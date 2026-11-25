https://ukraina.ru/20261125/nuzhno-kogo-to-ubit-eks-deputat-svobodovets-rasskazal-chto-zhdt-ukrainu-1084724065.html
"Нужно кого-то убить": Экс-депутат "свободовец" рассказал, что ждёт Украину
"Нужно кого-то убить": Экс-депутат "свободовец" рассказал, что ждёт Украину - 25.11.2026 Украина.ру
"Нужно кого-то убить": Экс-депутат "свободовец" рассказал, что ждёт Украину
Бывший депутат Верховной Рады Украины от националистической партии "Свободы" Юрий Сиротюк рассказал, что ждёт страну после возвращения бойцов с фронта
2026-11-25T11:57
2026-11-25T11:57
2026-11-25T11:57
новости
украина
европа
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/19/1084723943_0:23:961:563_1920x0_80_0_0_ca8cc3df48b79f116ac50d927fb3720c.jpg
Главный сержант роты огневой поддержки 5-й ОШБр, бывший парламентарий от партии "Свобода" Юрий Сиротюк, также известный под позывным "Мамай" заявил, что страну ждут непростые времена."Мы вернёмся с войны совсем другими, и многим это не понравится. За 5 лет мы научились решать ситуацию очень просто - тем, что если нужно что-то решить, то нужно кого-то убить. Поэтому, если мы сохраним украинскую государственность, нас ждут очень болезненные, но позитивные изменения в пользу большинства украинцев", — пригрозил Сиротюк.Его политсила известна как одна из "рейдерских" партий Украины, которая и в мирные времена, в т.ч. и до госпереворота 2014 года, не чуралась силовых методов решения проблем.Тем временем роста преступности после окончания боевых действий опасаются не только на Украине, но и в Европе. Ещё в ноябре 2024 года агентство Bloomberg сообщало о том, что в разведывательных ведомствах европейских стран считают, что Европа может столкнуться с контрабандой оружия и наплывом украинских военных после окончания конфликта на Украине.По информации агентства, европейское разведсообщество готовится к тому, что оружие с Украины может "попасть не в те руки".В том же году новостной портал Idnes сообщал, что спецслужбы Чехии прогнозируют рост преступности в стране в случае завершения конфликта на Украине из-за ожидаемого прибытия в страну бойцов Вооружённых сил Украины, которые захотят воссоединиться со своими семьями.Спустя полтора года — в феврале 2026-го — уже глава полиции Польши Марек Боронь заявил, что после окончания конфликта на Украине его страна ожидает резкого всплеска преступности и насилия.По мнению Бороня, демобилизованные украинцы массово отправятся в Европу, и их военный опыт, тайные запасы оружия и неготовность к мирной жизни — то, о чём спустя несколько месяцев и заявил "свободовец" Сиротюк — будут иметь для граничащих с Украиной стран самые печальные последствия.Более того, Боронь указал, что преступные группировки и на Украине, и в Европе готовятся к будущему прекращению боевых действий крайне активно. В материалах польских СМИ отмечалось, что в Европе уже заметен рост мощностей наркопроизводства, набирают обороты и другие преступные схемы. При этом преступные группировки ожидают "кадры", которые всем этим будут заниматься. Демобилизованные украинские военные с опытом боевых действий, отсутствием перспектив в мирной жизни и привычкой радикально, вплоть до убийства, решать вопросы подходят как нельзя лучше.
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/19/1084723943_75:0:851:582_1920x0_80_0_0_68f04fbdf8d071dc006d8403be7bac0d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, всу
"Нужно кого-то убить": Экс-депутат "свободовец" рассказал, что ждёт Украину
Бывший депутат Верховной Рады Украины от националистической партии "Свободы" Юрий Сиротюк рассказал, что ждёт страну после возвращения бойцов с фронта
Главный сержант роты огневой поддержки 5-й ОШБр, бывший парламентарий от партии "Свобода" Юрий Сиротюк, также известный под позывным "Мамай" заявил, что страну ждут непростые времена.
"Мы вернёмся с войны совсем другими, и многим это не понравится. За 5 лет мы научились решать ситуацию очень просто - тем, что если нужно что-то решить, то нужно кого-то убить. Поэтому, если мы сохраним украинскую государственность, нас ждут очень болезненные, но позитивные изменения в пользу большинства украинцев", — пригрозил Сиротюк.
Его политсила известна как одна из "рейдерских" партий Украины, которая и в мирные времена, в т.ч. и до госпереворота 2014 года, не чуралась силовых методов решения проблем.
Тем временем роста преступности после окончания боевых действий опасаются не только на Украине, но и в Европе. Ещё в ноябре 2024 года агентство Bloomberg сообщало о том, что в разведывательных ведомствах европейских стран считают, что Европа может столкнуться с контрабандой оружия и наплывом украинских военных после окончания конфликта на Украине.
По информации агентства, европейское разведсообщество готовится к тому, что оружие с Украины может "попасть не в те руки".
В том же году новостной портал Idnes сообщал, что спецслужбы Чехии прогнозируют рост преступности в стране в случае завершения конфликта на Украине из-за ожидаемого прибытия в страну бойцов Вооружённых сил Украины, которые захотят воссоединиться со своими семьями.
Спустя полтора года — в феврале 2026-го — уже глава полиции Польши Марек Боронь заявил, что после окончания конфликта на Украине его страна ожидает резкого всплеска преступности и насилия.
По мнению Бороня, демобилизованные украинцы массово отправятся в Европу, и их военный опыт, тайные запасы оружия и неготовность к мирной жизни — то, о чём спустя несколько месяцев и заявил "свободовец" Сиротюк — будут иметь для граничащих с Украиной стран самые печальные последствия.
Более того, Боронь указал, что преступные группировки и на Украине, и в Европе готовятся к будущему прекращению боевых действий крайне активно. В материалах польских СМИ отмечалось, что в Европе уже заметен рост мощностей наркопроизводства, набирают обороты и другие преступные схемы.
При этом преступные группировки ожидают "кадры", которые всем этим будут заниматься. Демобилизованные украинские военные с опытом боевых действий, отсутствием перспектив в мирной жизни и привычкой радикально, вплоть до убийства, решать вопросы подходят как нельзя лучше.