со своими семьями.Спустя полтора года — в феврале 2026-го — уже глава полиции Польши Марек Боронь заявил, что после окончания конфликта на Украине его страна ожидает резкого всплеска преступности и насилия.По мнению Бороня, демобилизованные украинцы массово отправятся в Европу, и их военный опыт, тайные запасы оружия и неготовность к мирной жизни — то, о чём спустя несколько месяцев и заявил "свободовец" Сиротюк — будут иметь для граничащих с Украиной стран самые печальные последствия.Более того, Боронь указал, что преступные группировки и на Украине, и в Европе готовятся к будущему прекращению боевых действий крайне активно. В материалах польских СМИ отмечалось, что в Европе уже заметен рост мощностей наркопроизводства, набирают обороты и другие преступные схемы. При этом преступные группировки ожидают "кадры", которые всем этим будут заниматься. Демобилизованные украинские военные с опытом боевых действий, отсутствием перспектив в мирной жизни и привычкой радикально, вплоть до убийства, решать вопросы подходят как нельзя лучше.

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