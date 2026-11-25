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Чего боится Лобода? Украинская дива попала в новый скандал в Париже

Чего боится Лобода? Украинская дива попала в новый скандал в Париже - 25.11.2026 Украина.ру

Чего боится Лобода? Украинская дива попала в новый скандал в Париже

Концерт Светланы Лободы в парижском зале Zenith Paris — La Villette, запланированный на 22 ноября 2026 года, был отменён в последний момент. Официальной реакции французской стороны — ни от площадки, ни от организаторов — не последовало, более того, французские СМИ практически проигнорировали инцидент

2026-11-25T12:21

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Около трёх тысяч украинцев более двух часов простояли под дождем в ожидании концерта Лободы, но так и не попали на него. Прямо на глазах первых посетителей концертной площадки падали декорации. Многие фанаты певицы приехали на её выступление из других городов и стран ЕС, поэтому ожидают компенсацию не только за билеты на само шоу (а они доходили до 17 тысяч рублей), но и за трансфер.Что же произошло? В день концерта Лобода сообщила, выйдя к публике, что концерт не состоится по техническим причинам. На следующий день она записала видеообращение в своих соцсетях и объяснила отмену критическими техническими проблемами и неготовностью сцены, которые не удалось устранить оперативно.Главный элемент декорации — лестница-пирамида — был собран с нарушениями: в ней оставались дыры и торчащие металлические элементы, что делало выступление и репетицию опасными для жизни и здоровья как самой певицы, так и танцоров. Кроме того, по словам артистки, не работали звук, свет и занавес — синхронизировать оборудование не удалось, а провести репетицию команде не дали.Лобода подчеркнула, что площадка не виновата, и возложила ответственность на технического подрядчика, отвечавшего за сцену и оборудование. Правда, не назвала его."Да кому нужны ваши лестницы, люди идут слушать певицу. Это непрофессионально. У Робби Уильямсаконцерт отменили за час до выхода на сцену, он вышел на улицу к поклонникам и пел под гитару", — написала под плачем Лободы поклонница Анастасия Анкалин.В комментариях к посту многие пользователи подняли волну недовольства. Во-первых, певица оправдывалась перед фанатами на русском языке. Сам этот факт уже вызвал оскорбительные реакции, тем более что Лободу до сих пор попрекают выступлениями в России, хотя с 2022 года она уехала из Москвы и активно поддерживает ВСУ.Во-вторых, давние поклонники упрекнули Лободу в том, что это не первый случай отмены и задержки концертов на 2–3 часа. Например, в Вильнюсе. Многие жалуются на низкий профессионализм певицы и ее команды. Так, концерт в Дублине (сразу перед злополучным Парижем) прошел с плохим качеством звука, как и в немецком Саарбрюккене.Ну и отдельно стоит отметить, конечно, французский профессионализм. Судя по всему, все компетенции ушли на организацию протестов. Впрочем, справедливости ради нужно вспомнить, что для Zenith de Paris за последние два года подобный случай только второй. В июне 2025 года малийский рэпер IBA ONE отменил концерт на этой площадке, обвинив промоутера в неоплате аренды зала, звука, света, безопасности, а также билетов и проживания команды.Промоутер (Diffusion Events) всё отрицал и заявлял, что продажи билетов были катастрофически низкими. Кстати, критики Лободы заявили, что в Париже на ее концерт тоже купили только половину билетов, и предположили, что певица не захотела выступать. Что касается гастрольного и концертного опыта Лободы, то это далеко не первый скандал. Самый известный — отмена концерта в Одессе в 2017 году, когда "активисты" забросали площадку дымовыми шашками. Тогда контекст был сугубо политический — российские гастроли певицы не могли простить националисты.

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